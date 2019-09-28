Байден, Шокин и Злочевский: как развивалось дело Burisma

Стенограмма телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским — главная тема недели. Главная тема этой беседы — расследование в отношении украинской компании Burisma, к которой имел отношение Хантер Байден, сын Джо Байдена, вероятно, основного конкурента Дональда Трампа на следующих выборах. Независимое украинское медиа «Громадское» рассказывает о деле Burisma.

Хантер и Джо Байдены. Фото: Reuters

Что такое Burisma?

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее владелец — Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. Лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского, в частности компании Burismа, согласовывало министерство, которое он сам и возглавлял.

В совете директоров Burismа — экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вплоть до апреля 2019-го, по данным The New York Times, в него входил младший сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Издание отмечает, что Хантер Байден получал в Burisma до $50 тыс. в месяц.

В чем подозревали Burisma?

В уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.

В январе 2015 года Генеральная прокуратура под руководством Виталия Яремы объявила Николая Злочевского в розыск.

7 июля 2016 года уже новый прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура расследует новую схему хищения украинского газа, к которой может быть причастен Злочевский. Тогда Печерский райсуд Киева наложил арест на 20 скважин газодобывающей компании «Эско-Север», к которой имел отношение экс-министр.

Член совета директоров Burismа, экс-президент Польши Александр Квасьневский (второй справа) и владелец Burismа Николай Злочевский (слева), 2 июня 2017 года. Фото: Burisma Group

Чем все закончилось?

13 сентября 2016 года года Печерский районный суд обязал Генпрокуратуру принять решение о прекращении розыска Злочевского.

Дело об уклонении от налогов Генпрокуратура закрыла. «Я считаю, что мы успешно прошли этот путь: Burismа заплатила самую большую сумму на то время — 180 млн грн ($7,46 млн — ред.) налогов и штрафов по результатам экспертиз», — говорил о нем Юрий Луценко.

Дело по отмыванию средств было проиграно Злочевским в Лондонском суде. А дело о хищении государственных ресурсов — фактически о выдаче лицензий самому себе — передали в НАБУ и там закрыли, утверждал генпрокурор.

Сам Злочевский заявил, что завершение всех процессуальных действий вокруг Burisma Group «позволит более интенсивно наращивать производство, увеличивать инвестиции в добычу, привлекать международные компании в Украину».

В Burisma также сообщили, что за последние два года компания уплатила более 5 млрд грн ($207 млн) налогов в бюджеты всех уровней.

Почему на этом все не закончилось?

23 января 2018 года бывший вице-президент США Джо Байден на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне рассказал, как в 2016-м требовал у Киева уволить бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

«Я им сказал: мы не дадим вам миллиард долларов. Они мне говорят: „Но у вас нет таких полномочий, вы — не президент, а президент говорил, что даст“. Я ответил: „Звоните ему. Я вам говорю, что вы не получаете миллиард долларов“».

«Я посмотрел на них и сказал: я еду через 6 часов, и если вашего генпрокурора не уволят до тех пор, вы не получите денег. Сукин сын! И его уволили. И поставили того, кто на тот момент подходил».

29 марта 2016 года Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Виктора Шокина в отставку. Виктор Шокин пытался восстановиться через суд, но проиграл дело.

Именно Виктора Шокина, вероятно, вспоминал Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, характеризуя как «очень хорошего прокурора».

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин на пресс-конференции. Он был снят после требования Джо Байдена. Фото: EPA

Зачем все это Дональду Трампу?

В июле 2019 года вышло совместное расследование издание BuzzFeed и проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили адвокату президента США информацию, которая могла бы помочь команде Дональда Трампа для информационной кампании против Джо Байдена — вероятного противника Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Журналисты ссылались на показания Льва Парнаса, эмигранта из бывшего СССР. Парнас утверждал, что вместе со своим другом Игорем Фруманом был посредником между адвокатом президента США Рудольфом Джулиани с одной стороны и Юрием Луценко и Виктором Шокиным с другой.

Речь шла о том, что сын Байдена, Хантер заработал $3 миллиона за несколько лет работы в компании Burisma. Шокин утверждал, что Генпрокуратура расследовала деятельность этой компании, и именно поэтому Байден в 2016-м настоял, чтобы президент Петр Порошенко уволил его с должности.

Оливер Буллоу — британский журналист-расследователь, специализирующийся, в том числе, и на украинских олигархах, называет еще одну вероятную причину интереса Дональда Трампа к этой истории: таким способом перебить скандал о вмешательстве РФ в выборы в США: «Они ищут какой-то соответствующий скандал. Такой скандал, который будет показывать, что, может, Трамп и плохой, но Джо Байден — такой же».

«Наверное, для этих людей Россия и Украина — это почти одно место, где-то там. Если у Трампа скандал с Россией, тогда у Байдена будет скандал с Украиной. И они нашли Хантера Байдена и Злочевского, нашли вмешательства Джо Байдена в карьеру Шокина».

7 мая 2019 года издания Bloomberg сообщило, что адвокат Трампа обвинил бывшего вице-президента Джо Байдена в давлении на украинскую власть — якобы тот стремился закрыть уголовные дела против Burisma.

Также Рудольф Джулиани планировал свой визит в Украину. Сергей Лещенко, в то время депутат Верховной Рады, заявил, что адвокат Трампа собирался приехать за компроматом на Джо Байдена. Лещенко также продемонстрировал документ, который, по его словам, передало окружения Юрия Луценко адвокату Трампа.

В нем говорилось о том, что в марте 2014-го через лоббистские каналы экс-министр экологии Николай Злочевский якобы предложил госсекретарю США Джону Керри и вице-президенту Джо Байдену распределить прибыли в компании Burisma. Эти деньги якобы платили сыну Байдена и другу приемного сына Керри Девону Арчеру.

Но 10 мая Рудольф Джулиани заявил, что отменяет визит в Украину. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Владимира Зеленского продолжить расследование против Burisma.

Что стало с Burisma и Николаем Злочевским?

В 2018 году на конкурсе «Благотворительная Украина — 2017» Burisma Group победила в номинации «Благотворительность большого бизнеса».

Николай Злочевский весной этого года в Монте-Карло провел четвертый Форум по энергетической безопасности.

Автор: «Громадское».

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