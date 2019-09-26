Трубы измельчали
Почему Ротенбергам больше неинтересны подряды Газпрома
Аркадий Ротенберг. Фото: РИА Новости
Елизавета Кирпановакорреспондентка
Бизнесмен Аркадий Ротенберг решил продать Стройгазмонтаж, крупнейшего строительного подрядчика Газпрома, «дочке» газового монополиста — Газстройпрому. Сумму сделки, по словам собеседников РБК, оценивают в 75 млрд рублей (источники «Ведомости» говорят о 90–95 млрд рублей). Продажа может состояться уже в октябре. В финансировании покупки будет участвовать Газпромбанк, которому принадлежат 25% акций Газстройпрома (49% владеет Газпром, остальными акциями — физические лица).
Ротенберг-старший создал Стройгазмонтаж в 2008 году на базе пяти «дочек» Газпрома. Ее выручка в прошлом году составила 304 млрд рублей. Компания известна тем, что в 2014 году получала подряды на строительство Крымского моста, а в 2017-м — на железнодорожные пути к нему общей суммой в 228 млрд рублей. В прошлом году предприятие получило контракт на строительство подвода к «Северному потоку — 2».
Помимо Стройгазмонтажа, идут переговоры по продаже компании «Газпром бурение» сына Аркадия Ротенберга Игоря. Предприятие занимается для Газпрома строительством скважин на суше и шельфе на всей территории России. Стоимость сделки, по словам разных источников, оценивают в 47 и 58 млрд рублей.
РБК также пишет, что до конца года может состояться продажа Стройтранснефтегаза — еще одного крупнейшего строительного подрядчика Газпрома, который принадлежит Геннадию Тимченко.
Представители Тимченко и Ротенбергов отказались прокомментировать продажу активов.
Подобные сделки — когда компания продает свои активы, а потом покупает их обратно — распространенная практика в государственном секторе, говорит полипортфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, если интересы государства будут идти вразрез с интересами миноритариев, последние могут получить меньше дивидендов. Соответственно, если Газпром будет реализовывать не особо экономически выгодные проекты по строительству газопровода, миноритарии получат меньше денег, объясняет Нигматуллин. «Либо Газпрому нужна компания-подрядчик с хорошо отстроенной структурой, для того чтобы оперативно реализовывать инвестиционные проекты, либо подрядчику бизнес стал не особо интересен, и он хочет из него выйти и инвестировать во что-то другое», — предполагает финансист.
Продажа активов не скажется на котировках Газпрома, поскольку миноритарии оценивают компании исключительно исходя из денежного потока, добавляет Нигматуллин.
У Газпрома заканчиваются программы по строительству крупных газопроводов — «Силы Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», напоминает партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«Владельцы подрядных компаний понимают, что одна из ведущих функций Газпрома подходит к концу. Она заключается в том, чтобы государственные деньги перекачивать в частные карманы подрядчиков, — утверждает эксперт. — Смысл схемы такой: Газпром затевает иногда политизированные, иногда не очень, но абсолютно ненужные некоммерческие проекты газопроводов, а затем распределяет контракты на строительство между так называемыми дружественными компаниями. Они чудовищно завышают сметы и бюджет и получают с этого серьезную прибыль и сверхприбыль».
Сейчас подрядчикам от некоммерческих проектов сверхприбыли уже не получить, поэтому последняя возможность для них — взять компании и продать их тому же самому Газпрому, говорит Крутихин.
По мнению эксперта, стоимость сделки завышена, поскольку «без государственных контрактов на строительство мегагазопроводов эти компании вообще ничего не стоят».
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.