«Заградотряды из детей»
Из-за конфликта с директором из центра им. Блохина грозят уволиться 26 детских онкологов. Руководство претензии отрицает. А кто будет лечить детей?
Центр имени Блохина. Фото: РИА Новости
Елизавета Кирпановакорреспондентка
30 сентября сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института. Среди основных претензий врачей — давление на старый коллектив, непрозрачность в начислении зарплат и плохое состояние палат. В случае отказа выполнить требования 26 сотрудников института пригрозили уволиться. На следующий день из НИИ ушли все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга. Руководство НМИЦ отвергло претензии врачей, обвинив их в провокации и подтасовке фактов.
Скандалы в Центре имени Блохина начались в июне, когда на должность замдиректора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина перешла Светлана Варфоломеева. Заслуженный врач Северной Осетии и Карачаево-Черкесии и главный детский онколог в ЦФО Варфоломеева последние 14 лет проработала в НМИЦ им. Рогачева. Вместе с ней перешла и вся ее команда, которую врачи НИИ и матери пациентов назвали «малопрофессиональной».
«Нам страшно, если наших детей будут лечить новые, неопытные сотрудники», — говорит Тамара Цветкова, мама онкобольного ребенка.
«Психологический климат, который сложился, не может не сказываться на работе медсестер. Нервозность, страх, что сделают что-то не так», — делится старшая медсестра Екатерина Курбатова.
«Жалуются родители, что детей не принимают на повторные осмотры и заставляют проходить их по месту жительства», — отмечает профессор Георгий Менткевич.
Георгий Менткевич — основатель первого в России детского отделения трансплантации костного мозга в 1991 году. До недавнего времени он был и.о. заведующего и параллельно занимал должность замдиректора НИИ детской онкологии по научной и лечебной работе.
Спустя три месяца после прихода нового руководства в НИИ врачи-онкологи во главе с Менткевичем записали видеообращение с требованием отправить в отставку Светлану Варфоломееву.
Главной причиной послужила «аппаратная борьба», развернутая новым руководством в отношении старого трудового коллектива. Претензии также вызвало непрозрачное начисление зарплат, которое превратилось в процесс, направленный на «выдавливание» неугодных сотрудников. Кроме того, врачи-онкологи отмечают неудовлетворительное состояние боксов, в которых лечатся дети.
«Если из-за одного человека начинает лихорадить весь коллектив, если родители обращаются к президенту с просьбой убрать директора, если врачи из других учреждений пишут письмо в нашу поддержку, то встает вопрос, сколько можно вот так измываться над коллективом?» — спрашивает Менткевич.
Незадолго до публикации обращения в НИИ произошел конфликт из-за решения нового руководства закрыть на ремонт первичную госпитализацию. Врачи выступили против из-за отсутствия официального приказа.
«Если я отказываю больному в госпитализации, то на меня может быть написана жалоба, — объясняет Менткевич. — Должен быть составлен план ремонта. Это серьезная вещь, будет парализована работа всего института».
Менткевич отмечает, что обсуждение этого вопроса с сотрудниками административно-хозяйственной части проходило на повышенных тонах. «Что-то [в моих словах] так оскорбило людей, что они сразу побежали и написали докладную. Якобы я что-то плохое сказал в адрес Светланы Варфоломеевой, — рассказал «Новой» врач. — Я не помню такого. Родители, которые были при этом разговоре, тоже. Из этого я делаю вывод, что обвинение было абсолютно надуманным».
Через несколько дней Менткевичу сделали выговор из-за «неэтичного поведения, выразившегося в ненормативной лексике», и сняли с должности и.о. заведующего. 1 октября он написал заявление об увольнении, вместе с ним ушли все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга. Еще несколько сотрудников планируют написать заявления в ближайшее время.
«Светлана Варфоломеева была мною приглашена на должность директора института в июне. Я ни дня не пожалел, что сделал это. Возможно, что некоторые сотрудники имели личностные амбиции занять эту позицию», — заявил журналистам директор НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди.
«Причиной конфликта является не новое руководство, а люди, которые выпустили ролик. Светлана Варфоломеева — созидатель, прекрасно знающий свою работу. Ей было сказано: или вы здесь будете работать, или мы», — сказал замдиректора по организации медицинской деятельности Игорь Дорошев.
Руководство отвергло претензии, предъявленные врачами-онкологами в видеообращении. В онкоцентре признают, что «проблемы есть», но именно новая администрация обратила на них внимание, а до этого никаких жалоб от заведующих отделений не поступало.
По словам Дорошева, заведующие не подавали заявки на ремонт: отсюда и облупившаяся краска, и отбитая плитка, показанная в ролике. «А в целом санитарно-техническое состояние детского института «удовлетворительное».
Руководство онкоцентра отвергло претензии врачей и по поводу зарплат. В июле, по словам Стилиди, произошло «возможно, ощутимое» снижение зарплаты на 30%, однако в августе объем выплат снова оказался на прежнем уровне.
На вопрос, откуда взялся документ из видеоролика (где говорилось, что зарплаты врачей составляют 7–13 тысяч рублей, а зарплаты «лояльных руководству» в несколько раз выше), Стилиди заявил, что он «не имеет отношения к сотрудникам детского института вообще». Стилиди обвинил авторов обращения в «подтасовке фактов, спекуляции и передергивании», а также в провоцировании увольнения других врачей.
«Я предполагаю, что за всем этим стоит некая группа вне онкологического центра, которая умело пытается дирижировать настроением наших коллег, — говорит Стилиди.
— В противостояние с новой администрацией были втянуты родители и пациенты. По сути, из детей были выставлены заградотряды. Это кощунственно и подлежит порицанию».
Директор НМИЦ заверил, что в случае увольнения всех врачей детского института дети не останутся без квалифицированной помощи. Однако вопрос, кто конкретно будет ее оказывать, остался открытым.
«Новая» отправила запросы в Минздрав и Светлане Варфоломеевой с просьбой разъяснить ситуацию. Сама она на пресс-подходе присутствовать не смогла из-за болезни, вызванной «нервозностью обстановки».
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