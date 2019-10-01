Чемпионки. Не олимпийские

Еще случаются вещи, когда забываешь про негатив прежний и будущий, когда есть только «здесь и сейчас», как и было два вечера подряд на главном стадионе столицы Катара, принимающей самый странный чемпионат мира по легкой атлетике в истории, на котором российские спортсмены вновь выступают в нейтральном — без флага — статусе. Жара в сочетании с влажностью, несмотря на кондиционирование арены, доводят бегунов до обмороков…

В женских прыжках с шестом после ухода из сектора примы Елены Исинбаевой нет одного ярко выраженного лидера. Ни Дженнифер Шур, соперничавшая еще с Исинбаевой, ни ее соотечественница Сэнди Моррис, ни даже чемпионка Олимпиады-2016 гречанка Екатерина Стефаниди эту роль не потянули. В нынешнем сезоне в число претенденток ворвалась россиянка Анжелика Сидорова, не первый год входящая элитную группу, но до титула на мировом уровне ни разу не добиравшаяся.

Нынче был ее шанс, но то же самое могла сказать и Сэнди Моррис. Эти двое и обеспечили главную интригу финальному раунду: вначале очередную высоту брала Моррис, следом, и даже эффектнее, ее догоняла Сидорова. Так продолжалось ровно до не покорявшихся доселе Анжелике 4,95 (а Сэнди однажды взлетала и на пять метров).

Сэнди Моррис все три попытки заваливала с улыбкой. У не улыбавшейся Сидоровой шло к тому же, но в последней момент она все-таки взяла рекордную для себя высоту. Моррис ей аплодировала. Это было апофеозом борьбы жесткой, но красивой и благородной.

Прима прыжков в высоту Мария Ласицкене, по ее собственному признанию, максимально закрывалась от публики и соперниц. Не могли не давить и недавнее неожиданное поражение на матчевой встрече Европы и США в Минске, и доставший королеву нейтральный статус, и безнадежная борьба с российскими спортивными чиновниками, и приговоренность к обязательной победе. А чего еще ожидали от феноменальной прыгуньи, за спиной которой были 45 выигранных стартов подряд, в том числе два чемпионата мира?

Ласицкене выглядела на удивление спокойной, словно прыгала не в финале чемпионата мира, а выходила на старт очередного этапа «Бриллиантовой лиги». Если смотреть только на протокол, то ее победа выглядит абсолютно безусловной — шесть безупречных прыжков, включая взятую с ходу супергроссмейстерскую высоту 204 см. Но это если не видеть весь ход борьбы, и висевшее над сектором напряжение, которое остановило на отметке 202 см постоянную соперницу Ласицкене украинку Юлию Левченко и американку Вашти Каннингем. И если не обратить внимания на то, что победную для Ласицкене высоту, правда с третьей попытки, сенсационно взяла и 18-летняя украинка Ярослава Могучих.

Для Ярославы второй личный рекорд забрал остаток моральных сил.

Если бы украинка не отказалась от продолжения борьбы, Ласицкене, будучи в тонусе, вполне могла покорить и рекордную высоту. Но тут ее, уже ставшую первой в истории трехкратной чемпионкой мира, «что-то перемкнуло». Но какая это беда…

О возможной настоящей беде в связи с нависающей над российским спортом угрозой пропуска Олимпийских игр в Токио напомнил тренер чемпионки Геннадий Габрилян: «Это просто преступление, что такие люди могут пропустить Олимпиаду».

И об этом придется думать. Но уже после того, как в Дохе будут подведены итоги.