Степная «Рублевка»

Весной этого года молодежный форум «Таврида» (функционирует с 2014 года под эгидой «Росмолодежи») сменил место дислокации, получив в свое распоряжение более 50 гектаров прибрежной морской территории под Судаком — между горой Алчак-Кая и памятником природы «Полуостров Меганом». Одновременно с межеванием территории молодежного арт-кластера (так теперь позиционируют форум «Таврида») на сайте «Росреестра» появилась информация о присвоении кадастровых номеров нескольким участкам общей площадью более 30 га, расположенных на территории природоохранной зоны полуострова, признанного памятником природы Верховным советом Крыма в декабре 2007 года (распоряжение № 708-5/07 от 19 декабря 2007 г.).

В августе минэкологии Крыма направило на согласование городской администрации Судака новый проект природоохранной зоны полуострова, в котором ее границы увеличились на северо-востоке и сократились на западе, приблизившись к склонам горы Меганом. В результате с запада памятник природы, по сути, лишился части природоохранной зоны — просторного участка прибрежной степной полосы протяженностью 1 км с севера на юг и порядка 500 метров с запада на восток.

Изначальная карта-схема памятника природы и охранной зоны

Скорректированная карта

Кому выгодно?

В чьих интересах произошло перекраивание природоохранной зоны — до сих пор не ясно. Разные источники называют нескольких интересантов. По словам бывшего депутата городского совета Судака Сергея Щавлева, Меганомом может прирасти молодежный форум «Таврида» — такие перспективы обсуждались в депутатском корпусе прошлого созыва. В соцсетях активно обсуждается информация, что участок пустынной степи с морским побережьем, имеющий охранный статус, поглощают структуры Сбербанка. Однако никто фактических доказательств этого привести не может. Третьи видят за действиями администрации города Судака интересы группы местных бизнесменов, группирующихся вокруг бывшего мэра города и до недавнего времени вице-премьера Крыма Владимира Серова. Выяснить этот вопрос у господина Серова пока не представляется возможным, поскольку, как пишут СМИ, он скрывается от следствия.

Предполагаемый формат использования участков говорит о том, что все они предназначены для застройки — пока, как указано в спецификациях, деловой и туристической инфраструктурой.

«Мы прекрасно понимаем, что действия исполнительной власти осуществляются в соответствии с теми поручениями федерального уровня, не нашего субъекта, которые реализуются в интересах определенного заказчика, — рассказал «Новой газете» бывший депутат городского совета муниципального округа город Судак, попросивший не называть его имени. — Инициатива по внесению кадастровых номеров в госреестр всегда исходит от будущего собственника или пользователя территории при согласовании схемы земельного участка с муниципальными органами власти. Чтобы согласовать земельный участок, нужно пройти процедуры, которые в компетенции местных властей, и если они нарезают такие земельные участки, понятно, что у них уже есть будущий собственник. Дальше участки либо будут переведены в разряд федеральной собственности, либо проданы частному инвестору через аукцион».

Прирастаем арт-кластером

Если территорию готовят под форум «Таврида», тогда возникает вопрос: зачем она ему нужна? Ведь и уже полученных в пользование 50 га арт-кластеру вроде как вполне достаточно — вся необходимая инфраструктура свободно располагается на существующей территории, что видно невооруженным взглядом. Лагерь без проблем вмещает максимальный состав участников в 400 человек в пик курортного сезона. И ни по заявленному формату, ни по возможностям местных бюджетов, обязанных на собственные средства отправлять участников форума к месту его проведения, перспектив его расширения не видится.

Даже если сделать форум круглогодичным, перспективы чего обсуждаются кулуарно, большая территория ему вряд ли нужна — и сейчас перемещение между объектами, раскиданными по обширной территории, по выжженной степи под солнцепеком летом или пронизывающими холодными ветрами в остальные месяцы — не простое испытание даже для молодых, здоровых и полных энтузиазма людей.

Есть, правда, одно обстоятельство — это время проведения фестиваля «Таврида-Арт», когда территория арт-кластера расширяется под арт-кварталы и временные размещения гостей в палатках (для этих целей форум арендовал у города дополнительно 6 га земли). В этом году, по информации пресс-службы форума, фестиваль рассчитывал принять порядка 30 тысяч гостей. Но федеральный центр ставит цель принимать до 100 тысяч, что, естественно, поставит вопрос о дополнительных площадях.

