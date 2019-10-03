Все меньше русского

Пока конкретных сроков и точного плана реформы нет — разработать его предстоит министерству образования. Если Сейм примет разработанное ведомством предложение (а в этом можно не сомневаться), это станет третьим, завершающим, этапом полного перевода дошкольного и среднего образования на латышский язык.

Первый этап реформы начался еще в 2004 году, под руководством министра образования Карлиса Шадурскиса, который за эту инициативу получил от русской общины Латвии прозвище «Черный Карлис». После восстановления независимости русские школы в Латвии сохранились — реформа 2004 года ликвидировала их в первоначальном виде. Согласно реформе, во всех школах нацменьшинств была введена так называемая билингвальная система: ребенок начинал учиться на родном языке, параллельно изучая латышский — постепенно количество часов самого латышского и предметов на нем увеличивалось — в старшей школе до 60% от общего числа.

В апреле 2018 года президент своим указом одобрил новый этап реформ. Предписывалось в течение двух лет перевести на латышский преподавание 80% предметов в 7–9-х классах, а к 2022 году обеспечить обучение исключительно на национальном языке в 10–12-х классах.

Понятно, что эта реформа не вызвала особой радости среди русскоязычных родителей. Весь 2018 год был отмечен акциями протеста под лозунгом «Руки прочь от русских школ!». У протестующих были надежды на Конституционный суд, который рассмотрел иск опирающейся на русскоязычное меньшинство партии «Согласие». Но надежды не оправдались: в апреле этого год КС оставил реформу в силе.

Между тем инициатор реформы, парламентская партия «Национальное объединение», предлагает полный перевод обучения на латышский язык начать с детских садов.

После выборов осенью прошлого года сменился состав правительства, поэтому продвижением реформы будет заниматься новый министр образования Илга Шуплинска. Бывший министр Карлис Шадурскис, который провел первые две реформы, приветствует инициативу «Национального объединения» и считает, что начинать с детских садов — правильное решение.

«В детских садах дети легче всего, безболезненно могут выучить другой язык, — отметил он в комментарии «Новой газете». — Многие исследования показывают, что знание нескольких языков полезно для формирования любого человека. С полутора до четырех лет общение в детских садах должно быть билингвальным, а с пяти-шести — на латышском».

Бывший министр признает, что одна проблема тут точно есть — это учителя. Педагогов и воспитателей, которые способны перестроиться с русского на латышский, не хватает. Поэтому Шадурскис призывает своих коллег заложить достаточно времени на подготовку учителей.

Оппозиция — в первую очередь партия «Согласие» — считает, что таким образом правящая коалиция хочет добиться полного уничтожения русского языка.

Бывший министр экономики, член партии «Согласие» Вячеслав Домбровский в своем комментарии в Facebook назвал происходящее «политической изоляцией трети населения».

По мнению Шадурскиса, русскоязычные родители чувствительны к лозунгам оппозиции и легко попадают под ее влияние.

«Большинство живут в русскоязычном информационном пространстве, они не получают информацию из разных источников, — считает он. — Поэтому нам надо объяснять свою позицию. Надеюсь, нынешнее министерство будет справляться с этим лучше, чем справлялся я. Конечно, будет много недовольства. Но я уверен, что и эта реформа будет принята через 5–10 лет. Пройдет время, и родители поймут: это лучшее, что государство может сделать для их детей».

Многие родители, однако, не разделяют оптимизм бывшего министра. Дэги Караев, один из активных участников протеста против реформы, считает, что происходит «реальное ограничение прав и свобод».