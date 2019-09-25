Зеленский вырастает в ключевую для Трампа фигуру

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Косвенное подтверждение — слова министра иностранных дел Вадима Пристайко в эфире «Громадського»: у президентов Украины и США запланирована не просто короткая встреча «на полях» 74-й Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры в течение часа, «в течение которых мы прежде всего ставим задачу наладить связь».

Ранее СМИ сообщали о 45 минутах. (Когда я передаю эту заметку, Владимир Зеленский уже прилетел в Штаты, рабочий визит продлится с 23 по 26 сентября.) Пристайко напомнил: главы государств уже дважды общались по телефону, но важен непосредственный контакт. «Все задачи я не могу вам открыть, — интриговал министр, — хотя, поверьте, есть целый список проблем, который мы пройдем с США». Предположить, что сторонам удастся не задеть сюжет, связанный с Байденом, невозможно. Зеленский, как ни крути, вырастает для Трампа в ключевую фигуру, от действий которого зависит многое в перспективе 2020 года.

Агентство «Интерфакс-Украина» цитирует сказанное на днях американским президентом в штаб-квартире ООН: «Мы хотим честности от той страны, с которой имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Очень важно говорить о коррупции». Можно допустить, конечно, что Трамп просто решил вдохновить украинскую власть идти по пути верховенства права и неотвратимости наказания в самом широком смысле, как того ждут избиратели. Но эксперты полагают, что речь — о насущном для действующего главы США узком вопросе:

все же добиться от Зеленского полноценного расследования действий бывшего вице-президента Байдена, главного конкурента на предстоящих выборах.

И вынырнуть из острого политического кризиса, который рискует перерасти в конституционный, с импичментом, то есть досрочным отстранением от полномочий Конгрессом в финале.

О таких перспективах, в частности, рассуждает Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета: «В какую сторону повернет эта история — до конца неясно. Начнется ли новое расследование наподобие того, что проводил Роберт Мюллер о возможных связях избирательной кампании Трампа с Россией? Трудно говорить наверняка. Любопытно, что спецпрокурор Мюллер выступал в Конгрессе 24 июля, и эта дата стала, по сути, днем победы для Трампа — по общему мнению, выступление Мюллера не содержало угроз президенту. И уже на следующий день он со спокойной душой позвонил Зеленскому, положив начало новому скандалу».

Как известно, Джозеф Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер, член совета директоров крупнейшей частной украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, не имеет никакого отношения к коррупционным схемам, до которых «докопались» украинские же следователи. Но весной 2019 года действующий генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью агентству Bloomberg сообщил: хоть у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Байденов, и обвинения со стороны частного адвоката президента США Рудольфа Джулиани беспочвенны, он намерен предоставить американским коллегам подробную информацию о выплатах совету директоров Burisma. Пусть, мол, сами разбираются, платил ли Хантер на родине налоги с доходов, или нет. Луценко подчеркнул, что расследование по делу Burisma никак не связано с Байденом-младшим, но он не хочет, чтобы Украина снова становилась «субъектом президентских выборов в США».

Депутат, в прошлом журналист-расследователь и один из консультантов Зе-команды, Сергей Лещенко публично обвинил Луценко в обратном: именно генпрокурор толкнул страну на «американские горки» ради того, чтобы остаться и при Зеленском на должности. Лещенко опубликовал выдержки из докладной записки, якобы переданной в Киеве «людьми Луценко» Джулиани, заключив — схема руководителя ГПУ была двухэтапной. Сначала донести до сведения Трампа, что в Украине есть человек, который готов помочь «сбить» главного конкурента. А потом попросить у президента США… защиты от увольнения.

Вскоре Юрий Луценко получил отставку, а Сергей Лещенко остался, по его же словам, со сломанной политической карьерой. В команде Зеленского решили, что присутствие на заметных позициях человека, пусть из побуждений поиска истины, но способствовавшего раскрутке международного скандала, токсично. Как раз накануне визита президента Украины The Washington Post опубликовала большую статью Лещенко, где тот продолжил расследование — рассказал свою часть истории о «грязных играх Джулиани и его партнеров, пытающихся втянуть Зеленского в конфликт между двумя иностранными партиями, резко ограничивая возможности Украины для маневра в отношении США».

Специализированный ресурс «Европейская правда» утверждает: сейчас Банковую (улица, где находится офис президента Украины. — О.М.) буквально атакуют запросами американские СМИ, желающие знать, продвигал ли Трамп свои политические интересы во время телефонной беседы с Зеленским 25 июля, шантажировал ли его. Офис на запросы не отвечает. Единственное интервью Вадима Пристайко «Громадському»: «Разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсуждать все существующие проблемы. Этот разговор был долгим, дружелюбным, и касался многих вопросов, на которые надо было давать серьезные ответы», — только разожгло интерес. Министр в дипломатичных выражениях дал понять, что «подыгрывания» любой из сторон, хоть демократам, хоть республиканцам не произойдет: «Люди, занимающиеся украино-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий. Эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США». И подчеркнул, что считает некорректными допущения о шантаже Украины в лице Зеленского со стороны Трампа.