Оно, конечно, выглядит абсурдным — ради нескольких дней фестиваля распахивать целинные поля под концертные площадки, которые потом превращаются в источники пылевых бурь.

Но опыт этого года показал, что ради поставленных целей организаторы фестиваля готовы пойти на такие жертвы — гости терпели пылевые бури, но от посещения концертов отечественной попсы не отказались. Ответить на вопросы «Новой газеты», планирует ли форум «Таврида» расширяться за счет природоохранной зоны полуострова Меганом, ни кураторы форума, ни его руководство не соблаговолили.

Форум «Таврида — 2017» в селе Стерегущее. Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Смутные слухи и отсутствие у общественности четкого представления о том, кому и зачем передается территория, причем заповедника, когда их только что лишили нескольких километров побережья, переданных «Тавриде», вызывают у местных жителей волну негодования. При этом обращается внимание, на особый цинизм предприимчивых дельцов, которые распускают слухи о высоких интересантах захвата природоохранной зоны — будь-то форум «Таврида» или должностные лица федерального уровня. Не дожидаясь окончания согласовательных процедур, они начали распродажу спорной территории: один из участков площадью 5 га предлагается на сайте по продаже недвижимости «Avito.ru» за сумму 67 млн рублей. «Приезжайте, все документы в наличии, оформим очень быстро», — пояснил господин, чей номер телефона указан указан в объявлении как контактный. Продажа сопровождается презентационным видеороликом, демонстрирующим все преимущества местности.

Птичек жалко

Но все это не мешает минэкологии Крыма согласовывать изменение границ природоохранной зоны, после чего памятник природы лишится прибрежной степи — важного элемента биоценоза памятника природы. А это место — и украшение ландшафта, и излюбленное место отдыха местных жителей. И то, что территория признана охраняемой, не пустая формальность.

Для признания прибрежной степи, прилегающей к горе Меганом, природоохранной зоной, в свое время учеными, экологами, органами власти была проведена огромная работа.

Охранный статус полуострова Меганом формировался в непростых условиях криминальных и межэтнических конфликтов 2000-х, когда в Крыму самозахваты земель были обычным делом, после чего захваченные участки превращались в частные владения.

Тогда общественность и местные власти смогли доказать ценность степной зоны полуострова Меганом, которая в сочетании с горным массивом и морским побережьем формирует уникальный природный ландшафт. Площадь и очертания границ территории памятника природы и его охранной зоны были определены по итогам научных исследований, экологических экспертиз и оценок, выполненных Ялтинским институтом экологии и проектирования в 2002 году. Согласно экспертному заключению, границы природоохранной зоны с запада ограничивались естественными ориентирами: дорогами с твердым покрытием на населенные пункты Бугаз и Солнечная долина. Исходя из логики естественных ориентиров, определялись и границы памятника природы с общей площадью 850 га, которые и были утверждены распоряжением Верховного совета Крыма № 708-5/07 от 19 декабря 2007 года.

Особая ценность данной территории, по мнению экологов, заключается в том, что она является важным звеном в цепи миграции птиц. От мыса Меганом — кратчайшее расстояние до Турции, и именно через охраняемую зону птицы прокладывают свой маршрут (здесь перепела, степные жаворонки и другие пернатые набираются сил перед далеким путешествием).

Мыс Меганом. Наталья Гарнелис/ТАСС

Любая хозяйственная деятельность на этой территории, по мнению экологов, приведет в разрушению уникальной экосистемы. Даже та незначительная активность человека на условно очерченной 100-метровой прибрежной полосе, где администрация Судака сдает участки в аренду под сезонные кафе и объекты туристической инфраструктуры, наносит охраняемой зоне ощутимый вред. «Еще совсем недавно травяной покров простирался до обрыва береговой кромки, теперь прибрежная полоса представляет из себя голый пустырь, — отмечается эколог, пожелавший сохранить свое имя в тайне, опасаясь неприятностей на работе. — А теперь представьте, что будет, когда здесь начнет работать строительная техника!»

«Вся земля, что поднимут экскаваторы, окажется в море, и о некогда чистой бухте с прозрачной водой и богатой растительностью нам останется только вспоминать».

