Пошли «злочинним шляхом»

Полученные преступным путем деньги соратника Януковича переводились на счета фирмы сына бывшего вице-президента США. И Байден-старший, и Дональд Трамп оказались в центре международного скандала. Один использовал свой административный ресурс в коррупционных целях, другой — в политических.

25 июля 2019 года президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ходе этого звонка вполне недвусмысленно попросил Зеленского накопать грязи на своего возможного соперника на будущих выборах и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Копать есть чего. Украинская компания «Буризма», принадлежавшая соратнику Януковича, пригласила сына Байдена в совет директоров сразу после падения Януковича. Хантер Байден получал 50 тысяч долларов в месяц. После того, как украинский генпрокурор Шокин завел против «Буризмы» уголовное дело, Байден-старший настоял на увольнении Шокина, угрожая остановить кредит Украине в 1 млрд долларов. Вольно или невольно, но американский вице-президент выступил как «крыша» «Буризмы».

Джо Байден с сыном Хантером. Фото: Reuters

Трамп увидел в действиях Байдена коррупцию, а американские демократы увидели в действиях Трампа попытку использовать положение президента для того, чтобы расправиться с будущим политическим конкурентом, причем руками иностранного правительства.

Самое интересное, что ни президент Трамп, ни Конгресс США, по-видимому, не были в курсе, что

уголовное дело, которое связывает «Буризму» и компанию Хантера Байдена, уже существует.

Это уголовное дело против Сергея Курченко, которое расследуется генпрокуратурой Украины с 2014 года. Сергей Курченко — бизнесмен, имя которого в Украине является еще более одиозным, чем имя хозяина «Буризмы» Николая Злочевского. Курченко был обязан своим взлетом при Януковиче контактами с Януковичем-младшим и с Арбузовым и считался одним из главных «кошельков» режима.

Сергей Курченко

Сейчас Курченко находится в международном розыске, проживает, по слухам, в Москве на Рублевке и отвечает (также по слухам) за финансовое обеспечение ДНР, то есть занимается самым грязным бизнесом из возможных: эксплуатацией предприятий, отобранных у их владельцев на территории, которую контролируют боевики в погонах и без погон с целью содержания этих боевиков.

Уголовное дело Курченко в Украине насчитывает несколько сот томов, и один из его эпизодов — покупка Сергеем Курченко Херсонской нефтеперевалки у Николая Злочевского, владельца «Буризмы».

Позиция следствия заключается в том, что покупка эта была оплачена деньгами, добытыми преступным путем, и именно эти деньги, «одержанные злочинным шляхом в особливо великих размерах», были пущены Николаем Злочевским на выплаты членам совета директоров «Буризмы». В частности, 1 млн евро был переведен на счет экс-президента Польши Александра Квасневского, а 3 404 712,82 доллара — на счет компании Rosemont Seneca, представлявшей интересы Хантера Байдена.

документ (с переводом на русский) «В перiод з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку №26500183732001 (валюта USD) компанii «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS «PRIVATBANK» на рахунок №40611172 компанii «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC»… перерахованi грошовi кошти на суму 3 404 712,82 долара США, акi мають злочинне похождения, з призначенням платежу: «за консультативнi послуги». Из материалов уголовного дела Полный перевод фрагмента на русский

«…полученных преступным путем и их перечисление на счет компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» (регистрационный номер HE186236 CH), а именно: В период с 18.07.2012 по 17.03.2014 со счетов № 26500174630001 (валюта USD) и №26500174630002 (валюта EUR) компании «WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S». в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001 (валюта USD) и № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно. — в период с 11.09.2014 по 10.08.2015 со счетов № 26500178225001 (валюта USD) и № 26500178225002 (валюта EUR) компании «DIGITEX ORGANIZATION LLP» в AS PrivatBank перечислены на счета № 26500183732001(валюта USD) и № 26500183732002(валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank денежные средства на сумму 1 966 345 долларов США и 184 950 евро соответственно. В результате вышеуказанных незаконных действий Курченко С.В., Злочевского Н.В, Кичи А.В. и других лиц были легализованы (отмыты) денежные средства преступной организации на сумму 3 932 690 долларов США и 369 900 евро. В дальнейшем указанные денежные средства, имеющие преступное происхождение, Злочевский Н.В. использовал следующим образом: — в период с 16.12.2014 по 19.08.2015 со счета № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № GB69CITI18500481721602 Алана Аптера в «CITIBANK N.A». перечислены денежные средства на сумму 242 885 евро, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги» — в период с 16.12.2014 по 19.08.2015 со счета № 26500183732002 (валюта EUR) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № PL40102010970000780201265214 Александра Квасневского в «PKO BANK POLSKI SA» перечислены денежные средства на сумму 1 000 000 eвро, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги», — в период с 18.11.2014 по 16.10.2015 со счета № 26500183732001 (валюта USD) компании «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS PrivatBank на счет № 40611172 компании «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC» в «MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES»/ «CITIBANK, NY» перечислены денежные средства на сумму 3 404 712,82 долларов США, имеющие преступное происхождение, с назначением платежа: «за консультативные услуги». При таких обстоятельствах произошла легализация (отмывание) денег на сумму 12 899 896 420,79 грн., полученных преступным путем. Таким образом, Курченко С.В. подозревается в организации и осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществленной повторно, в особо крупных размерах, преступной организацией, т.е. в осуществлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой операции либо сделки со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое…»

Кто такой Николай Злочевский и как у него в борде оказался Байден?

