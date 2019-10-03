Взять «Бастион»
«Новая» узнала, как и чему на занятиях по экстремальной журналистике учат военных корреспондентов
Курсы «Бастион». Фото: smi-antiterror.ru
Надежда ИсаеваДарья Козлова«Новая газета»
Согласно новым поправкам к «закону о СМИ» с первого сентября этого года редакция не имеет права отправлять журналиста работать в «особых условиях» без сертификата о прохождении специального обучения по работе в горячих точках. Получить такой диплом пытался редактор РИА «Новости» Святослав Павлов, но обучение на курсах экстремальной журналистики «Бастион» ему пришлось прекратить из-за полученных травм. «Новая» узнала у организаторов и слушателей курсов, как проходит тренинг «экстремальных» журналистов.
По камням с мешком на голове
Святослав Павлов работает ночным редактором РИА «Новости», но иногда выезжает и в горячие точки. Например, этой весной он полтора месяца проработал в Сирии.
Из-за изменений в законодательстве его работодатель МИА «Россия сегодня» отправил Павлова на неделю в Крым на базу учебно-практических курсов экстремальной журналистики «Бастион». Но уже через четыре дня после начала программы Святославу пришлось вернуться в Москву.
Домой он вместо сертификата привез сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица, туловища и конечностей, а также ушиб грудной клетки и коленных суставов.
Курсы «Бастион» организует Союз журналистов Москвы совместно с силовыми ведомствами. На сайте СЖ Москвы сказано:
- «Главная задача обучения — предоставить возможность представителям информационных структур приобрести практические навыки и получить знания, которые помогут им сохранить жизнь, а также позволят адекватно и эффективно работать в экстремальных условиях».
Обучение предполагает прохождение теоретического курса и участие в занятиях на полигоне, где «моделируются условия, максимально приближенные к боевой обстановке».
Как рассказал Павлов «Новой газете», «странности» в «Бастионе» начались с первого дня: его группу «сразу же поселили в казармы, а потом заставили ходить строем».
— Как в обычной армии, — комментирует журналист. — Совсем непонятно почему, мы ведь гражданские люди. Зачем нам строем ходить? Но все основные события происходили 19-го числа, тогда во время симуляции захвата заложников мне были нанесены побои.
Как следует из его поста в Фейсбуке, во время одной из лекций в зал ворвались военные, которые, изображая террористов, надели слушателям на голову мешки, связали руки и произвели несколько выстрелов над головами. После этого их повезли на полигон, где «заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове».
— Насилие применяли к нам только морпехи, — добавляет Павлов. — У них была задача нас напугать и избить. На месте были врачи, но медицинскую помощь оказали только одной девушке и парню, которому повредили ребра. Здесь я могу ошибаться, так как все происходило на полигоне. Остальных не осматривали.
Когда мой коллега обратился в лазарет, ему сказали: «Вас били профессионалы, ничего плохого с вами быть не должно».
Связаться с пострадавшими из группы Павлова «Новой» не удалось.
Игра в «Зарницу»
Курсы «Бастион» действуют с 2006 года, за это время их окончили более 700 человек. «Новая» поговорила с двумя журналистами, Михаилом Почуевым и Андреем Коробковым [имя изменено по просьбе героя], которые ездили на базу в 2015 году. Оба, правда, не провели в «Бастионе» и суток, как объяснил Почуев, их выгнали за то, что они без предупреждения ушли с базы.
— Мы с коллегой там были недолго, — продолжает Андрей Коробков. — Разместили в казарме. Утром начались построения, нас заставили долго маршировать по плацу.
Михаил добавляет, что приехали они с Андреем на курсы после освещения боевых действий в Донбассе.
— Мы и до этого были в командировках в горячих точках, — говорит Михаил. — После этого все происходящее (на курсах) нам показалось очень глупым. В Славянске у меня был случай, когда ополченцы захватили всех, кто ехал со мной в машине. И я уже пережил все эти мешки на голове. Но нас тогда никто не бил и не таскал по острым камням.
