«Гнусная деятельность Пригожина»
США ввели новые санкции против «кремлевского повара» и его окружения
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон
Под ограничения попала собственность бизнесмена, включающая три самолета и яхту «Святой Витамин», зарегистрированные в офшорных зонах. Сообщение минфина США проиллюстрировано соответствующими фотографиями самолета M-VITO и яхты. Компании Beratex, Linburg, Autolex с Сейшельских островов, Каймановых островов и острова Мэн, связанные с недвижимостью Пригожина, также попали в санкционный список. Сообщается, что за последние три года M-VITO летал в Судан, Эфиопию, Ливию, ОАЭ, Армению, а также в Центральную Африканскую Республику. Организации, которые «рискнут обслуживать эти транспортные средства, могут быть отнесены к числу тех, кто поддерживает «гнусную деятельность Пригожина», и подвергнуться санкциям, говорится в заявлении казначейства.
Им не будет покоя
В санкционном списке — Агентство интернет-исследований и 6 его сотрудников. Сам Пригожин, агентство, а также 4 сотрудника — Джейхан Насими оглы Асланов, Михаил Бурчик, Вадим Подкопаев и Владимир Венков уже находятся под американскими санкциями: Пригожин — с декабря 2016 года, вышеназванная четверка — с марта прошлого года. Новички списка — Игорь Нестеров и Денис Кузьмин. Все они обвиняются во вмешательстве — но уже не в президентские выборы 2016 года, а в промежуточные выборы в 2018-м. «Правительство США будет продолжать работать над тем, чтобы Пригожин и другие не находили себе убежища и покоя, пока они осуществляют дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам Соединенных Штатов и их союзников и партнеров», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
«Хотя сегодняшние действия направлены только на российских субъектов, правительство США защищает наши демократические процессы от всех противников — прежде всего от России, Ирана и Китая, — которые могут пытаться повлиять на выборы 2020 года», — отмечается в пресс-релизе американского минфина.
Напомню, что в прошлом году министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в президентские выборы в отношении 13 российских граждан и фирм. В Вашингтоне считают, что в ходе масштабной кампании дезинформации в соцсетях интернет-троллям из России удалось привлечь внимание 126 миллионов американцев. Однако, как в 2016-м, так и в 2018-м, «рука Москвы» не смогла повлиять на результаты выборов. Цитата: «Не было никаких признаков того, что иностранные игроки могли поставить под угрозу инфраструктуру выборов, которая помешала бы голосованию, изменила или помешала подсчету голосов».
Новые ограничительные меры стали первым применением указа 13848 о введении санкций в случае иностранного вмешательства в американские выборы, который президент Трамп подписал в сентябре прошлого года.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приводит примеры деятельности «фабрики троллей». Накануне выборов агентство разместило на веб-сайте заявление от имени так называемого «Американского отделения агентства интернет-исследований», из которого следует, что организация стремилась дискредитировать кандидатов, которых она считала враждебными России.
Организация использовала фиктивные аккаунты в социальных сетях и распространяла ложную информацию, пытаясь повлиять на выборы и «подорвать веру в демократические институты».
Как отмечалось в докладе спецпрокурора Мюллера, в компании, которая базируется в Санкт-Петербурге, «работают русские, которые изображают из себя американцев на страницах социальных сетей, публикуют экстремистские сообщения о расовых проблемах, сексуальной идентичности и личном оружии, углубляя раскол в обществе по отношению к официальной политике США». На слушаниях в Конгрессе отмечалось, как «фабрика троллей» организовала антиисламский митинг и шествие мусульман в одном месте в один день, чтобы разжечь конфликт; они также создали аккаунт в Instagram под названием «Поднимайтесь, черные» (black — политически некорректное обращение, хуже только «негр»).
Не повар, а куратор
Пригожин отрицает какую-либо связь с Агентством интернет-исследований. Он заявил в соцсетях: «Я никак не могу комментировать работу Агентства, потому что не имею к ней никакого отношения».
В обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера отмечается, как 29 мая 2016 года, за два дня до 55-летия Пригожина, интернет-тролли, используя соцсети, пытались устроить акцию перед Белым домом с участием как минимум одного американского гражданина.
«Прикол» состоял в надписи на табличке: «С 55-летием, дорогой босс!» Они сказали американцу, что это слова о человеке, кто «является лидером здесь, нашим боссом и спонсором».