Николай Злочевский. Фото: пресс-служба компании Burisma

Первую свою кампанию Николай Злочевский создал еще в 90-х. Она называлась «Инфокс» и торговала бензином. Время было жесткое, и торговля бензином в это время происходила примерно по тем же правилам, что и торговля спиртным в США во время сухого закона. Люди из этого бизнеса выходили суровые и жили бурно. Тогдашний партнер Злочевского по бизнесу Николай Лисин погиб в 2011 году, врезавшись на «Ламборджини» пьяным с девушкой в киевский дорожный столб на скорости 270 км/ч.

Бизнес в Украине неотделим от политики и коррупции. В 2002 году Николай Злочевский основал «Буризму» — частную компанию, занимающуюся нефте- и газодобычей, и в том же году прошел в парламент от партии Медведчука. Виктор Медведчук, как известно, является кумом Владимира Путина и самым пророссийским политиком в Украине.

От Медведчука Злочевский перешел в Партию регионов и, как говорят злые языки, сильно помог при избрании Януковича. В ответ Янукович назначил владельца «Буризмы» министром экологии. Министр экологии в Украине, в числе прочего, заведовал выдачей лицензий на нефте- и газодобычу.

После этого дела у «Буризмы» пошли замечательно.

Злочевский-министр стал выдавать лицензии. И выдавал их, вы будете смеяться, — Злочевскому-предпринимателю.

Иногда (хотя, надо признаться, не так часто) эти лицензии предварительно аннулировались у прежних владельцев. Такой простоты не было даже в России. Как заметил один из моих собеседников: «Активы приобретались исключительно в рамках лобовой коррупции с Януковичем».

За несколько лет руководства Злочевского-министра «Буризма» Злочевского-коммерсанта стала второй по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины.

Первой по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины в это время была «Нефтегаздобыча», и она была основана ни кем иным, как Петром Порошенко. После того, как Порошенко перешел в оппозицию, компанию у него отжали, и к 2005 году совладельцами «Нефтегаздобычи» стали Нестор Шуфрич, Суркис и Медведчук. К 2013 году Шуфрич стал оглядываться на Злочевского и, видимо, понял, что компанию надо продавать, пока ее не отжали снова.

Ринат Ахметов был не по зубам Злочевскому, но когда Порошенко стал президентом — к Ахметову пришли. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

В результате Шуфрич продал компанию главному покровителю Януковича, донецкому олигарху Ринату Ахметову, вероятно, потому, что Злочевскому Ахметов был не по зубам. Продажа состоялась в 2013 году, в 2014-м Януковича поперли, президентом Украины после Майдана стал Порошенко, и, как говорят злые языки, спросил у Ахметова: понимает ли он, что купил ворованное. Как опять же говорят злые языки, Ахметов понял намек и поспешил возместить президенту моральные и материальные страдания.

Возвратимся, впрочем, к необыкновенным коммерческим успехам «Буризмы». После Майдана Злочевский был объявлен в розыск, его счета в Великобритании были арестованы. Однако вместо того чтобы сбежать, как Курченко, в Москву, Злочевский поступил умнее. Он пригласил в совет директоров Burisma Holdings целый ряд международных знаменитостей. Одним из них, в частности, был экс-президент Польши Александр Квасневский.

Другой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена, который как раз начал отвечать за отношения с Украиной. Фактически Николай Злочевский (вместо того чтобы заплатить за крышу российскому ФСБ или украинскому СБУ) нашел других выгодоприобретателей.

Член совета директоров Burismа, экс-президент Польши Александр Квасьневский (второй справа) и владелец Burismа Николай Злочевский (слева), 2 июня 2017 года. Фото: Burisma Group

Хантер Байден, не имевший никакого особого нефтяного опыта, получал от компании Злочевского 50 тысяч долларов в месяц. Всего, как отмечает Джон Соломон из The Hill, «американская компания Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, получала регулярные трансферы на один из своих счетов обычно более $166,000 в месяц, от «Буризмы» с весны 2014 по осень 2015 года, в тот самый период, когда вице-президент Байден был главным американским должностным лицом, отвечавшим за Украину и ее сложные отношения с Россией».