— Девяносто процентов слушателей этих курсов воспринимают происходящее как игру «Зарница», — продолжает Андрей. — Понимаете, есть журналисты в горячих точках, а есть туристы. Приходит, например, девочка из регионального крымского интернет-ресурса. Для нее участие в «Бастионе» просто приключение.
Никто не жаловался
Программа «Бастиона» действительно нравится многим. Некоторые региональные журналисты сообщили «Новой», что просто счастливы «получить интересный опыт». В севастопольском филиале ВГТРК участники курсов заметили, что не могут давать комментарии на эту тему без отмашки московского начальства. С представителями ВГТРК из Пятигорска, проходившими курсы в этом году, связаться не удалось — филиал в стадии ликвидации, сокращено 40 сотрудников.
Редактор сайта «Комсомольская правда — Крым» Анастасия Жукова два года назад участвовала в тренинге, который проходил во Владимирской области.
Курсы «Бастиона» ей понравились, но она признает, что после прохождения программы остались и шрамы, и ожоги, не говоря о синяках и ссадинах.
— Ты подписываешься на это добровольно и понимаешь, что едешь не на курорт, а на курсы экстремальной журналистики, — пояснила Жукова. — В программе изначально проговаривается, что условия приближены к реальным.
Самый основной элемент обучения на каждом курсе — это захват. Никто не знает, когда именно он произойдет.
— [Во время захвата] автобус резко останавливается, влетают ребята в балаклавах и выволакивают журналистов на улицу. Кладут «мордой в пол», надевают на голову наволочки, стягивают руки строительными стяжками, — рассказывает Жукова. — От этих стяжек у меня и остались шрамы, потому что очень хорошо затянули — настолько сильно, что я не чувствовала пальцев. К тому же после курсов у меня появились шрамы от раскаленных гильз, которые падали на руки. Когда тебя ведет военный, который играет террориста, он отстреливается холостыми патронами прямо у тебя над головой. Я была в футболке, гильзы падали мне на руки и оставляли ожоги.
Военные пытались максимально достоверно изображать террористов, орали матом, угрожали отрезать ухо.
— Мы проходили полосу препятствий — полтора километра по болоту. Мы несли раненого, у которого к животу были примотаны говяжьи кишки, которые нельзя потерять. Задача — доставить его к месту эвакуации. И никто не жаловался, — резюмирует журналистка Жукова.
Какое насилие?
В пресс-службе Черноморского флота комментировать ситуацию с Павловым отказались. Однако источник «Новой» пояснил газете, что все элементы курсов согласованы с Союзом журналистов Москвы и рядом силовых структур, включая ФСБ.
— Такие ситуации моделируются, чтобы люди, которые хотят работать в горячих точках, оценили свои силы и возможности, — говорит источник. — 70 процентов журналистов после курсов отказываются ехать работать в зону военных конфликтов. Это тоже одна из целей мероприятия — чтобы люди, которые не чувствуют силы, отказались.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев очень удивился, когда корреспондент «Новой» спросил его о травмах Святослава Павлова.
— В каком месте у него сильные травмы? Нога сломана? Позвоночник перебит? Павлов рассказал о травмах, потому что не ходил на занятия и был отчислен.
Ему теперь нужно оправдываться перед своим руководством.
По словам Гусева, подтверждения тому, что Святослав пострадал именно на базе «Бастиона», а «не в пивной», нет. Конечно, на курсах все приближено к реальным боевым действиям, но насилие к участникам программы ни в коем случае применять не могут.
— Вы с ума сошли? Какое насилие? Там представители Союза журналистов, представители руководства и врачи. Все, что вы говорите, — ерунда, — подытожил Гусев.
Правда, травмы на базе «Бастиона» Святослав действительно получил, это следует из официального комментария гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева. Тем не менее к программе претензий у него нет.
Подведем итоги: бить журналистов можно, а калечить нельзя. Только не все журналисты с этим согласны.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.