Санкции стали поводом для здешних СМИ вспомнить о колоритном прошлом так называемого «личного повара Путина». В 1980-х годах Пригожин провел 9 лет в тюрьме за мошенничество и грабеж. После освобождения он занялся кейтеринговым бизнесом: от хот-догов до сети продуктовых магазинов и элитных ресторанов. В 2001 году президент Путин пригласил президента Франции Жака Ширака в ресторан Пригожина. Как пишет «Нью-Йорк таймс», сам Пригожин не готовил еду, но подавал ее лично и демонстративно задержался рядом с двумя лидерами, попал в кадр, после чего и получил прозвище «шеф-повар Путина».
В 2002 году он уже подавал икру и трюфели президенту Джорджу Бушу во время саммита в Санкт-Петербурге. Кроме того, сообщает американская пресса, принадлежащие Пригожину предприятия общественного питания заключили контракты на обслуживание петербургских и московских школ и армейских частей по всей России. Только по этим контрактам он получил примерно миллиард долларов, пишут здешние СМИ.
Сегодня Пригожин не готовит кулинарные блюда, отмечает издание Vox, он «шеф-повар международных заговоров». Обозреватель Зак Бичэм пишет:
«Он работал над всем: от вмешательства на выборах до создания пропутинских газет и отправки российских наемников в Сирию для защиты режима Башара Асада».
Washington Post писала, ссылаясь на перехват разговора, осуществленный американской разведкой, о том, что Пригожин лично одобрил нападение российских наемников из ЧВК Вагнера на американские войска, дислоцированные в Восточной Сирии в начале февраля 2018 года. Американские источники со ссылкой на перехваченный телефонный звонок сообщают, что американцы убили не менее 210 бойцов ЧВК.
Пригожин — часть системы, пишет в книге «Новая автократия» профессор Калифорнийского университета Даниэль Трейсман. «Путин собирает добровольцев, которых называют в Кремле кураторами, для управления конкретными проблемными областями. Он позволяет людям собирать свои команды, а затем от имени президента требовать помощи и послушания. Работа вне правительства, не связанная правилами, дает таким людям определенную возможность действовать быстро и эффективно». Но Трейсман отмечает и серьезные недостатки выстроенной схемы. «Кураторы» создают путаницу, подрывают уважение к формальным процедурам и усугубляют нежелание бюрократов брать ответственность на себя. Никто не знает, кто наделен специальными полномочиями президента и на что эти полномочия распространяются.
Лебедь, рак и щука
Любопытно, что санкции в отношении Пригожина не слишком стыкуются с позицией президента Трампа, который поставил под сомнение выводы американской разведки о том, что Россия вмешалась в выборы.
Трамп придерживается той точки зрения, что не Москва, а Киев стремился повлиять на выборы на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году.
Недавно в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заметил, что это Украина взломала интернет-почту Национального комитета Демократической партии, а затем якобы «подставила Москву», возможно, по указке демократов. Трамп упомянул американскую фирму по кибербезопасности CrowdStrike, которая работала в Национальном комитете Демократической партии в 2016 году и которую он, похоже, считает украинской компанией. Сервер демократов, предполагает Трамп, мог быть скрыт на территории Украины.
В интервью Associated Press Трамп сказал, что CrowdStrike «базируется на Украине», хотя штаб-квартира фирмы находится в Калифорнии. «Я слышал, что она принадлежит очень богатому украинцу, вот что я слышал», — продолжил Трамп. На самом деле соучредитель компании — специалист по кибербезопасности, гражданин США Дмитрий Альперович, переехавший в Америку с родителями в возрасте 15 лет, ныне старший научный сотрудник аналитического центра Атлантического совета в Вашингтоне.
Попав благодаря Трампу в новости, CrowdStrike выступила с заявлением для прессы: «В ходе нашего расследования взлома DNC в 2016 году мы предоставили все криминалистические доказательства и анализ в ФБР. Мы поддерживаем наши выводы и заключения, которые полностью разделило разведывательное сообщество США».
«Серьезное несоответствие» — так оценивают американские СМИ отношение Трампа и его администрации к России. Трамп просит Зеленского разобраться с деятельностью фирмы CrowdStrike (ролью Украины в выборах-2016), а минфин тоже за вмешательство в выборы вводит новые санкции в отношении российского «повара-куратора» и его команды. Как в басне «Лебедь, рак и щука».
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