Дальнейшие версии событий расходятся. Согласно одной из них, новый генпрокурор Украины Шокин наехал на «Буризму», чтобы та ему что-то отстегнула, как полагается по понятиям. После этого Байден-старший потребовал от Украины увольнения прокурора Шокина, угрожая, что если Шокина не уволят, то страна не получит кредита в миллиард долларов.

Экс-вице-президент Байден был настолько неумен, что сам похвастался этим своим подвигом в 2018-м на публичном мероприятии, назвав при этом Шокина «сукиным сыном».

«Если прокурор не будет уволен, вы не получите деньги. Ну, сукин сын. Его уволили», — рассказывал Байден.

И сам генпрокурор Шокин, и его преемник, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, связывали Байдена и «Буризму». Украинская власть не особо закрыта, и один из моих собеседников, находившихся в те дни недалеко от президента Порошенко, рассказал, что он слышал телефонный разговор президента Порошенко, в котором тот сообщил, что Байден требует две вещи: остановить неправильную налоговую реформу и уволить Шокина. «А Шокин тут при чем?» — «А он с Колей набедокурил», — якобы ответил по телефону президент Порошенко.

Осведомленные люди рассказывают и более смешную версию событий, согласно которой Шокин поначалу не имел отношения к проверке «Буризмы». Согласно этой версии, проверку начал его молодой заместитель Виталий Касько, принадлежавший к породе молодых украинских идеалистов, ориентировавшихся на США, вроде Данилюка и Мустафы Найема. Касько постоянно слышал в Вашингтоне, что с коррупцией надо бороться, и решил разобраться с одним из самых заметных случаев коррупции в правительстве Януковича. В Вашингтоне бедолагу не предупредили, что нельзя разбираться со случаями коррупции, в которых фигурирует сын вице-президента Байдена.

О связи Хантера Байдена с «Буризмой» впервые рассказала The New York Times в 2015 году, а в 2018-м вся эта история была подробно расследована автором The Clinton Cash Питером Швейцером в его очередном бестселлере Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends.

В самой Украине она стала поводом для маневров. Так, сразу после избрания президента Зеленского тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью консервативному The Hill, что позиция Байдена по «Буризме» вызывает у него вопросы, которые он был бы «рад обсудить с новым генпрокурором США Вильямом Барром». Фактически в переводе фраза Луценко означала: «Оставьте меня, пожалуйста, генпрокурором при Зеленском».

Юрий Луценко после назначения генеральным прокурором Украины и президент Петр Порошенко в 2016 году. Фото: РИА Новости

Генпрокурором Луценко не оставили, но фразу, возможно, заметили. Во всяком случае, президент Трамп собирался послать на инаугурацию Зеленского своего личного адвоката Джулиани. Поездка сорвалась, и Джулиани заявил, что раздумал встречаться с Зеленским, потому что в его окружении есть люди, слишком близкие к врагам Трампа. (Под этими людьми имелся, судя по всему, в виду известный украинский журналист Сергей Лещенко, который действительно много рассказывал в Вашингтоне про деятельность Манафорта в Украине.) Впрочем, все мои украинские собеседники утверждают, что это Зеленский, не желая втягиваться во внутривидовые вашингтонские разборки, отказался встречаться с Джулиани.

Так или иначе, Джулиани не приехал, и президент Трамп вместо того, чтобы обсуждать интересующий его вопрос через Джулиани, неосторожно обсудил его напрямую в разговоре с Зеленским.

Сейчас и Трамп, и Байден — оба находятся в незавидной ситуации.

Экс-вице-президент США Байден выступил как крыша компании Злочевского; президент Трамп в разговоре с президентом другой страны попросил его накопать компромат на его будущего соперника на выборах.

Байден использовал свой административный ресурс в коррупционных целях, Трамп — в политических.

Надо сказать, что все участники скандала, возникшего из-за звонка Трампа, руководствуются исключительно политическими соображениями, и здесь важную роль может сыграть уже упоминавшееся нами в самом начале дело — против Сергея Курченко.

Штука в том, что Николай Злочевский (при всей его влиятельности), бесспорно, уступал в своем статусе Сергею Курченко. Курченко пожелал купить Херсонскую нефтеперевалку — и перевалку пришлось продать.

После увольнения Шокина все дела против Злочевского были закрыты. Однако уголовное дело Сергея Курченко расследовалось с 2014 года, и следствие, в частности, подозревало Курченко в том, что деньги, которые поступили на счета «Буризмы», были грязные. Согласно фабуле обвинения, именно эти-то грязные деньги потом и поступили на счета фирмы Хантера Байдена.

Нетрудно заметить, что это существующее уголовное дело выбивает из рук демократов в Конгрессе довольно существенный козырь. Ведь Трампа обвиняют в том, что он давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование коррупции Байдена. Но расследование идет давно. Фирма Rosemont Seneca упоминалась в документах украинской генпрокуратуры как реципиент денег, имеющих преступное происхождение, задолго до всякого давления со стороны Трампа.