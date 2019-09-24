Почище Сочи!

Опять пришла беда, откуда не ждали. Кажется, все уже было хорошо: на Олимпиаду в Токио пригласили официально и без всяких ограничений, РУСАДА хвалили за принципиальность, а то, что кого-то там дисквалифицировали за прошлые грехи, так это дела минувших дней и сущие мелочи по сравнению с тем, какие перед обновленным российским спортом снова открылись перспективы. Тут и прилетело письмо счастья от непримиримого борца с российским допингом Хайо Зеппельта, с которого, собственно говоря, вся история четыре года назад и начиналась.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Пора уже привыкнуть к тому, что въедливый немец попусту воздух не сотрясает, однако на него по глупости обрушились «патриоты» всех рангов и мастей. Но Хайо всего лишь озвучил то, что буквально на следующий день подтвердило ВАДА: расследование по подтасовке переданной в январе базы данных Московской антидопинговой лаборатории идет полным ходом, а процесс по лишению РУСАДА статуса соответствия кодексу ВАДА предполагается провести в ускоренном режиме.

Факт подтасовки обнаружен при сличении копии базы данных, полученных от Родченкова в ноябре 2017-го, и январским официальным корпусом данных. Если конкретно — из базы-2 исчезли отдельные файлы с положительными пробами. В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства в Токио никаких кардинальных решений еще не принял, отложив рассмотрение вопроса на месяц.

Сообразив, наконец, что дело пахнет керосином, сторонники всемирного антироссийского заговора слегка прикусили языки, но с новой силой принялись искать виноватых. Правда до США, где пребывает главный злодей, «предатель и шарлатан» Григорий Родченков, далеко, а со своими разбираться куда сложнее. Разбираться тем не менее придется, причем тоже в ускоренном режиме и желательно без общих фраз о том, что Россия сейчас в первых рядах борьбы с допингом.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт специализируется на теме допинга. Он первым рассказал о манипулировании допинг-тестами во время сочинской Олимпиады. Фото: Eastnews

Мировое спортивное сообщество, однако, вот-вот окончательно уверится в том, что Россия одной рукой борется, а другой манипулирует.

Причем не институционально, что ранее через силу признали международные антидопинговые инквизиторы, а все-таки именно на государственном уровне. Если это будет доказано, четырехлетние страдания российского спорта в виде разного рода санкций и отлучений покажутся мелкими неприятностями.

Читайте также Чем дольше Россия отрицает любые обвинения в государственной допинговой программе, тем реальнее становится полная изоляция

…От своевременной передачи базы данных зависело не только подтверждение восстановленного статуса РУСАДА, но во многом и судьба всего российского спорта. То есть это была тяжелая, но вынужденная необходимость. Тяжелая — потому что легко можно было спрогнозировать открытие десятков, а то и сотен дел, относящихся к периоду 2012–2015 годов. С одной стороны, это должно было продемонстрировать решительность России очиститься от наследия прошлого, пусть и достаточно дорогой ценой, а с другой — гарантировать российскому спорту относительно безоблачное будущее. «Шаг навстречу», который в основном приветствовали международные спортивные организации, и был, казалось, сделан ради будущего. Заминка с передачей базы данных была признана несущественной, равно как и сомнения в ее аутентичности, которые высказывали записные недоброжелатели.

Общая радость оказалась недолгой. Дело совсем не в том, что летом на основании базы данных дисквалифицировали полтора десятка действующих и уже закончивших выступать российских спортсменов (в основном тяжелоатлетов), а под подозрением оказались почти три сотни спортсменов — в конце концов, этого можно было ожидать. А вот чего нельзя было ожидать вовсе, так это предварительной и весьма кропотливой работы по «редактированию» этой самой злосчастной базы данных. Потому что

второй раз после Сочи-2014 наступать на одни и те же грабли, но с более серьезными последствиями, могли только глупцы либо безумцы.

Фото: Reuters

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков расценил ситуацию как очень серьезную, которую в короткий срок надо решать «организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных». Им «необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории».