Озабоченные неясными перспективами местные жители обращались в надзорные ведомства, с письменными запросами к главе городской администрации Судака Андрею Некрасову, к главе Республики Крым Сергею Аксенову, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину — с просьбой сохранить существующие границы природоохранной зоны. Руководители региональных властей говорят, что они в курсе ситуации, она под контролем. И просят не беспокоиться. Однако беспокоиться есть о чем. Достаточно вспомнить практику берегоукреплений и благоустройств восточных степных побережий Крыма, та же Коктебельская бухта сильно пострадала после «благоустройств» 1960–1970 годов.

«В экологии есть понятие точки бифуркации. Например, идет сокращение ширины пляжа в результате застройки берега со скоростью 0,3–0,5 м в год. Постепенно пляж сокращается до 8–9 м. Это пороговое значение, по достижению которого достаточно одного события, например, сильного шторма, чтобы смыло весь пляж, — конкретизирует проблему географ-эколог Рустем Абкадыров. — Природные пляжи в берегоукреплении не нуждаются. Морская акватория в процессе волнения, особенно в шторм, изымает пляжный материал. В естественных условиях он компенсируется поступлением новых порций горной породы. Но город своими дорогами, постройками, бетонной набережной блокирует сушу. В результате сокращается ширина пляжных наносов. А когда пляж сокращается до 9 и менее метров, его гибель — лишь вопрос времени. Мы наблюдаем меганомские пляжи такими, какими их видели тавры. Все что им нужно для сохранности — ни под каким предлогом не допустить берегоукрепления».

Местные жители опасаются и того, что в случае включения побережья в состав арт-кластера «Таврида», они и здесь лишатся свободного доступа на берег моря — по аналогии с территорией «Артека». По словам источников «Новой газеты», обсуждая с депутатами перспективы развития молодежного арт-кластера, глава городской администрации Андрей Некрасов уверял их, что береговая линия территории, отведенной «Тавриде», останется свободной для доступа горожан. Однако в действительности все вышло не так — берег для посещения посторонним закрыт.

Как пояснили в минэкологии Крыма: факт нарушения Водного кодекса есть, но территория закрыта в соответствии с постановлением правительства РФ от 25.03.2015 № 272, которое разрешает огораживать прибрежные территории и осуществлять пропускной режим в местах массового скопления людей. При этом, как пишут чиновники, защищенность объекта должна соответствовать характеру угроз, а именно — наличию «данных о совершенных и предотвращенных террористических актах в субъекте РФ (муниципальном образовании), на территории которого расположено место массового пребывания людей». Однако никто не может вспомнить, когда в Судаке были хотя бы попытки терактов.

#МЕГАНОМ-SOS

Для решения спорных вопросов в конце июня была проведена встреча депутатов с чиновниками горадминистрации, к которой были привлечены представители форума «Таврида». Достигнута договоренность о создании рабочей группы и подготовке совместного меморандума, в котором были бы гарантированы интересы местных жителей. Однако дальше намерений дело не пошло. «Похоже, чиновники решили потянуть время, в расчете пройти необходимые согласовательные процедуры и тем самым обеспечить законность хозяйственного освоения природоохранной зоны», — отметил один из активистов, собирающий подписи за сохранение природоохранного статуса территории, прилегающей к горе Меганом.

Фото: РИА Новости

Чтобы привлечь внимание к проблеме, местные жители выложили из камней на склоне горы Меганом хэштэг #МЕГАНОМ-SOS (так называются открытые группы защитников природоохранной зоны в соцсетях). Провели субботник — с территории заповедника было вывезено несколько грузовиков мусора. Но накануне открытия фестиваля «Таврида-Арт» активисты попали под жесткий прессинг.

Флешмоб, в ходе которого люди отрезками белой ткани в руках синхронно транслировали SOS, администрация Судака оценила как несогласованный митинг.

В результате Игорь Савчук, пригласивший участников группы «Меганом-SOS» на флешмоб, решением суда был оштрафован на 20 тысяч рублей. Некоторые участники провели несколько нелицеприятных часов в беседах с сотрудниками правоохранительных органов.

