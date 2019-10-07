«На Севере — жуть»

В прошлый четверг жители Мурманска были взбудоражены шумом истребителей. Высыпавшие на улицу бабушки крестились и шептали: «Война», молодежь включила камеры смартфонов. Самые невозмутимые опознали в пролетающих почти на бреющем полете над жилым массивом МиГ-29 пилотажную группу «Стрижи». И сообразили, что это репетиция накануне Дня города. Хотя даже они усомнились в своей правоте, когда днем позже в город вошли танки.

Минобороны осваивает большую часть — 90 из 125 миллиардов, отведенных государством на развитие Арктики в 2015–2017 гг. Ударными темпами и силами бесправных рабочих, месяцами сидевших без зарплаты на арктических архипелагах, уже построено пять сотен объектов военной инфраструктуры. На Новую Землю в сентябре завезены комплексы С-400, под Мурманском и в Республике Коми строятся противоракетные радары новейшего поколения. Арктический бюджет осваивает и Росгвардия, которая в ближайшие два года собирается потратить 853,6 млн рублей на оборону Сабетты, Диксона и Дудинки.

В это самое время в таймырских поселках под той же Дудинкой лопатами просеивают уголь, выбирая из привезенного с Большой земли за бюджетный счет пригодный для топки. Треть обычно идет в отсев — это пыль. Просеивают ее обычно дети и женщины.

В год каждая семья вручную перебирает до 10 тонн угля.

А в селе Краснощелье Мурманской области легкой смертью считается смерть зимой — потому что по зимнику тело можно вывезти на Большую землю для вскрытия. А летом дорог нет, везти приходится вертолетом, он бывает раз в неделю, и то если погода летная. Пока не прилетит, покойников хранят в леднике, приглядывая, чтобы не объели лемминги.

В поселке Печенга, тоже в Мурманской области, в местной школе много лет замерзают дети. На утепление здания нет денег, и когда в канун сентябрьских выборов в школу с инспекцией приехал тогдашний врио губернатора, в школе быстренько установили инфракрасные обогреватели. Которые СанПиНами запрещены даже к временному использованию в детских учреждениях.

Пост тогда врио губернатора Мурманской области Чибиса с отчетом об установке в школе инфракрасных обогревателей, запрещенных СанПиНами

Впрочем, этим летом мерзла вся область: то и дело шел снег, в обычные дни температура не превышала 3–5 градусов. Но отопления в домах не было, а в ответ на требования жителей подключить систему (по нормативам тепло дают, если за окном в течение пяти дней подряд меньше +8), региональный министр ЖКХ ответил: «Давайте не нагнетать!» И пообещал в сентябре бабье лето. Включили тепло по традиции накануне сентябрьских выборов, на которых победил кремлевский кандидат в губернаторы Андрей Чибис.

Москвич Чибис — автор слогана «На Севере — жить». Эти слова красуются на свитшоте, в котором молодой губернатор селфится в инстаграме и фейсбуке. Злые языки моментально переделали лозунг в другой: «На Севере — жуть».

Злые языки моментально переделали лозунг в другой: «На Севере — жуть». Фото: Андрей Чибис / Facebook

Действительно, из Мурманской области за последние 25 лет уехало более 350 тысяч человек. В последние пять лет официально ежегодно уезжают более четырех тысяч. Основные причины: тяжелый климат, отсутствие инфраструктуры, качественного образования и здравоохранения, неконкурентоспособные зарплаты — средний доход в 62 тысячи рублей на человека превращается в ничто, если принять во внимание, что квартплата здесь в среднем вдвое выше московской. Впрочем, и на этот средний уровень дохода влияют силовики. В регионе дислоцированы десятки береговых воинских частей, Северный флот, многочисленные силы погранслужбы ФСБ. «Северные» зарплаты в этих структурах начинаются минимум от 70 тысяч рублей.

Военные в Заполярье заняли место среднего класса.

Вместо предпринимателей, которые еле сводят концы с концами, выплачивая работникам «северные» надбавки, основными налогоплательщиками становятся люди в погонах. Логично, что они же диктуют повестку.

Баннер с исправленной опечаткой в слое «труженик». Фото: сообщество Мурманск-официальная группа / ВКонтакте

И вот уже на берегу внутреннего моря пограничники штрафуют местных жителей за ловлю рыбы, в северных районах «посреди ничего» появляются КПП, на которых без объяснения причин у вас требуют показать паспорт и содержимое багажника, пирс морвокзала отделяют от набережной решетками и пропускным пунктом,

а День города в Мурманске превращается в бенефис партии войны.

«Система залпового огня «Град», зенитный комплекс «Панцирь-С», береговой противокорабельный комплекс «Бастион», самоходная гаубица «Акация», танк Т-80БМВ, зенитный ракетный комплекс С-300», — это список развлечений из пресс-релиза в День рождения Мурманска. Еще полевая кухня и выступления спецназа, экскурсии на военные корабли и церемония посвящения в «Юнармию».

«Я не буду посещать городские праздники, пока там выставляют инструменты для убийства людей. Или пусть пишут предупреждение, что все это предназначено для лишения жизни», — возмутился в твиттере мурманский журналист Денис Загорье. Со сцены на главной площади звучали военные песни, над городом летали истребители, блогеры невесело шутили, что Мурманск теперь город не рыбаков, а военных. И что гордиться, видимо, более нечем, раз в главный городской праздник в центре региональной столицы на людей смотрят дула танков.

Ничуть не умаляя достоинств «Стрижей», добавлю все же, что, по данным журнала «Национальная оборона», согласно расчетам на 2017 год стоимость летного часа эксплуатации МиГ-29 составляла порядка 16–20 тысяч долларов. Сколько стоил подарок мурманчанам от Минобороны, можно было подсчитать, три дня наблюдая МиГи в мурманском небе.

Летали, конечно, красиво, но не покидала мысль: хватило бы этих денег на реконструкцию областного онкодиспансера, в котором до сих пор работают раритетные аппараты лучевой терапии 1976 и 1989 гг. выпуска или осталось бы еще на отопление в печенгской школе?

Мурманск