Как известно, лиц, непосредственно причастных к истории с сочинскими манипуляциями, за все эти годы выявлено не было. Кроме Григория Родченкова, естественно, который «выявил» сам себя. Рассчитывать, что за три недели раскроется новое масштабное дело, вряд ли приходится. И кто его будет раскрывать — тот же СК РФ, в распоряжении которого в течение полутора лет и находилась опечатанная лаборатория вместе с базой данных, к которым ведомство никого не подпускало?

Собственно, это вопрос вопросов: если дело обстоит именно таким образом, каким его подает ВАДА, то

кто и когда мог «работать» с базой данных то ли в короткий промежуток между бегством Родченкова и началом следственных действий, то ли в то время, когда лаборатория была опечатана?

Одно из британских изданий уверено, что манипуляции осуществлялись в течение 18 последних месяцев — утечка явно из ВАДА, хотя и выглядит утверждение преувеличенным. Впрочем, что с вражьей прессы взять.

Так или иначе, но отвечать придется. Потому что спортивные организации, судя по их заявлениям, не при делах. Согласно заявлению ОКР, есть риск «столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем». И РУСАДА, только год назад авансом восстановленная в правах, по заявлению генерального директора Юрия Гануса, к претензиям головной структуры «никакого отношения не имеет».

Юрий Ганус своей бурной деятельностью на новом поприще успел восстановить против себя многих, его уже чуть ли не пятой колонной называют. Нынешнее его положение хуже губернаторского: в случае, если обвинения не будут опровергнуты, первой пострадает его организация, действительно абсолютно не причастная к работе с базой данных. А «меры должны принимать те, кто контролировал и курирует Московскую лабораторию». Ганус много чего нелицеприятного наговорил в адрес спортивных чиновников, но тут даже он «контролеров» и «кураторов» не назвал.

Обычно такое происходит, когда речь идет о спецслужбах или, на худой конец, о правоохранительных органах. О роли спецслужб в самом грандиозном в истории спорта допинговом скандале известно только со слов Григория Родченкова, и пока это остается тайной за семью печатями. Другое дело, что странные проявления, не очень характерные для спорта во всех его ипостасях, подозрительно похожи на достаточно циничные методы работы спецслужб.

Информатор WADA Григорий Родченков сменил внешность после бегства из России. Кадр из интервью американскому телеканалу CBS

Читайте также Впервые целью спецоперации контрразведки стала замена мочи

Впрочем, из Кремля устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова уже прозвучало, в чьей компетенции отвечать на подозрения: «Это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там будет готовиться ответ». Как то же Министерство спорта разберется с тем, что творилось за стенами опечатанной лаборатории, неизвестно.

…Может, ничего и не творилось — это если принять за основу версию, что именно Григорий Родченков как бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории сам отредактировал тайно уведенную копию базы данных перед передачей ее ВАДА, чтобы усилить эффект и окончательно похоронить российский спорт. На этом, возможно, и будет строиться защита. Однако беда в том, что именно копия базы Родченкова признана ВАДА целостной и аутентичной, а те же

привлеченные к анализу киберспециалисты нашли пробелы именно в официально переданном корпусе данных.

Боюсь, что отмазаться будет куда сложнее, чем после сочинского дела. Допускаю, что вмешательство было вызвано стремлением вывести из-под удара знаковые фигуры российского спорта, которыми пожертвовать нельзя было ни в коем случае. Как бы то ни было, это обернулось ужасом, который через месяц не закончится.

Если не найдется весомых контраргументов, то «наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году».

Это не Зеппельт, не британская пресса, не «штатовские кукловоды» и прочие злопыхатели всех мастей, которые вроде как спят и видят Россию вне мирового спортивного сообщества. Это тот же глава ОКР Станислав Поздняков, реально оценивающий степень опасности.

МОК, с которым Россия снова задружила, может оказаться между двух огней. И перед куда более серьезным решением, чем введение частичных санкций. Если подлог будет доказан, то наказывать придется по-крупному и надолго. То, что больше всего пострадают невиновные спортсмены, уже никого волновать не будет.