Байден незалежности

Как бывает в Америке, она полностью поглощена только собой. Здешние СМИ много пишут о проблемах, возникших у Трампа и Байдена, а Украина и Зеленский проходят в этой истории «вторым планом». В среду президенты США и Украины встречаются на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Скандал, который здесь называют «Мюллер-два» (по имени спецпрокурора, расследовавшего связи Трампа с Россией), вызвал вокруг встречи ажиотажный интерес.

Проблемы Трампа

Демократы и часть республиканцев говорят о том, что если Трамп в разговоре 25 июля просил иностранную державу (в данном случае Украину) повлиять на будущие президентские выборы в США, вольно или невольно выступив на стороне действующего президента, — это серьезное нарушение закона, которое должно караться импичментом. «Он снова обращается за помощью к зарубежной стране, в этот раз к Украине», — написала Хиллари Клинтон. Бывший вице-президент Альберт Гор призывает провести независимое расследование, результатом которого может стать отстранение Трампа от должности.

На открытые слушания в Конгресс (в комитет палаты представителей по разведке) в четверг вызван исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Макгуйар. С него требуют представить данные о жалобе тайного информатора. 12 августа неизвестный агент одной из американских спецслужб направил жалобу в офис генерального инспектора Майкла Аткинсона на «неправомерные действия президента». Генеральный инспектор счел, что это «серьезный, заслуживающий доверия и срочный» сигнал, и, как требует протокол, сообщил о главе разведки. Демократы, имеющие большинство в палате представителей (именно она по конституции инициирует импичмент), хотят вызвать повесткой на Капитолийский холм с отчетом о разговоре Трампа и Зеленского госсекретаря Помпео.

Газета «Уолл-стрит Джорнэл» сообщила, что в ходе телефонного разговора 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп неоднократно (восемь раз, по данным газеты) призывал украинского коллегу провести расследование «коррупционной деятельности» Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, бывшего вице-президента и на данный момент главного соперника на будущих выборах. С апреля 2014 года по апрель нынешнего сын Байдена работал в совете управляющих украинской газовой компании Burisma Holdings (со штаб-квартирой на Кипре) с ежемесячным окладом 50 тысяч долларов.

Разговор Трампа с Зеленским совпал с неожиданной заморозкой Белым домом финансовой помощи Украине размером в 250 миллионов долларов. Потом деньги (так же неожиданно и без объяснений) разморозили. СМИ отмечают, что временная заморозка 250 миллионов выглядит как метод давления, quid pro quo:

«Киев начинает расследование о коррупции Байденов — старшего и младшего, тогда Вашингтон выделяет деньги и оружие».

Байден, отвергающий все обвинения в коррупции, требует публикации полного текста телефонного разговора Трампа и Зеленского. Однако госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин заявили, что публикация станет «опасным прецедентом», нарушающим специальный формат закрытого разговора глав мировых держав.

Трамп не сразу признал факт разговора о Байденах. «Разговор, который у меня был, был в значительной степени поздравительным, значительная часть была посвящена коррупции… мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию на Украине», — заявил президент журналистам перед поездкой в Техас и Огайо.

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Демократы, избранные в Конгресс в 2018 году (так называемое «прогрессивное крыло»), требуют решительных действий от спикера Нэнси Пелоси по принципу «сейчас или никогда». Председатель комитета по разведке Адам Шифф из Калифорнии заявил в телеинтервью: «Я очень неохотно шел по дороге импичмента, но если президент, по сути, отказывая в военной помощи, пытается запугать иностранного лидера, чтобы тот совершил что-то незаконное с целью вывалить грязь на своего соперника в президентской кампании, тогда это (импичмент) может быть единственным средством, равным тому злу, которое несет подобное поведение».

