За тех, кто в Дохе

В Лондон-2017 пустили 17 российских легкоатлетов, нынче в Дохе их число увеличилось до 30, но фон на чемпионате мира-2019 куда тяжелее. Я не про 40-градусную в тени жару, которая в сочетании с большой влажностью дает эффект нечеловеческих для королевы спорта условий (женский марафон вообще пришлось проводить ночью). В конце концов, все в одинаковом положении, разве что африканцам чуть легче. Я про то, что российская легкая атлетика как самый пострадавший от допингового кризиса вид в связи с последними событиями лишается последних перспектив.

Накануне старта чемпионата мира совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) в 12-й раз (!) отказался восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Временная дисквалификация длится почти четыре года, восстановление статуса РУСАДА давало шанс легкоатлетам на скорое избавление от санкций, но как только допинговый скандал получил новый импульс, и под угрозой лишения прав оказалось само антидопинговое агентство, для ВФЛА ситуация стала близка к безвыходной.

Вообще-то и без возможной грандиозной аферы с подменой базы данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной российской стороной ВАДА в январе этого года, у ВФЛА хватало проблем. С одной стороны, федерация действительно деятельно работала над выполнением дорожной карты, с другой, допускала необъяснимые промахи из разряда «что, опять?!». Фальшивая медицинская справка, предоставленная ВАДА прыгуном в высоту Данилом Лысенко в качестве оправдания за пропуск внесоревновательного допинг-теста, в любом случае лежит и на совести руководства ВФЛА. Расследование еще не закончено, но подозрений вкупе с констатацией «отсутствия антидопинговой культуры» было бы достаточно для продления дисквалификации.

Теперь же в связи с возможным подлогом отдельных сведений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории

шансы восстановить статус ВФЛА до Олимпиады в Токио сводятся к нулю.

То, что 14 потенциальным российским участникам чемпионата мира было отказано в нейтральном статусе — мелочь по сравнению с тем, что до Токио может не добраться вся российская делегация.

Можно себе представить настроение лучшей прыгуньи в высоту последних лет Марии Ласицкене перед стартом чемпионата мира. Она, по сути, единственная, кто открыто критиковал и критикует руководство ВФЛА — вплоть до того, что предлагала ему уйти в отставку. Нынче в связи с новыми обстоятельствами и угрозой пропустить свою вторую Олимпиаду Ласицкене заявила, что в случае неблагоприятного развития событий уедет тренироваться в Европу, будет бороться до конца, и именно за себя.

В Лондоне Ласицкене стала чемпионкой мира, а еще пятеро россиян завоевали серебряные медали. Если подобный результат будет повторен в Дохе, это можно будет считать чудом. Да, шансы занять высокие места есть не только у лидера мировой легкой атлетики Ласицкене, но и у серебряного призера Лондона-2017 барьериста Сергея Шубенкова, прыгунов в высоту Ильи Иванюка и Михаила Акименко. Возможны сюрпризы в паре других видов, но для российской легкой атлетики ситуация в целом выглядит просто аховой.

Винить в российских бедах только что переизбранного на новый срок президента ИААФ Себастьяна Коэ, равно как и президента МОК Томаса Баха — верх наивности. Как для королевы спорта, так и для всего олимпийского движения устранение такого крупнейшего игрока, как Россия, невыгодно во всех отношениях. С другой стороны, натворив столько дел, и продолжая их творить, можем ли мы рассчитывать на доброжелательное отношение мирового сообщества, на снисхождение, которое порой получают, что греха таить, другие страны в случае каких-либо нарушений? Вопрос, скорее, риторический. Сами нарывались и нарываемся.

Если дело так пойдет и дальше, через несколько лет вообще не за кого будет переживать — даже если нейтральный статус сохранят, элитных легкоатлетов в России просто не останется. А пока еще есть такая возможность, поболеем за тех, кто в Дохе. Их число, кстати, уже сильно сократилось.