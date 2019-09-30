Как с Курца вода

В воскресенье в Австрии прошли внеочередные парламентские выборы. Главный победитель — 33-летний Себастьян Курц, лидер консервативной Австрийской народной партии, набравшей рекордные 38%. Четыре месяца назад он потерял должность канцлера в результате вотума недоверия, но после выборов он снова сможет формировать правительство. Главная интрига — кто станет его партнером по коалиции.

Самый молодой канцлер в истории Австрии лишился своей должности в мае, в результате так называемого «Ибица-гейта». По сути, он оказался в заложниках политического скандала, возникшего по вине младшего коалиционного партнера — ультраправой Австрийской партии свободы. В мае два ведущих австрийских издания опубликовали фрагменты видео, снятого летом 2017 в доме на Ибице. Главный герой — председатель партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, через полгода ставший вице-канцлером. На видео он общается с девушкой, представленной ему в качестве племянницы российского олигарха. Впоследствии оказалось, что девушка никакая не племянница, а обычная «подсадная утка», но Штрахе это не спасло — слишком неприятный осадок оставляют кадры их разговора. На них Штрахе предлагает «племяннице» помочь купить ведущую австрийскую газету в обмен на статьи, лояльные его партии, и обещает помочь с госконтрактами в случае своей победы на выборах. Впоследствии Штрахе попытался объяснить, что всего лишь пытался произвести впечатление на девушку. От отставки, впрочем, это его не спасло.

Оппозиция, и так сильно раздраженная тем, что после выборов 2017 года Курц выбрал в партнеры ультраправых националистов (Штрахе нередко обвиняли в антисемитизме и ксенофобии), решила добиться отставки и самого Курца. Лидер крупнейшей на тот момент оппозиционной социал-демократической партии Памела Ренди Вагнер обвинила канцлера в том, что он изначально выбрал не тех партнеров, а после разразившегося кризиса решил прибрать власть к рукам, не привлекая оппозицию. 29 мая Курцу был вынесен вотум недоверия, Австрией стало управлять временное правительство, а внеочередные выборы назначили на сентябрь.

Собственно, Австрийской народной партии во главе с Курцем прочили победу еще задолго до самого дня выборов. Молодой канцлер пользуется популярностью, а отмежевавшись от ультраправых, он получил поддержку тех избирателей, которым не нравилась агрессивная националистическая риторика. Это интересно, с учетом того, что два года назад, когда Курц стал канцлером впервые, Австрийская народная партия во многом выиграла благодаря обещанию вести более жесткую миграционную политику — и за последние два года количество запросов на политическое убежище в Австрии действительно резко сократилось. Отказываться от нынешней политики в сфере миграции Курц вряд ли готов, но это, во многом, зависит от того, кто станет его партнером по коалиции.

Претендентов на эту роль сразу несколько. Теоретически, партнером снова может стать Австрийская партия свободы с обновленным руководством. Правда, политологи сомневаются, что Курц пойдет на это. Во-первых, в этот раз ультраправые выступили гораздо хуже, чем два года назад, набрав всего 17,3%. Во-вторых, скандальное видео сильно подорвало рейтинг партии: хотя ультраправые политики часто признаются в любви к России, подпольная встреча с участием некой «племянницы» выглядит в глазах избирателей слишком некрасиво.

Второй претендент — социал-демократы, получившие с результатом в 21,5% второе место. Собственно, до альянса консерваторов с ультраправыми в 2017 году, Австрией традиционно правили именно эти две партии — народная и социал-демократическая, формируя коалицию. Но и тут есть свои сложности. Для социал-демократов результат нынешних выборов — один из худших в истории, это раз. Два — строить коалицию на основе взаимных обвинений, а ими за последние два года социал-демократы и консерваторы регулярно обменивались, будет непросто.

Еще один вариант — партия «Зеленые». На этих выборах они заняли четвертое место с результатом в 12,4%, но по сравнению с 4%, полученными на предыдущих выборах, это впечатляющий результат. У «зеленых» с Австрийской народной партии нет особого негативного опыта взаимодействия — точнее, нет вообще никакого. Именно поэтому эксперты называют этот вариант коалиции самым интересным и к тому же очень вероятным.

Конечно, у Курца, с учетом большого перевеса голосов, будет возможность «продавливать» свою повестку и забрать большее число министерских постов. С другой стороны, «зеленые» просто так в коалицию не пойдут — особенно понимая, что если Курц не сможет договориться с ними, он может вообще не суметь сформировать правительство. При этом на региональном уровне у консерваторов и «зеленых» есть примеры успешного сотрудничества — так, в Тироле обе партии входят в правящую коалицию.

По словам политолога Стефана Броцзы,

в тех регионах Австрии, где консерваторы правят вместе с «зелеными», их риторика становится либеральнее.

Если поражение ультраправых — скорее результат внутреннего кризиса в партии, то резкий прорыв «зеленых» — общеевропейский тренд, который на этих выборах еще раз подтвердился. Так, в ходе весенних выборов в Европарламент в соседней Германии именно «зеленые» заняли второе место, потеснив социал-демократов. А это значит, что традиционные для правых популистов темы борьбы с миграцией и евроскептицизм постепенно заменяют темы климата и защиты прав человека. Потенциальная коалиция с участием «зеленых», помимо прочего, будет означать плохую новость и для России: если ультраправые выступают с позиции отмены санкций и налаживания диалога, то «зеленые» в этих вопросах стоят на гораздо более жестких позициях.

В любом случае, состав нового правительства вряд ли будет известен скоро. Впереди сложные коалиционные переговоры — эксперты считают, что кабинет министров будет утвержден не раньше Рождества.