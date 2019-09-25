«Трудно прокормить мужчину на 150 рублей в день»

Моряки Мурманского морского пароходства вновь подают сигнал SOS. Экипаж теплохода «Северная Земля» обратился в Российский профсоюз моряков с открытым письмом. Моряки на арестованном в Испании теплоходе заявляют о бедственном положении и называют себя и свои семьи заложниками. Открытое письмо процитировано на сайте профсоюза.

Открытое письмо Экипажа теплохода «Северная Земля» «Судно уже более года (с мая 2018 года) арестовано за долги ПАО ММП в испанском порту Авилес. Экипаж — 14 человек. Период нахождения членов экипажа на судне — в среднем три-пять месяцев. Большинство моряков на борту с мая этого года. Именно с этого периода прекратились выплаты по заработной плате. За все это время ни одному члену экипажа судовладелец не выплатил ни копейки! На жалобы членов экипажа судовладелец не отвечает. С июня на судне отсутствует двусторонняя связь, за неуплату отключены все судовые средства связи. Пароходство также дистанцировалось и от родственников моряков (в большинстве случаев звонки в отдел кадров, бухгалтерию также остаются без ответа). Судовой агент отсутствует, так как его услуги судовладелец не оплачивает. Ограничено питание: сложно прокормить взрослого мужчину на 150 рублей в день, а именно столько в среднем выделяется работодателем на питание одного моряка, что почти в четыре раза меньше положенной нормы. Полностью отсутствует снабжение судна средствами гигиены: нет мыла, стирального порошка, моющих и чистящих средств. Также нет рабочей одежды. С июня 2019 года судовладелец не платит за топливо, как следствие, приходится запрашивать его у портовых властей в долг самостоятельно (пока власти идут навстречу). Экономия топлива приводит к проблемам с приготовлением пищи и электропитанием на судне, так как свет подается только на некоторое время. Соответственно, на судне есть проблемы с подачей теплой воды, которая, к слову, тоже берется в долг у администрации порта. Провизионные кладовые давно выведены из эксплуатации. Уже сейчас наблюдается понижение температуры воздуха, а впереди зима, и при данной экономии топлива люди начнут мерзнуть».

Моряки не могут покинуть борт самостоятельно: у них просто нет денег на дорогу домой. Также они выражают солидарность со своими коллегами — экипажем мурманского теплохода «Всеволод Белецкий», арестованного в Индии. В порту Халдия 9 членов экипажа находятся уже 11 месяцев, 4 месяца назад пароходство прекратило платить им зарплату. Моряки обратились к журналистам, так как работодатель на их просьбы и требования не реагирует.

В открытом письме, присланном с борта «Белецкого», сообщается, что у всех членов экипажа желудочные и кожные заболевания, аптечка пуста, воды нет, туалеты на судне не работают, равно как и кондиционеры — при жаре 35–40 градусов. Электричество подается на 3 часа в сутки. Еду моряки вынуждены просить на соседних судах как подаяние, либо покупать на деньги, которые присылают родственники.

Обращение в прокуратуру и МИД РФ, по словам членов экипажа, проблему не решило: «Дела наши с каждым днем все хуже и хуже, каждую неделю нам говорят: «На следующей неделе».

Также члены экипажа сообщают, что в аналогичном положении находятся в разных уголках мира от 5 до 7 судов Мурманского морского пароходства и, соответственно, около сотни российских моряков.

При этом ровно год назад с борта теплохода «Всеволод Белецкий» уже приходил сигнал бедствия, моряки писали о полном отсутствии топлива, воды, средств гигиены и денег.

Теплоход «Всеволод Белецкий». Фото: Лев Федосеев/ТАСС

«Новая» тогда рассказывала о бедственном положении мурманских моряков — работников некогда градообразующего предприятия. Еще год назад в трудовой инспекции на рассмотрении было полсотни заявлений от его сотрудников — о невыплате зарплаты. Тогда нам не удалось добыть комментарий у представителей пароходства, зато после выхода публикации мы получили от него требование опровержения.

В гневном письме нас заверяли, что предприятием «осуществляются все необходимые мероприятия, связанные со снабжением судов, репатриацией экипажей и продолжением нормального функционирования флота». Особо авторы письма останавливались на положении моряков на «Белецком»: «Работодатель ведет постоянную связь с экипажем, обеспечивает смену персонала, направляет своих работников береговых служб в командировки, принимает исчерпывающие меры для возвращения судна на родину».

Видимо, «исчерпывающих мер» оказалось недостаточно. А может, руководство и владельцы предприятия просто переключились на более актуальные для себя проблемы. Тогдашний гендиректор ММП Александр Брынцев, чья подпись стоит под гневным письмом в редакцию «Новой», покинул пост и осужден по уголовному делу о невыплате зарплаты морякам.

За почти 3 миллиона невыплаченного жалованья Брынцев оштрафован всего на 200 тысяч рублей.

Его преемник Алексей Глазунов, возглавивший пароходство в феврале нынешнего года, 3 сентября в Мурманске задержан и помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела о сокрытии денег от налоговых органов и невыплате зарплаты. С сентября должность генерального директора занимает Андрей Киселев.

Учредитель ММП Николай Куликов с 20 сентября находится под домашним арестом, ему вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, из оборота предприятия за 5 лет незаконно выведено полмиллиарда рублей. Дома у Куликова при обыске нашли 11 картин Рериха, в том числе «Поморяне. Вечер», которая еще недавно значилась на сайте пароходства как принадлежащее предприятию имущество, планируемое к продаже, а также пейзаж Айвазовского «У берега Капри».

Куликов, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет 30% акций пароходства, еще 57,66% принадлежат его ООО «Арктические технологии». Незначительные доли акций — у осужденного Брынцева и АО «Трест «Мурманскморстрой».

Дело о банкротстве пароходства рассматривается в Арбитражном суде Мурманской области, заявителями выступают два десятка кредиторов. При этом имущество предприятия постепенно уменьшается. На аукционах проданы теплоход «Поморье», сухогруз «Кузьма Минин», танкер «Варзуга», судно «Иван Лопатин», балкеры «Виктор Ткачев» и «Петр Великий». Большая часть из этого списка год назад фигурировала в расследовании «Новой газеты» о застрявших за границей судах мурманского пароходства.

Некогда ведущая судоходная компания Северо-Запада России, оперирующая судами усиленного ледового класса, пережила дефолты и падения курса рубля. ММП десятилетиями обеспечивало основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Занималось перевалкой нефти, геологоразведкой, выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути. Основанное в 1939 году пароходство выстояло во время войны и не потерялось в 90-е. Тогда, 25–30 лет назад, работа в нем была едва ли ни единственной возможностью стабильно высокого заработка для мурманских мужчин и гарантией благосостояния их семей.

Теперь семьи моряков сами вынуждены посылать им крохи на еду — те, чьи счета еще не арестованы приставами за неуплату процентов по ипотеке или долги по квартплате.

На сайте ММП сейчас работает лишь одна страница — с поздравлением директора Киселева по случаю 80-летия компании. Директор желает подчиненным «семи футов под килем и благополучного возвращения домой». То, что это пожелание будет подкреплено реальными действиями, сомнительно. Счета компании, по данным профсоюза моряков, заблокированы, а значит, платить зарплату и покупать билеты домой попавшим в заложники экипажам не на что.