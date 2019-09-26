По жалобе информатора
Импичмент Трампа расколет США — и все из-за разговора с Зеленским
Фото: EPA
Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон
«Свершилось!» — такими газетными заголовками Америка встретила сообщение о том, что спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси во вторник вечером (в Москве уже была среда) объявила о начале расследования, которое может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа. В телефонном разговоре 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп попросил представить компромат на демократа Джозефа Байдена, главного на данную минуту конкурента на выборах в 2020 году, т.е обратился за помощью к иностранной державе с целью повлиять на американские выборы.
Пелоси пошла на этот шаг (попытки импичмента случались всего 3 раза за всю историю США), не дожидаясь публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского. Часть членов Демпартии, эксперты и журналисты говорили, что надо было подождать публикации деталей разговора и жалобы, которую подал тайный информатор — агент одной из спецслужб, благодаря которому вся эта история всплыла на поверхность.
Между тем Трамп решительно отверг обвинения в том, что он:
- оказывал давление на украинского коллегу;
- связывал финансовую и военную помощь Украине с компроматом на Байдена.
Президент США в ответ пообещал опубликовать полную расшифровку доклада и, как водится, назвал действия демократов «охотой на ведьм».
Президенты США и Украины провели встречу на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке Генассамблеи ООН и ответили на вопросы журналистов.
«Вы — наш учитель»
Белый дом опубликовал текст телефонного разговора с существенным примечанием на полях пятистраничного документа:
это «не дословный перевод», а пересказ — на основе воспоминаний и служебных записок дежурных офицеров и сотрудников Совета по нацбезопасности,
присутствовавших в момент разговора в оперативном штабе Белого дома (Situation Room). Зеленский без энтузиазма воспринял эту публикацию. Новичок в большой политике, он попал под мощный залп критики не только российских СМИ, но, что важнее, политических противников в Украине за фразы типа:
- «Вы — наш учитель» (про Трампа) в вопросе обновления власти и создания нового формата и типа правительства;
- закулисную критику европейских держав, не вводящих, по мнению президента Украины, «достаточных санкций» против РФ (Трамп выразился так: Ангела Меркель много говорит об Украине, но не делает ничего);
- нового генпрокурора Украины назвал на стопроцентно «своим человеком»;
- и главное: президент Украины на просьбу Трампа помочь с расследованием в отношении сына Байдена заявил, что хочет встретиться с Руди Джулиани, и попросил президента США представить дополнительные данные, чтобы провести требуемое расследование.
В 2015 году, будучи вице-президентом, Джо Байден убеждал украинское правительство уволить генпрокурора Виктора Шокина, которого США и Европейский союз считали «препятствием» в проведении судебной реформы и расследовании коррупционных преступлений. В это время сын Байдена — Хантер входил в состав совета директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings. Трамп и его союзники заявляют, что Джо Байден пытался защитить компанию сына от прокурорского преследования.
Расследование в Украине не выявило никаких доказательств преступлений Байдена-мл., но тема «конфликта интересов» и «кумовства» может серьезно навредить предвыборной кампании Байдена-ст. Как отмечают наблюдатели, нынешний скандал — палка о двух концах. Даже — трех, если говорить о проблемах, возникших у Зеленского, которому за год до выборов в США надо либо «пройти между Сциллой и Харибдой», Трампом и Байденом, либо занять чью-то сторону.
Конгресс начинает действовать
Публикация «изложения» телефонного разговора убедила Нэнси Пелоси и ее сторонников: Трамп действительно несколько раз просил Зеленского поговорить со своим юристом Джулиани и генеральным прокурором Барром в связи с тем, что Джозеф Байден якобы остановил расследование и снял «замечательного» бывшего генпрокурора Украины. Зеленский, ранее заявлявший, что на него «может давить» только его шестилетний сын, отнесся к этому с пониманием. Хотя, судя по тексту, следы прямого и явного давления на него найти трудно.
