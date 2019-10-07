На зеленой ООНовской лужайке, выходящей на Ист-Ривер, рядом с шатром для прессы, специально разбитым к сессии Генеральной Ассамблеи прямо у статуи Вучетича «Перекуем мечи на орала», подаренной Хрущевым ООН в 1957 году, интриговали пять стеклянных конструкций — эдакие пузыри и притом пустые. В них можно зайти. Но зачем? Чтобы вдохнуть полной грудью… Что? В первом — воздух Осло. Дальше — Лондон, Нью-Дели, Пекин, Сан-Паулу. В Осло легко дышится. Дальше хуже и хуже.

Фото: Reuters

В ООН говорят о погоде

А это уже генсек ООН Антониу Гутерриш:

«Вспомним последние месяцы. Июль — самый жаркий месяц, случившийся когда-либо. С июня по август — самое жаркое лето в Северном полушарии и второе самое жаркое в Южном. 2015–2019 гг. — пять самых жарких лет за все отслеживаемое время». Когда говорить не о чем, говорят о погоде? Да нет, это точно не тот случай. Это сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в которой приняли участие около сотни глав государств и правительств. «Оглянитесь вокруг! Моря поднимаются, и океаны окисляются. Ледники тают, и кораллы умирают. Засухи приходят все чаще, и горят леса. Пустыни наступают, и доступ к воде сокращается. Тепловые волны жгут, и множатся природные катастрофы. Штормы налетают все более сильные. Все чаще. Все более смертоносные».

Это не просто риторика. Это эпикриз. Он исполнен драматизма? Тем хуже! Это реальность.

Маленькое личное свидетельство — что-то в этом роде подмечает каждый… В окрестностях под Подольском — ныне Новая Москва — в последние годы пропала всякая мелкая птаха. Появились сойки, а синицы, снегири исчезли. Редкий воробей долетает до нашего поселка, кстати, откуда ему осталось долетать?

И куда они подевались? Эмигрировали в Америку — вслед за стреляными воробьями? Статистика это не подтверждает.

За последние 50 лет в Северной Америке (США и Канада) количество птиц уменьшилось на 2,9 миллиарда.

«Здесь птицы не поют…» — это про разные уголки нашей планеты.

«Наша теплеющая Земля кричит: Остановитесь!» Это снова генсек ООН.

Климат, глобальное потепление — первая тема нынешней Генеральной Ассамблеи ООН.

Фильм с множеством катастроф

Тут не обойтись без справки. Любой ввод в эту остроактуальную тему начинается от печки — со статьи в журнале Science в 1975 г. американского геолога и климатолога Уоллеса С. Брокера. Ему принадлежит и сам термин «глобальное потепление», означающий не что иное, как последствия воздействия человека. Сжигание ископаемого топлива, сельское хозяйство, вырубка лесов приводят к скапливанию в атмосфере парниковых газов (углекислого газа, метана, оксида азота, фторированных газов). Возникает парниковый эффект: эти газы удерживают солнечную энергию, в результате разогреваются нижние слои атмосферы и поверхность Земли.

Многозначный сюжет. Просто триллер. Фильм с множеством катастроф.

Заставка: В ХХ веке миллион квадратных километров ледников Арктики таял в каждое десятилетие. Краткое содержание первой серии: Повышение температуры на планете началось с 1800-х с началом промышленной революции. По сравнению с 1901 г., сейчас средняя температура на Земле выше на 0,7–0,9 градуса по Цельсию. Две трети роста пришлись на последние десятилетия: с 1975 г. температура растет на 0,15–0,20 градуса каждые 10 лет. Триллер следующей серии: Средняя температура на Земле к концу века поднимается на 3 градуса и выше. В 2050 г. Москва климатом будет напоминать нынешний Детройт, Лондон — Барселону, Берлин — Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург — Софию. (Прогноз швейцарской лаборатории Crowther lab). Из 8 миллионов видов растений и животных, включая 5,5 миллиона видов насекомых, в ближайшие десятилетия могут исчезнуть до миллиона, предупреждает Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Под угрозой исчезновения более 40% видов амфибий, почти 33% кораллов, более трети морских млекопитающих. Мировая экономика к 2050 г. может потерять от изменения климата 12 триллионов долларов. Голос за кадром: Все это произойдет, если выбросы парниковых газов радикально не сократить в ближайшие полтора десятка лет.

