Молниеносно и неожиданно
Фигуранта дела о «массовых беспорядках» Алексея Миняйло освободили в зале суда. Судья Карпов заявил, что Миняйло не совершал уголовного преступления
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент
В четверг в Басманном суде Москвы снова было людно: перед входом толпились десятки людей, журналистов с камерами, которых не пускали в здание суда. В 11.30 должен был состояться суд о продлении меры пресечения 34-летнему предпринимателю Алексею Миняйло. У зала заседаний чинно прогуливались священники в черных рясах. Протоиреи во главе с настоятелем храма Животворящей Троицы в Хохлах Алексеем Уминским пришли выразить свой протест против несправедливого «московского дела» и выступить поручителями Миняйло. Началось заседание спустя три часа.
Было оно молниеносным и неожиданным.
Адвокат Алан Гамазов выступил с ходатайством об изменении меры пресечения его подзащитному на домашний арест, а также о допросе свидетелей защиты — поручителей — священников и общественных деятелей.
Следователь Вячеслав Люфт ходатайствовал о продлении меры пресечения Миняйло на три месяца, так как, по мнению следствия, 27 июля на акции «имели место массовые беспорядки и «вооруженное сопротивление» сотрудникам правоохранительных органов
(это была первая неожиданность — ни в одних материалах дела о массовых беспорядках речи о «вооруженном сопротивлении» не идет)».
А за несколько дней до этого руководитель следственной группы Рустам Габдуллин утверждал: «Получены доказательства активного участия Миняйло 27.07.2019 в несогласованной акции». Следователь Люфт поддержал своего начальника Габдуллина на суде в том, что Миняйло в чем-то виновен, но при этом попросил все же изменить меру пресечения на домашний арест.
Тут поднялась прокурор Мещерякова — белокурая женщина с ярким румянцем. Она была немногословна: «Причин содержания под стражей для обвиняемого не вижу. Прошу освободить в зале суда», — сказала она тихим голосом.
— Что? — переспросил судья Карпов. — Вы имеете в виду смягчить на домашний арест?
— Нет, я имею в виду, освободить в зале суда из-под стражи. Причин для ареста не усматриваю.
Это была вторая неожиданность: прокуратура потребовала для обвиняемого меру мягче, чем его адвокат.
Зал замер. Судья удалился на решение. И через 15 минут вернулся:
— В материалах уголовного дела в отношении Миняйло не усматриваются признаки массовых беспорядков. Учитывая это, в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки состава административного правонарушения. При этом не имеется оснований для лишения свободы и оснований для содержания под стражей. Освободить в зале суда.
Напомним, Алексея Миняйло обвиняют по части 2 статьи 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках» на акции 27 июля. Свою вину Миняйло не признает: большую часть дня он провел в Хамовническом суде, поддерживая незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, в штабе которой во время избирательной кампании он занимался обучением волонтеров.
Задержали Миняйло около половины восьмого вечера на подходе к Трубной площади, где проходила акция. Принять в ней участие он так и не успел.
2 августа его поместили в СИЗО «Матросская Тишина», где он содержался до четверга, 26 сентября. Спустя два месяца, несмотря на заявления руководителя следственной группы Габдулина о том, что были отсмотрены более 3000 часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, было очевидно: фабулы преступления у следователей нет, а доказательств причастности к этому Миняйло — тем более.
Вечером Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Алексея Миняйло.
- Напомню, под домашним арестом по обвинению по части 2 статьи 212 УК РФ остается Сергей Фомин, а также те, у кого осталось обвинение по части 1 статьи 318 (применение насилия к представителю власти).
- Иван Подкопаев, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков уже получили приговоры по 318-й статье, но статья 212 с них еще не снята.
- Также по двум статьям обвинения у Самариддина Раджабова.
- Егор Жуков, еще один фигурант «московского дела», обвиняется в призывах к экстремизму.
А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
Закрыть уголовное дело о «массовых беспорядках», которое Следственный комитет РФ завел после мирных уличных акций 27 июля и 3 августа, потребовали больше 199 тысяч человек.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.