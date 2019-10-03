Журналист Святослав Павлов сфотографировался после одного из «уроков». Фото из личного архива / Facebook

Журналиста РИА Новости послали учиться у военных, как работать в горячих точках. Наши витязи попинали его ногами, дали подзатыльник и унижали, как умели, пару часов. Молодой человек решил, что такие муки договором с редакцией не предусмотрены. И был абсолютно прав — любой специалист по трудовым отношениям вам это подтвердит. Описание этого «обучения» стало предметом оживленной полемики. Мнения публики разделились: то ли журналист Святослав Павлов просто слабак, то ли он гражданин с чувством собственного достоинства.

Программа курсов «Бастион» на объектах Черноморского флота была согласована с Московским союзом журналистов. И Павел Гусев, его руководитель, видимо, не особо вникая в подробности, встал на сторону людей в погонах.

По мнению силовиков, организовавших эти курсы по работе в горячих точках, унижения на полигоне позволяют журналистам оценить свои возможности и силы. То есть, цель — отсеять тех, кто не готов. Кейс с «Бастионом» должен стать, по моему мнению, предметом самого серьезного обсуждения. Урегулирование подобных ситуаций укрепляет корпоративную солидарность, повышает зрелость журналистского сообщества, которое, как показал случай с Иваном Голуновым, все-таки существует.

По всему миру самые авторитетные СМИ абсолютно самостоятельно организуют (хотя, это вовсе не правило) для своих сотрудников курсы подготовки к работе в горячих точках, либо выбирают такие услуги на рынке. Но главное условие тут — право выбора, адекватная оценка содержания курсов и знаний, которые сотрудники на них получат, предварительная оценка содержания лекций.

Только сама редакция должна решать, кто поедет и насколько он готов психологически и физически.

Никто среди вменяемых СМИ, не отягощенных страхом государственного служащего перед силовиками, не позволит военным устраивать из ликбеза механизм отбора «достойных». Это не их собачье дело, если уж называть вещи своими именами.

Если руководство СМИ решает послать своих сотрудников на подобные курсы, какие цели оно ставит перед ними? Очевидно, получить знания и минимальные умения, касающиеся профессиональной специфики. От организаторов курсов ждут знаний, а не проверку на терпение.

Сайт учений «Бастион». Фотография с потока 2015 года

А какие же знания дают описанные Павловым курсы? Что дает журналисту пинок, подзатыльник? Шрамы от стяжек что дают? На какой юридической основе, с каким страховым покрытием отправляется на учебу журналист, если шрамы от ожогов (как утверждает живой свидетель, прошедший через «Бастион»), полученные во время имитации захвата заложников сходят целый год?

Как человек, прошедший войну, могу сказать, что никакие курсы не покажут, как проявит себя человек в реальности. И нельзя мутить людям головы избыточным драматизмом. Если читавший лекцию «курсантам» глава Союза писателей России Иванов снова, не дай бог, окажется у террористов в плену, его опыт сидения в зиндане никак ему не поможет — каждый случай уникален. Он просто снова будет сидеть в яме, невзирая на весь свой опыт.

На сегодня существует одна горячая точка, в которую журналисты из России попадают под контролем военных или с их содействием — Сирия. Ни в одной другой стране, где идут войны и гражданские конфликты, наше МО ничем им ни помешать, ни помочь не может. Российские СМИ абсолютно не зависят от силовиков и при работе дома, если не объявлен режим контртеррористической операции.

При организации подобных курсов, если они реально необходимы, Министерство обороны и ФСБ также должны учитывать, что сержанты, «обучая» журналистов, выполняют сугубо гражданский договор.

Они не в армии, а кроме того, инструкторы могут иметь и личные мотивы, унижая людей. Ведь многим это просто нравится.

Фото с сайта учений «Бастион». Поток 2016 года

Ну, а заказчики в лице журналистских организаций и СМИ, должны привлечь не сержантов, а коллег, имеющих самый большой опыт командировок на войну, и с их помощью немедленно пересмотреть содержание всего курса «Бастион» на предмет избыточности. Надо выкинуть все идеологизированные, не относящиеся к конкретной ситуации материалы. Поведение при различных типах обстрелов, в том числе снайперских, и бомбардировке, средства индивидуальной защиты, типы укрытия и их выбор в конкретных обстоятельствах, общие принципы поведения в плену (они немудреные и не требуют отдельной лекции), первая медицинская помощь с небольшим исчерпывающим практикумом — вот приблизительно направление строительства таких курсов безо всяких проверок на героизм и «на слабо».

Больше ничего не надо. По хорошему, лучше поручить настоящим профи научно-популярного жанра снять учебный фильм и бесплатно отправить в редакции. Одновременно можно опубликовать все материалы на сайтах профессиональных союзов, напечатать самые важные вещи как памятку и раздавать при выезде. Вот за такую работу стоит платить, тем более, оценить ее смогут все, не спрашивая разрешений.