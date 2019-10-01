«Если меня посадят, это будет на совести российской власти»

30 сентября столичные суды оставили без изменения меру пресечения фигурантам «московского дела». Мосгорсуд признал законным арест Никиты Чирцова, а Басманный суд продлил домашний арест Сергею Фомину. В этот же день суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор Ивана Подкопаева. Однако слушания отложили, чтобы соблюсти формальности: осужденного на три года Подкопаева вовремя не уведомили о заседании. Хотя сам Подкопаев возражал против переноса, не хотел затягивать процесс и был готов защищаться. Но суд настоял на своем — жалобу на приговор рассмотрят в среду, 2 октября.

Пока Московский городской суд рассматривал апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову, в другом зале слушали жалобу защиты по мере пресечения 22-летнему Никите Чирцову. 28 августа его задержали в Минске местные силовики, которые сообщили, что он находится в розыске за участие в московской акции 27 июля. Его передали миграционной службе, чтобы вернуть в Россию.

По прибытии в Москву его никто не стал задерживать. Поймали Чирцова только 2 сентября, вменили применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). На следующий день, 3 сентября, Басманный суд арестовал Чирцова на два месяца. По версии следствия, во время несогласованной акции на Тверской улице обвиняемый

«толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки, тем самым причинив ему физическую боль».

Чирцову грозит до пяти лет лишения свободы.

Защитник Чирцова Александр Борков просил отменить арест и освободить его подзащитного. По мнению адвоката, все следственные действия уже проведены, поэтому нет необходимости содержать Чирцова под стражей.

«Прошу обратить внимание, мы рассматриваем прецедентное дело. Все материалы и доказательства собраны. Дело относится к категории средней тяжести, и мой подзащитный, находясь за пределами СИЗО, уже не может повлиять на следствие и свидетелей. Избранная мера пресечения чрезмерна», — пояснил Борков и добавил, что в ближайшее время они вместе с Чирцовым начнут знакомиться с материалами дела.

Никита Чирцов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В суде допросили отца обвиняемого Максима Чирцова, который представил характеристику на сына. «Хороший парень, добрый, вежливый, не наглый, справедливый. Спортом занимался. У него никогда в жизни не было проблем с законом.

Меня даже в школу никогда не вызывали. Я потрясен, что такое с ним случилось», — рассказал Чирцов-старший.

Сам обвиняемый просил не держать его в заключении. Сейчас он содержится в СИЗО-5, согласно решению, принятому судьей Мосгорсуда Мариной Селиной, останется там до 2 ноября.

В это же время в Басманном суде состоялось заседание по другому фигуранту «московского дела» Сергею Фомину. Он последний из фигурантов дела, кому вменяют только участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста в связи с тем, что «обвиняемый может продолжить заниматься особо опасной деятельностью, скрыться или уничтожить доказательства». 5 августа Фомин был объявлен в розыск, а 9 августа, узнав о том, что его ищут, он самостоятельно сдался полиции. По словам его адвоката Алексея Веселова, «с тех пор никаких следственных действий не проводилось, его ни разу даже не допросили».

Обвиняемый Сергей Фомин пришел в суд с флагом России и футболке с цитатой из ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Защита и сам Фомин просили отменить домашний арест и освободить его в зале суда.

Сергей Фомин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Во-первых, массовых беспорядков не было, 27 июля я вышел на мирную акцию. Уголовное дело было заведено на меня из-за пропагандистского ролика, где меня выставляли террористом, который вышел из оцепления, используя маленького ребенка. Федеральные каналы не удосужились это проверить. Во-вторых, когда я узнал, что попал в федеральный розыск, я сам пришел в полицию.

Мне незачем убегать, потому что я невиновен. Если меня посадят, то это будет на совести российской власти, ей не привыкать», — заявил Фомин.

Однако судья Наталья Дударь сочла аргументы обвинения убедительными и продлила домашний арест до 8 января 2020 года.

Поддержать Фомина пришли бывшие фигуранты дела Даниил Конон, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло и Айдар Губайдуллин. После оглашения решения они направились прямиком в Мосгорсуд поддержать Ивана Подкопаева.

3 сентября Тверской суд его приговорил к трем годам колонии общего режима за то, что в ходе акции 27 июля он распылил газовый баллончик в сторону Росгвардии. Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья»). Дело Подкопаева рассмотрели в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Мосгорсуд должен был рассмотреть его апелляцию на приговор, но заседание не состоялось. Судья Елена Иванова перенесла слушания на 2 октября из-за того, что Подкопаева несвоевременно оповестили о дате апелляции. Сам Подкопаев против переноса возражал.

В режиме ожидания по-прежнему остаются другие фигуранты дела. На следующей неделе Мосгорсуд рассмотрит апелляции Евгения Коваленко, Данилы Беглеца, Константина Котова и Владислава Синицы. В СИЗО по 318-й остается Эдуард Малышевский. Под домашним арестом остается Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму. А в СИЗО до 27 декабря будет находиться Самариддин Раджабов, которого обвиняют в том, что он бросил в гвардейца пластиковую бутылку.