Рост глобальной средней температуры необходимо удержать ниже 1,5 градуса по Цельсию. Таков императив. Он зафиксирован Парижским соглашением по климату 2015 года, которое ООН признает важнейшей договоренностью.

Осенью прошлого года авторитетная группа ученых-климатологов из разных стран под эгидой ООН в своем докладе конкретизировала: чтобы удержаться в пределах требуемого норматива (1,5 градуса), выпуск парниковых газов следует сократить наполовину к 2030 году, то есть за 12 лет, а к середине века свести к нулю.

ООН пытается превратить это в руководство к действиям.

Антониу Гутерриш «Если мы срочно не поменяем наш образ жизни, мы ставим под угрозу саму жизнь!» «Потребуются фундаментальные трансформации во всех социальных областях — как мы выращиваем пищу, используем землю, что движет наш транспорт, на какой энергии работают наши экономики». «В конце концов, это здраво? — отдавать триллионы зарабатываемых налогоплательщиками средств промышленности ископаемого топлива, чтобы плодить ураганы, распространять тропические болезни и подстегивать конфликты». «Неужели это здраво? — строить все больше угольных электростанций, которые душат наше будущее».

Да он просто отчаянный радикал — генсек ООН.

Антониу Гутерриш. Фото: РИА Новости

Инопланетяне и пластиковая бомба

Итак, объявленный горизонт 12 лет! Сейчас уже 11. А не шарлатанство ли эта цифра, как и все остальные из ООНовского набора?

Ежегодно из-за пластика гибнет миллион морских птиц, считает ООН. Точно ли миллион? Ну, конечно, не точно. Но масштаб такой. А как вам этот вывод: если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пластиковых пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 г. в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы?..

Нужно быть дураком, чтобы принимать его буквально. Но надо быть совсем без головы, чтобы не понять, чем грозит пластиковая мусорная зараза.

12 лет — конечно, условная цифра. Но в отличие от одноразовых бутылок, машины, станции, объекты инфраструктуры — все, что служит нам — живет и работает десятилетия. Автомобили, сошедшие с конвейера сегодня, будут бегать и в 2030 году, и газовать они будут ровно так же, как сегодня. Так что об их экономичности-токсичности нужно думать немедленно. Это значит, что пора принципиально пересмотреть все подходы, стандарты и требования.

Береговая энергетическая установка для паромов, которая позволяет им снизить вредные выбросы, в Осло, Норвегия. Фото: EPA

Энергетика, транспорт, коммунальное хозяйство должны стать куда более эффективными и чистыми. Это требует революции, множества революций — в государственной индустриальной политике и частных капиталовложениях, в производстве и потреблении, в образе жизни. И эта множественная революция должна развернуться немедленно, чтобы набрать темп уже в ближайшее десятилетие.

Такова логика ООНовского радикализма.

На самом деле у теории рукотворного происхождения глобального потепления есть противники пострашнее сомневающихся. Самое знаменитое высказывание из этой оперы-буфф принадлежит Трампу:

Глобальное потепление — «китайская выдумка» (chinese hoax)…

А коль так, Трамп вывел США из Парижского соглашения. И он отменяет одно за другим все распоряжения своего предшественника, направленные на повышение промышленных и иных экологических стандартов и норм. У него своя корысть: он воюет со своим антиподом Обамой и дает взятки «грязному» капитализму и его выгодополучателям. Это объясняет ситуацию, но не делает ее более приемлемой, а саму эту политику менее ретроградной.

Другие, часто искренне увлеченные «климатические отрицатели» винят не китайцев, а космос. Он непредсказуем. Неведомые источники родом оттуда формируют геологические циклы на нашей маленькой планете. Что такое 1 градус или даже 3 градуса по Цельсию по сравнению с грядущим ледниковым периодом на миллион лет…

Изучать космос и с этого ракурса, безусловно, необходимо. Но все же это не такая экстренная угроза. Иначе придется добавить и возможные козни инопланетян — до кучи. Служить, однако, «пятой колонной» у злонамеренных инопланетян… А вдруг их все-таки нет поблизости? Не лучше ли решать реальные задачи — очищать атмосферу от парниковых газов, океан от пластика, чем стоять на подхвате у неведомого рока? Жизнь на планете станет точно лучше.

