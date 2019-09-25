«Я намерен доказать свою невиновность»
Суд не освободил трех фигурантов «московского дела»
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент
Уже в 10.40 утра Басманный суд закрыли на вход — снаружи столпилась большая очередь желающих попасть на слушание по делам Егора Жукова и Самариддина Раджабова. В очереди заметили Любовь Соболь, Валерию Касамару и Дмитрия Гудкова. Валерии Касамаре позже удалось пройти в зал суда вместе с родителями Егора.
Следствие ходатайствовало о продлении до 27 декабря домашнего ареста Егору Жукову (меру пресечения ему изменили 3 сентября) и содержания в СИЗО Самариддину Раджабову. Оба ходатайства рассматривали в одном зале и в одном заседании, только Егор сидел рядом с адвокатом, а Самариддин — в аквариуме.
Раджабов уже полтора месяца в «Матросской тишине», но выглядит бодро. На вопрос судьи Наталии Дударь о семейном положении он простодушно ответил:
— Да девушка у меня есть.
— Значит, брак зарегистрирован? — уточнила судья.
— Нет, но вы отпустите, и я сразу пойду зарегистрирую.
В зале засмеялись.
Самариддина Раджабова обвиняют в том, что на акции 27 июля он «осуществил бросок пластиковой бутылки», которая попала в голову полицейского и «причинила ему физическую боль» (ч. 1 ст. 318 УК). Также с него не сняты обвинения в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Сам он говорит, что был на акции, но отрицает свою вину. 6 августа он на десять дней объявлял сухую голодовку в поддержку других заключенных по «московскому делу». Следователь Семенов зачитал по бумажке ходатайство: там говорилось, что вину Раджабова якобы подтверждают показания потерпевших, свидетелей, вещественные доказательства и экспертизы, подтверждено было и «активное участие» Раджабова в «массовых беспорядках». Следствие попросило продлить срок содержания Раджабова под стражей для окончательного сбора доказательств и для того, чтобы «обвиняемый не попытался скрыться».
На вопрос судьи Дударь, почему имевшегося времени на сбор доказательств не хватило, Семенов, замявшись, промямлил: «Нам не хватило людей в следственной группе».
Схожие причины следствие обнаружило и для продления домашнего ареста Егору Жукову. Его также задержали по делу о «массовых беспорядках», но спустя месяц прекратили дело и предъявили новые обвинения — в призывах к экстремизму по ч. 2 ст. 280 УК РФ, признаки которого эксперты ФСБ обнаружили в роликах Жукова на его youtube канале. В сентябре Росфинмониторинг внес студента в список экстремистов и террористов.
— Я не собираюсь убегать от следствия, потому что намерен доказать в суде свою невиновность. Следствие не дождется, чтобы я нарушил условия домашнего ареста, — заявил Егор Жуков. — У меня сейчас учеба. Я бы предпочел быть в университете, вместо того чтобы находиться тут.
А у Раджабова вызвали недоумение методы ведения следствия.
— Никаких мероприятий, о которых говорил следователь, со мной не проводили. Дважды вывозили и что-то фотографировали, никаких следственных действий не проводилось.
А я никуда убегать не собираюсь, у меня даже загранпаспорта нет.
Адвокат Раджабова Анри Цискаришвили подчеркнул: никаких доказательств вины подзащитного следствие не смогло собрать, а из материалов дела исчезала формулировка «массовые беспорядки», то есть фактически Раджабова судят по уголовной статье просто за то, что он участвовал в «несанкционированной акции», что абсурдно. Защитник попросил выпустить Раджабова из СИЗО.
Схожие сомнения выразил и адвокат Жукова Илья Новиков.
— По каким-то непонятным мне причинам, может быть, личным, может, карьерным, возглавляющий следствие генерал-майор Габдуллин посчитал невозможным выпускать Жукова просто так, — заметил защитник. Он также обратил внимание, что следствие проводило обыск на квартире Жукова дважды, второй раз — когда Жуков уже находился в СИЗО. В результате обыска следователь Семенов изъял «желтый флаг, голубую рубашку, статуэтку в виде жабы и штатив». Новиков охарактеризовал действия следствия как «бессмысленную волокиту» и потребовал изменить меру пресечения Жукову на залог или поручительство: «Я готов сам поручиться за моего подзащитного, если позволит суд».
Ходатайство о продлении домашнего ареста отдельно незаконно и отдельно необоснованно, говорит Новиков. Даже грамматически формулировка списка лиц, с которыми запрещено общаться Егору, такая, что сложно понять, с кем разрешено общаться, а с кем запрещено.
Ходатайство необоснованно: во-первых, Егор не нарушал меру пресечения. Во-вторых, ни один из свидетелей в деле не имеет отношения к Егору. В-третьих, Егор ранее не привлекался к уголовной ответственности. Ходатайство незаконно, объясняет адвокат. Следователь использует формулировку «оснований для изменения обвиняемому Жукову меры пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, не имеется, поскольку обстоятельства, послужившие основанием для ее избрания, не отпали и не изменились». Это не так, уверен Новиков. На момент изменения меры пресечения Егор обвинялся по двум статьям: тяжкой и средней тяжести. При этом доказательства причастности Жукова к указанным преступлениям судом не проверялись. Сейчас у суда нет оснований констатировать, что основания не изменились. Они изменились, обвинения в тяжких статьях были сняты, и суд должен дать им оценку.
— Следователи считают, что должны соблюдаться исключительно интересы следствия. А об интересах подзащитного думать не нужно почему-то, — поддержал коллегу другой адвокат Жукова Леонид Соловьев.
Судья Дударь удалилась на вынесение решения, чтобы через час ожидаемо согласиться с доводами обвинения: волокиты нет, в деле есть доказательства вины, они могут скрыться.
Раджабов до 27 декабря остается в СИЗО, а Жуков — дома.
Через час стало известно, что Мосгорсуд оставил в СИЗО еще одного фигуранта «дела 212» — Ивана Подкопаева. 3 сентября его приговорили к трем годам колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил газовый баллончик в сторону росгвардейцев. В суде он признал вину и заключил сделку со следствием. До вступления приговора в силу он остается в изоляторе. Адвокат Подкопаева Николай Фомин обращал внимание, что Подкопаеву некуда скрываться (у него изъяли загранпаспорт), а другого фигуранта дела, актера Павла Устинова, отпустили под подписку о невыезде. Но суд не услышал доводов защиты.
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