Молниеносно и неожиданно



В четверг в Басманном суде Москвы снова было людно: перед входом толпились десятки людей, журналистов с камерами, которых не пускали в здание суда. В 11.30 должен был состояться суд о продлении меры пресечения 34-летнему предпринимателю Алексею Миняйло. У зала заседаний чинно прогуливались священники в черных рясах. Протоиреи во главе с настоятелем храма Животворящей Троицы в Хохлах Алексеем Уминским пришли выразить свой протест против несправедливого «московского дела» и выступить поручителями Миняйло. Началось заседание спустя три часа.

Было оно молниеносным и неожиданным.

«Алексей невиновен, и мы считаем, что дело о массовых беспорядках должно быть прекращено», — заявил журналисту «Новой» протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Фото: Ирина Гордиенко / «Новая»

Адвокат Алан Гамазов выступил с ходатайством об изменении меры пресечения его подзащитному на домашний арест, а также о допросе свидетелей защиты — поручителей — священников и общественных деятелей.

Следователь Вячеслав Люфт ходатайствовал о продлении меры пресечения Миняйло на три месяца, так как, по мнению следствия, 27 июля на акции «имели место массовые беспорядки и «вооруженное сопротивление» сотрудникам правоохранительных органов

(это была первая неожиданность — ни в одних материалах дела о массовых беспорядках речи о «вооруженном сопротивлении» не идет)».

А за несколько дней до этого руководитель следственной группы Рустам Габдуллин утверждал: «Получены доказательства активного участия Миняйло 27.07.2019 в несогласованной акции». Следователь Люфт поддержал своего начальника Габдуллина на суде в том, что Миняйло в чем-то виновен, но при этом попросил все же изменить меру пресечения на домашний арест.

Тут поднялась прокурор Мещерякова — белокурая женщина с ярким румянцем. Она была немногословна: «Причин содержания под стражей для обвиняемого не вижу. Прошу освободить в зале суда», — сказала она тихим голосом.

— Что? — переспросил судья Карпов. — Вы имеете в виду смягчить на домашний арест?

— Нет, я имею в виду, освободить в зале суда из-под стражи. Причин для ареста не усматриваю.

Это была вторая неожиданность: прокуратура потребовала для обвиняемого меру мягче, чем его адвокат.

Зал замер. Судья удалился на решение. И через 15 минут вернулся:

— В материалах уголовного дела в отношении Миняйло не усматриваются признаки массовых беспорядков. Учитывая это, в действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки состава административного правонарушения. При этом не имеется оснований для лишения свободы и оснований для содержания под стражей. Освободить в зале суда.

Алексей Миняйло. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, Алексея Миняйло обвиняют по части 2 статьи 212 УК РФ — «участие в массовых беспорядках» на акции 27 июля. Свою вину Миняйло не признает: большую часть дня он провел в Хамовническом суде, поддерживая незарегистрированного кандидата Любовь Соболь, в штабе которой во время избирательной кампании он занимался обучением волонтеров.

Задержали Миняйло около половины восьмого вечера на подходе к Трубной площади, где проходила акция. Принять в ней участие он так и не успел.

2 августа его поместили в СИЗО «Матросская Тишина», где он содержался до четверга, 26 сентября. Спустя два месяца, несмотря на заявления руководителя следственной группы Габдулина о том, что были отсмотрены более 3000 часов видеозаписей и допрошены более 350 свидетелей, было очевидно: фабулы преступления у следователей нет, а доказательств причастности к этому Миняйло — тем более.

Вечером Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Алексея Миняйло.

Напомню, под домашним арестом по обвинению по части 2 статьи 212 УК РФ остается Сергей Фомин , а также те, у кого осталось обвинение по части 1 статьи 318 (применение насилия к представителю власти).

, а также те, у кого осталось обвинение по части 1 статьи 318 (применение насилия к представителю власти). Иван Подкопаев , Евгений Коваленко , Кирилл Жуков уже получили приговоры по 318-й статье, но статья 212 с них еще не снята.

, , уже получили приговоры по 318-й статье, но статья 212 с них еще не снята. Также по двум статьям обвинения у Самариддина Раджабова .

. Егор Жуков, еще один фигурант «московского дела», обвиняется в призывах к экстремизму.