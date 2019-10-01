«Золотой мальчик» и его партнеры

Новость не получила большого резонанса: в то время интерес общества сосредоточился на событиях, связанных с предстоящими выборами президента Украины.

28 марта 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко объявил в фейсбуке, что департамент международно-правового сотрудничества генпрокуратуры завершил расследование по делу украинского бизнесмена Сергея Курченко (младоолигарх и «кошелек» беглого президента Януковича). «На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам, из них — 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных госадминистраций, 14 лицам руководящего состава государственных компаний», — писал Луценко.

По информации генпрокурора, Курченко подозревается в завладении сжиженным газом, который принадлежал ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргазодобыча», благодаря коррупционным связям с неназванными лицам и подделке документов. Кроме того, ему инкриминируют два эпизода завладения денежными средствами НАК «Нафтогаз Украины» и денежными средствами Национального банка, предоставленными в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал Банк», — как было сказано, «при выдаче кредитов подконтрольным С. Курченко предприятиям с признаками фиктивности и с последующей легализацией (отмыванием) доходов».

Упоминались и другие незаконные операции, в результате чего пострадали ПАО «Аграрный фонд», ПАО АБ «Укргазбанк» и так далее. Суммы получались астрономические.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко в тот же день попенял медийщикам за распространение неправдивых и даже провокационных сведений. По словам спикера, в «деле Курченко» в Едином реестре досудебного расследования не зарегистрированы подозрения в отношении экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и заместителя главы президентской администрации Алексея Филатова. Но поздно вечером в эфире телеканала «1+1» прокурор по делу Курченко, замначальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик сделал заявление: как минимум в четырех разных эпизодах подельниками Курченко выступали именно указанные господа и дама, а еще — совладелец инвесткомпании ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии Николай Злочевский (президент крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma. — О. М.).

«Утверждаю — без предъявления им официальных подозрений невозможно закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98, фигурирующих в этом масштабном расследовании, подписывал лично я. Документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту.

Почему не вызывали этих фигурантов в ГПУ повестками, а пошли путем отправки документов на почту? Увы, в нашей стране есть каста «неприкосновенных»,

— заключил Кулик. И напомнил: дело Курченко расследовалось пять лет, объем доказательств деятельности преступной группировки составил более трех тысяч томов, год назад суд дал разрешение на спецрасследование.

Константин Кулик напомнил, что и спустя пять лет после «Революции достоинства» Курченко продолжает получать прибыль от деятельности своего медиахолдинга UMH, влияя на информационное пространство Украины. В ответ оппоненты прокурора упрекнули его в нарушении тайны следствия, в попытке повлиять на выборы и очернить окружение Петра Порошенко — до голосования 1 апреля оставались считаные дни…

Дело Курченко называли лакмусовой бумажкой для власти, пришедшей после Майдана. «Золотой мальчик» 1985 года рождения, предприниматель, перебравшийся в Киев из Харькова, в 2011–2013 годах стал главным «отмывщиком» денег «семьи» Януковича. Он казался настолько наглым и всемогущим, что до сих пор многие представители «старой гвардии» промышленников, так сказать, съевших зубы на схемах, уязвленно сомневаются: не ширмой ли выступал юноша для кого-то более опытного?

Через Курченко, например, проходила вся украинская контрабанда топлива, в результате чего бюджет страны потерял около 20 миллиардов долларов.

Одноразовые платежи в 30–40 миллионов долларов для него были нормой. На них он покупал все, чего желала душа президента Януковича, оплачивал услуги влиятельных лоббистов, в том числе за пределами Украины.

Во время Евромайдана Курченко бежал из Киева в Москву. Против него заведены уголовные дела в Латвии, Швейцарии и Германии, но он чувствует себя по-прежнему неплохо. Сейчас бывший «золотой мальчик» превратился в куратора энергетического сектора оккупированной части Донецкой области — гонит уголь из Донбасса и в Россию, и на территорию, подконтрольную Украине, занимается также поставками топлива в Европу. Источники утверждают: деловое партнерство с пророссийским политиком Виктором Медведчуком обеспечивает Курченко надежный иммунитет.

Правда, буквально на днях решением Печерского суда Киева у Сергея Курченко забрали последний украинский медиаактив — UMH Group. Холдинг передан Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.