Чисто арифметически (с 53 республиканскими голосами из 100 в Сенате) поддержка импичмента верхней палатой выглядит «миссией невыполнимой», но демократы надеются, что высокая политическая цена, которую заплатят сенаторы-республиканцы «за освобождение Трампа от ответственности перед лицом отвратительных доказательств его неправомерных действий», заставит некоторых однопартийцев президента отказать ему в поддержке. Так полагает председатель Национального комитета Демпартии Терри МакАлифф. Во всяком случае, попытка провести импичмент сейчас выглядит реальней, чем когда-либо.

Проблемы Байдена

Трамп заявил: «Если бы Байден был республиканцем, его бы ждал электрический стул». По словам президента, «невозможно переводить деньги в страну, где процветает коррупция» — именно поэтому он поднял вопрос в разговоре с украинским коллегой.

Главный публичный обвинитель Байденов — личный юрист Трампа, в прошлом — нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани. Он заявил, что бывшие власти Украины «отмыли три миллиона долларов», перечислив их Байдену-младшему. В своем твиттер-сообщении, озаглавленном «Новый Факт», Джулиани утверждает, что одноразовый платеж Байдену в три миллиона прошел через банки Латвии и Кипра, прежде чем попал в США. «Знал ли президент Обама, что у его вице-президента, которого он назначил ответственным за предоставление миллиардов (долларов) Украине, есть сын, который зарабатывал миллионы на совете директоров одной из самых коррумпированных компаний в Украине?» — написал Джулиани в твиттере.

Did Obama know that his VP, the one he put in charge of giving billions to Ukraine, had a son who was making millions on the board of one of the most corrupt companies in Ukraine. Biden’s boss had stolen $5b from Ukraine and was a fugitive. Did Obama know? Did he approve? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

По итогам официального расследования в отношении газовой компании Burisma Holdings к Хантеру Байдену не было предъявлено юридических претензий. Джозеф Байден утверждает, что политика США и его действия в отношении Украины никак не связаны с работой сына: «Мы никогда не говорили с ним о его работе». Трамп обвинил Байдена-старшего во лжи, потому что ранее в интервью журналу The New Yorker Хантер Байден сказал, что один раз с отцом они об этом говорили. Как утверждает Руди Джулиани, Китай перечислил $1,5 млрд в фонд, возглавляемый Джозефом Байденом, когда вице-президент… «как обычно, потерпел неудачу на переговорах с КНР». Джулиани не только дает интервью, он встречался с украинскими политиками и чиновниками из разных администраций и в мае чуть не приехал в Киев. Адвокат Трампа отменил визит, потому что получил информацию об окружении Зеленского, среди которого «есть враги президента США».

Центральное обвинение: Джозеф Байден добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина якобы за то, что тот начал расследование в отношении компании Burisma и Хантера Байдена. Байден пригрозил остановить предоставление гарантий кредита Украине в один миллиард долларов. Администрация Обамы объясняла требование отставки тем, что генпрокурор Украины «сопротивлялся усилиям по реформированию судебной системы страны и плохо справился с расследованием коррупции прошлых властей». Европейский союз и украинский парламент были рады видеть, что Шокин ушел, отмечает Байден.

Американское издание National Review отмечает: «Возможно, у администрации Обамы были веские и законные причины, чтобы заменить Шокина. Но посылать вице-президента как сильнейшее из всех возможных оружий, чтобы уволить прокурора, который расследует компанию его сына, все это очень сильно пахнет коррупцией». Конфликт интересов — выносят вердикт СМИ, не только «прореспубликанские».

Как известно, Барак Обама не рекомендовал Джозефу Байдену выставлять кандидатуру на выборах-2020. Ирония судьбы: Байден «рекомендовал» Путину не избираться на президентских выборах в России. Никто советов не послушал.

Пока от скандала проиграли оба. И если «ядерный электорат» Трампа не отпугнет никакой новый скандал («трамписты» поддерживают обращение к Киеву о помощи в компромате на Байдена), то «старине Джо» сначала надо заручиться поддержкой в своей партии. Пожалуй, ему даже сложнее, несмотря на то что рейтинги Байдена сейчас выше, чем у президента.