Всемирный потоп и острова в океане

Вернемся в здание на Ист-Ривер.

Маленький да удаленький сюжет, которому ООН и его нынешняя Генеральная Ассамблея выделила особое место в своей дискуссии. Судьба островов, затерянных в Тихом океане.

Самые малые и беззащитные они стоят перед самой большой со времен Всемирного потопа угрозой. Собственно, эта угроза и есть потоп.

Проживают на них 65 миллионов человек. Около 30 процентов островного населения — менее, чем в 5 метрах над уровнем моря.

Тихоокеанские маленькие острова — это:

3 процента мировой суши;

1 процент глобального парникового эффекта;

20 процентов особей растений, птиц, рептилий.

И это линия первого предупреждения, эти крохи первыми принимают на себя удар поднимающегося океана. Спасти их — мировая задача.

Атолл Фунафити, столица Тувалу, Тихий океан. Фото: EPA

Ну и что из всего этого следует?

Чего добилась сессия Генеральной Ассамблеи, ее саммит по климату?

А чего она могла добиться!? Приказать главам государств и правительств встать во фрунт? ООН не про это.

Несколько реляций для поддержания духа.

Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Словакия объявили своей целью закрытие электростанций на угле.

Южная Корея закроет четыре станции на угле сейчас и еще шесть к 2022 году.

Индия пообещала увеличить мощность возобновляемых источников энергии до 175 ГВт к 2022 году, в перспективе — до 450 ГВт,

В Пакистане в следующие пять лет будет высажено пять миллиардов деревьев.

Норвегия, Германия, Франция, Великобритания недавно вдвое увеличили свои вклады в Фонд зеленого климата (создан для помощи бедным странам). Сейчас к ним присоединились еще 12 стран.

77 стран обязались сократить выбросы парниковых газов до чистого нуля к 2050 году.

Российская Федерация (4-е место по выбросу CO2 в мире) объявила, что ратифицирует Парижское соглашение — 187-й страной по счету.

И т.д.

Довольно скромные меры. Больше похоже на «протокол о намерениях».

Планетарное мышление — это прекрасно, но куда девать национальный эгоизм (национальный интерес, национальная ограниченность — выберите подходящий термин)? Не говоря уже о национальной ограниченности средств.

Индия гордится прогрессом в области использования солнечной энергии, но отказаться от угля не в состоянии. России легче встать с колен, чем слезть с нефтяной иглы.

«Как вы смеете!» Ни одно высказывание не получило столько ретвитов, сколько эта дерзость 16-летней шведки — рекорд отзывчивости. Но главы государств и правительств не столь сентиментальны. Еще менее сентиментальны компании, чей бизнес — нефть, газ, уголь. Альтруизм зеленой экономики их не соблазняет.

Но ООН — это двести наций, собравшихся вместе. ООН — не совершенная организация, но самая близкая, что представляет планету Земля. Долг ООН — формулировать общие императивы, создавать планетарную повестку дня. Именно это она и делает.

На чем основан ООНовский оптимизм? Если хотите, на трендах.

На науке. «Лучшей, неопровержимой науке, которую невозможно отрицать», — говорит Гутерриш.

На новых технологиях. Цена ветряной энергии упала на 50 процентов с 2010 года. Солнечной — на 85 процентов (данные BloombergNEF). Это делает ее более конкурентоспособной и, стало быть, перспективной по отношению к угольной и даже газовой генерации.

На энергии масс. Это естественное и многообразное социальное движение, и оно поднимается снизу — с «корней травы». Восстающая молодежь, общественные организации озабоченных граждан, местные власти всех уровней, критичное и требовательное гражданское общество.

Это самая чистая энергия в мире.

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И, может быть, главный расчет на то, что «грязный» капитализм устаревает. Технологический прогресс делает его все менее конкурентоспособным. Уже сейчас заметные фигуры бизнеса, в том числе крупного, так или иначе голосуют за более «чистый» капитализм. Это не линейный процесс. Но худо-бедно, глядишь, и доллар будет не узнать, так он позеленеет.

Как скоро?