К счастью, руководители форума «Таврида» решили, минуя соцсети и СМИ, выяснить намерения защитников Меганома и, поговорив с людьми, к своему облегчению узнали, что активисты выступают не против молодежного форума, а конкретно за сохранение природоохранной территории. Генеральный директор форума «Таврида» Сергей Першин заверил участников встречи, что поглощать ее арт-кластер не намерен. Правда, в своем интервью СМИ ранее он же заявлял, что форум намерен расшириться в территориальных границах. Это же в общении с журналистами подтвердили и сотрудники пресс-центра форума, конкретизировав, что пока они занимают 50 га, а в планах у них освоить 200 га. Простая логика оценки прилегающей к форуму территории показывает:

арт-кластер может расширяться только в сторону Меганома (с запада его расширение ограничивают очистные сооружения Судака, с юга — море, с севера — гора Св. Георгия).

Во время круглого стола, проведенного в сентябре администрацией Судака с участием представителей минэкологии Крыма и защитников природоохранной зоны Меганома, выяснилось, что министерство рекомендует перенести границы природоохранной зоны памятника природы на основании рекомендаций компании «Технохимкомплект» от 2009 года, нанятой поселковым советом Солнечной долины. «Технохимкомплект» произвел формальное смещение границ природоохранной зоны, сократив ее на западе и прирезав такую же территорию на северо-востоке. Такое вольное обращение с природоохранной зоной экспертам, принявшим участие в круглом столе, показалось странным. Исполнительный директор крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин обратил внимание на то, что природоохранная зона ликвидирована там, где памятник природы испытывает максимальную антропогенную нагрузку (с западной стороны), и увеличена там, где ее практически нет. И рекомендовал администрации Судака не согласовывать предложенный минэкологией вариант.

«Мы требуем, чтобы природоохранная зона памятника природы «Полуостров Меганом» осталась в своих прежних границах, — заявили «Новой газете» активисты, которые присутствовали на круглом столе. — Мы требуем, чтобы администрация города Судака инициировала внесение изменений в генеральный план города, исключив из хозяйственного освоения участки природоохранной зоны полуострова Меганом, и исключение этих участков из данных «Росреестра».

О необходимости сохранения охранного статуса указанной территории говорят и депутаты городского совета Судака. «Я считаю, что территорию, которой при Украине был придан статус памятника природы, никому нельзя передавать или отдавать. Если ее передадут кому-либо, я убежден, она будет застроена в интересах тех людей, которые стоят за этим, — заявил «Новой газете» один из депутатов. — Пойти на это мы не можем, поскольку эта территория одно из любимых мест отдыха судакчан и гостей города».

«Это тот клочок земли, который славится красотой своего первозданного ландшафта, особой природой и девственной чистотой. Его охранный статус должен быть сохранен».

Более 100 лет назад, в сентябре 1916 года художник Александр Бенуа опубликовал в газете «Речь» статью «После Крыма», в которой делился своими впечатлениями о поездке и о том сильном воздействии, которое на него оказало пребывание в окрестностях горы Меганом. Здесь Крым «скорее строгий, пустынный, даже не лишенный печали, являет полный контраст тому и в то же время какой-то мир дивных, чистых форм, — писал он. — Это Крым — Фиваида, это Крым, родственный не Ривьере, а Аттике или горным плато Испании. Не мягкий по контурам, а отчетливый, граненый, не розовый и голубой, а выжженный, желтый и серый. Это обстановка не для гурманов, а для спасающихся отшельников». Художник, один из основоположников движения «Мир искусства», отмечал особое величие и благородство, присущее этому клочку земли, рекомендуя специально приезжать сюда для поправления вкуса, как в другие места ездят для «поправления здоровья».

«Именно из Капселя, Меганома и прилегающих местностей надо бы сделать русский Jellowstone Park, придать бы этой природе-типу значение неприкосновенного музейного сокровища и непременно оставить бы пустыню такой, как она дошла до нашего времени, — настаивал Александр Бенуа. — А то, если не принять надлежащих мер, в несколько лет и это чудо может быть опошлено всякой «городской культурой».

«Не дай бог вырастут тут отели, дачи с минаретами, и пойдет вся эта красота прахом, не останется от нее ничего, кроме воспоминания».

До сих пор территория полуострова Меганом и Капсельской бухты оставалась незатронутой сплошной застройкой. Неужели сейчас «вся эта красота пойдет прахом»?