Суверенный интернет не настолько суровый

Операторы связи в Екатеринбурге и Тюмени установили оборудование для изоляции Рунета и запустили его в тестовом режиме. Информацию об этом РБК подтвердил представитель екатеринбургского оператора «ЭР-Телеком» Дмитрий Смиркин. По информации собеседников «Новой газеты», эксперимент проводится не повсеместно, а на выбранных площадках: например, в Тюмени их шесть: это несколько торговых центров и Тюменский государственный университет.

В эксперименте участвуют все крупные операторы сотовой связи: МТС, «Мегафон», Ростелеком, Вымпелком и другие. Блокировка «запрещенного контента» ведется с помощью технологии Deep Packet Inspection (DPI): ее, например, использовали в 2017 году в Азербайджане для блокировки оппозиционных новостных сайтов и звонков через Skype и WhatsApp.

По признанию самих участников тестирования, эксперимент на Урале пока проводится «незаметно для пользователей». И действительно: в Тюменском государственном университете блокировку Telegram — главной мишени блокировок Роскомнадзора — не заметили ни студенты, ни преподаватели.

Зайти в приложение можно даже через Wi-Fi, доступ к которому предоставляет Ростелеком, участник эксперимента по блокировке.

Интересно в этом контексте выглядит заявление заместителя руководителя Роскомнадзора по Тюменской области Руслана Джумасова, который на брифинге 25 сентября заявил, что проведением эксперимента в Тюмени целиком заведуют московские сотрудники Роскомнадзора. «Вся работа ведется без нашего привлечения», — сказал он.

В Екатеринбурге введение суверенного интернета ознаменовалось разве что нестабильностью работы сотовой связи: несущественные сбои наблюдались в работе сети «Мегафон». Впрочем, и это может быть совпадением.

По мнению телеком-аналитика Михаила Климарева, DPI не поможет российским чиновникам заблокировать Telegram ни на Урале, ни в России в целом.

— Чтобы понять, что такое DPI, представьте себе компьютер с двумя кабелями: один в компьютер входит, другой из него выходит. Этот компьютер должен отсматривать каждый входящий пакет, то есть блок данных, и принимать по нему решение: пропускать или не пропускать. Если блок данных подпадает под шаблон запрещенных, его не пропускают. Казалось бы, все просто. Но есть такая вещь — инкапсуляция: это когда один пакет данных вставляется в другой пакет данных. И пакет с данными Telegram может быть легко инкапсулирован в пакет с другими данными, не запрещенными. Если помните, Роскомнадзор в свое время обвинял Telegram в том, что они прикрываются другими сервисами. Это так и было, это факт. Но чтобы заблокировать Telegram, в таком случае надо заблокировать и остальные ресурсы, под которые он мимикрирует.

Климарев отмечает, что, несмотря на работу DPI,

рядовому пользователю при возникновении проблем с доступом к заблокированным Роскомнадзором сайтам и приложениям хватит прежнего инструментария: proxy и VPN. Telegram можно просто обновить.

— Единственный способ отключить Telegram в России — это отключить интернет. И это единственное, чему реально может посодействовать DPI: с помощью него отключать интернет в каждой отдельной локации можно будет за несколько минут, потому что исчезнет бумажная волокита: сейчас Роскомнадзор должен написать интернет-оператору письмо с просьбой отключить интернет, при этом нужно еще выяснить, какой конкретно оператор обслуживает нужную локацию. На это уходит не менее суток. Теперь Роскомнадзор сможет отключать интернет самостоятельно.

Отключений интернета ни в Екатеринбурге, ни в Тюмени пока не наблюдается. Учитывая тот факт, что местных сотрудников Роскомнадзора к эксперименту не допускают, непонятно, проводится ли он на самом деле, или нет.

Тут важно сказать, что качество эксперимента будут оценивать как раз по степени «токсичности» для пользователей: то есть по тому, возникают ли у них проблемы с доступом к запрещенным сервисам, или нет. Пока — явно не возникают.

Тем не менее эксперимент собираются расширять на Южный Урал: в ближайшее время DPI должен прийти в Челябинск и Магнитогорск.

Собеседники «Новой газеты» предполагают, что цель эксперимента — не столько в реальном апробировании суверенного интернета (непонятно, что он вообще должен собой представлять, если все блокировки обходятся в один клик с помощью proxy и VPN), сколько в освоении денег. На реализацию закона о суверенном интернете выделено 30 миллиардов рублей. Из них 20 миллиардов планируется потратить на оборудование. Будет или не будет это оборудование работать — вопрос второстепенный.