Тема торга, о котором много говорят критики Трампа: «Вы нам компромат на Байдена, мы вам — деньги и оружие», — впрямую не возникала. Однако за неделю до разговора Белый дом заморозил более 391 млн долларов на военную помощь Украине (250 млн плюс дополнительно выделенные средства). А затем, после «пересмотра стратегии помощи Украине», Вашингтон объявил о «разморозке» денег для Киева. Сторонники теории заговоров говорят: Зеленский обещал помочь с расследованием, американские деньги стали вновь доступны.
Между тем на слушания в Комитет по разведке вызвали исполняющего обязанности главы национальной разведки США Джозефа Макгуайра. В августе генеральный инспектор по делам разведки Майкл Аткинсон, получив жалобу о «неправомерных действиях президента» от агента-информатора, отправил ее Макгуайру. Тот был обязан в течение недели передать жалобу Конгрессу, но не сделал этого и, в свою очередь, заявил, что передал документ в минюст США. Ведомство генпрокурора Барра в очередной раз заняло сторону президента и объявило, что документ не является настолько важным, чтобы его открывали Конгрессу. Тем не менее на волне громкого скандала Белый дом в среду вечером все-таки отправил жалобу в Конгресс (пока в закрытом режиме).
Фракция демократов собралась, чтобы обсудить действия по импичменту. Еще до «телефонного скандала» сразу в шести комитетах палаты представителей велись расследования возможных преступлений президента: налоговых и финансовых, в том числе выплат бывшим любовницам за молчание, и пр. Список длинный, даже без учета «российского следа».
Далеко не все процедурные детали импичмента прописаны в Конституции. Например, с целью предъявления президенту официальных обвинений может быть созван отдельный комитет или же этим займется действующий юридический комитет палаты представителей. Спикер Пелоси объявила о расследовании, но до сих пор не было голосования палаты представителей о начале процедуры.
Есть реальная вероятность того, что нижняя палата, которую контролируют демократы, проголосует за импичмент. Но потом дело будет передано в Сенат. Верхняя палата должна рассмотреть обвинения в ходе судебных слушаний с участием Верховного судьи. В роли коллегии присяжных выступят сами сенаторы. У республиканцев сейчас 53 голоса. Для отрешения Трампа нужны две трети — 67 голосов.
Математически получить 20 голосов от однопартийцев президента кажется утопией… на данный момент.
Но, если процедура продлится год, вплоть до выборов, и обрастет новыми фактами, а общественное мнение качнется в пользу импичмента, сенаторы-республиканцы будут думать не о партийной солидарности, а о своем будущем. Напомню, в 2020-м будут избираться не только глава государства, но и 34 сенатора.
Пока, по данным опроса Quinnipiac University, 57% американцев выступают против импичмента, 37 — за. Опрос был проведен до публикации деталей разговора Трампа с Зеленским.
Исторический экскурс
Сторонники Трампа полагают, что из расшифровки видно, что президент не угрожал Зеленскому. Республиканцы считают, роль «невинной жертвы» только поможет Трампу мобилизовать сторонников.
В четвертый раз в истории президент США становится объектом импичмента. Эндрю Джонсон был привлечен к ответственности в 1868 году за попытку уволить военного министра Эдвина Стэнтона, выступавшего за более жесткий подход к южным штатам. Президент был оправдан Сенатом.
Ричарду Никсону в 1974 году грозил импичмент по обвинению, связанному с Уотергейтом — взломом штаб-квартиры Демократического национального комитета. Никсон сам подал в отставку, когда стало ясно, что Сенат его вряд ли поддержит. Своим первым указом Джеральд Форд, ставший президентом, освободил Никсона от уголовной ответственности. Не сомневаюсь, так же поступит нынешний вице-президент Майк Пенс, если доведется.
Билл Клинтон был привлечен к ответственности в 1998 году по обвинению в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию. Вскрылось, что он лгал под присягой о своих отношениях с Моникой Левински. Клинтон был оправдан Сенатом. Так что пока исторический счет 2:1 не в пользу импичмента.
В нынешней истории импичмент Трампа — не самоцель. Главное, кто победит на выборах и куда пойдет Америка. Процесс импичмента неизбежно увеличит раскол в обществе, выведет острые разногласия между глобалистами и националистами, либералами и консерваторами на новый уровень.
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