Визы вместо денег

8 декабря Минск обещает подписать с Москвой новое соглашение об интеграции. И хотя обе стороны признали, что программа действий по углублению интеграции уже парафирована двумя премьер-министрами, саму программу никто не видел. Так что 8 декабря белорусы ждут с некоторыми опасениями — им же никто не рассказал о том, какими конкретно соглашениями с Россией будет отмечено 20-летие подписания Союзного договора. Зато подробности разнообразных прорывов в отношениях с Западом в последнее время сыплются на Беларусь, как горох.

Все началось 28 августа с визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Перед вылетом Болтон написал у себя в Twitter, что едет в Минск обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку США суверенитету и независимости Беларуси. Прилетев в Минск, советник президента США встретился с Александром Лукашенко. После двухчасового разговора один на один Джон Болтон сказал журналистам: «На переговорах с Лукашенко не принято конкретных решений, проблемные вопросы не разрешены, но дискуссия важна для дальнейшей работы». Или для Twitter.

Именно там спустя два дня, 30 августа, Джон Болтон опубликовал совместную фотографию из офиса Бюро национальной безопасности Польши: «Я очень рад начать сегодня в Варшаве разговор с моими польскими, украинскими и белорусскими коллегами. Мы разделяем общие проблемы вокруг стабильности в регионе и стремимся к укреплению суверенитета и безопасности наших стран». На фотографии — совбезовцы Украины, Польши и Беларуси и сам Болтон. А потом в пресс-релизе польского Бюро национальной безопасности было написано, что накануне его глава Павел Солях встречался с секретарем белорусского совбеза Станиславом Засем, заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко и послом Беларуси в Польше Владимиром Чушевым. Обсуждали региональную безопасность и двусторонние отношения. А на следующий день к ним присоединился Болтон со своим твитером.

Правда, через десять дней Джон Болтон был отправлен в отставку. Но едва белорусы успели всласть позлословить на тему «Лукашенко — черная метка для западных политиков», как 17 сентября в Минск прилетел заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Чиновники такого уровня в Минске не были последние 25 лет. Хейл встретился с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, а на следующий день — с представителями оппозиции. Цель встречи, согласно официальному сообщению посольства США в Беларуси, —

«высказать твердую приверженность Америки защите человеческого достоинства и фундаментальных демократических принципов».

Встречу с Лукашенко Дэвид Хейл назвал исторической и заявил о готовности восстановить дипломатические отношения между США и Беларусью на уровне взаимного возвращения послов — спустя 11 лет после того, как послы обеих стран покинули свои резиденции. Все началось с того, что в 2006 году США ввели финансовые санкции против некоторых белорусских предприятий («Белнефтехим», «Белшина», «Нафтан», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно») и десяти белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, председателя Центризбиркома Лидию Ермошину, нескольких силовиков и пропагандистов.

В указе президента Джорджа Буша белорусские чиновники назывались «ответственными за подрыв демократических процессов и институтов, нарушение прав человека, государственную коррупцию».

Указ Буша запрещал им приобретать собственность в США, открывать счета и проводить финансовые операции. Американским компаниям и частным лицам было запрещено иметь с ними какие бы то ни было дела. В 2015 году санкции были не отменены, но приостановлены (именно тогда из тюрем вышли все, кто был арестован после президентских выборов 2010 года), и с тех пор президент США каждый год продлевал приостановку санкций.

После подписания указа о санкциях в 2006 году посол Беларуси в США Михаил Хвостов был отозван для консультаций, а посол США Карен Стюарт уехала из Минска по настоянию белорусской стороны. Сразу после этого посольство США было сокращено с 35 до 5 дипломатов. Только в марте нынешнего года ограничения на численность посольства были сняты, но речи о возвращении послов не было. И вот теперь после 11 лет дипломатического бойкота послов обещают вернуть, а высокопоставленные чиновники прилетают один за другим.

Посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель 22 сентября заявил, что приветствует взаимное возвращение послов и надеется, что это позволит эффективно работать в трехстороннем формате Беларусь–ЕС–США. В отношениях Беларуси с Европой тоже ожидается прорыв: Александр Лукашенко пообещал подписать соглашение об упрощении безвизового режима с Евросоюзом. Дело в том, что сейчас стоимость шенгенской визы для белоруса — 60 евро, в то время как для россиянина — 35. А с февраля, в соответствии с изменениями визового кодекса ЕС, стоимость шенгенской визы для белоруса увеличится до 80 евро. Для упрощения визового режима и снижения стоимости виз до 35 евро требовалось всего лишь подписать соглашение о реадмиссии. Переговоры шли пять лет. И вот, наконец, пришли.

Все эти события последних недель выглядят действительно прорывом в отношениях Запада и Беларуси. Есть только одна деталь. Если для подписания интеграционного соглашения с Россией определена дата — 8 декабря, то соглашение с Евросоюзом и возвращение посла США никаких определенных дат и даже временных периодов не имеют. Это пока всего лишь обозначение намерений. И если повышение стоимости виз с 60 до 80 евро имеет точную дату — 2 февраля 2020 года, — то подписание соглашения об упрощении визового режима пока остается декларацией.

И если учесть, что в следующем году состоятся очередные президентские выборы, то активизация западного направления во внешней политике Беларуси становится очевидной и даже пугающей. Раньше Александр Лукашенко перед выборами вместо переговоров с Западом начинал щедро повышать пенсии и зарплаты бюджетникам. Теперь, похоже, повышать их уже нечем. Поэтому белорусам вместо денег предлагают многовекторность.