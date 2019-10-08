Московская рулетка

Данил Беглец в ближайшее время будет этапирован в колонию — на 2 года его жена останется одна с двумя маленькими детьми. Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор. Особый порядок рассмотрения дела, который был у Беглеца, разрешает дальше обращаться в Верховный и Конституционный суды, но это будет только вопрос суровости наказания, а не оспаривания обстоятельств дела. Все из-за того, что следователь и знакомые адвокаты пугали Беглеца максимальным сроком, если он не признает вину. В суде не рассматривались доказательства, в том числе видео, и никто — ни судья, ни прокурор не могли оценить, какой на самом деле вред полицейскому нанес направлявшийся на деловую встречу подсудимый.

Жена Данила Диана подъезжает к суду на белой машине — краской на ней написано «Free Данилу Беглец», а на заднем стекле — плакат «Я/МЫ Данил Беглец. Потянул полицейского за рукав. 2 года колонии».

Перед воротами с одиночным пикетом стоит бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло — «Побойтесь Бога. Освободите Беглеца».

Это заседание прежде всего запомнилось огромным количеством людей у зала и абсолютным равнодушием судебных приставов к эмоциям родственников обвиняемого после оглашения решения судьи.

Судья на этом заседании — Елена Иванова. И это еще одно совпадение между делами актера Павла Устинова и предпринимателя Данила Беглеца. Помимо того, что оба фигуранта «московского дела» оказались на митинге случайно, в Тверском районном суде по их делам гособвинителем выступала Светлана Кожекина. Теперь — одна и та же судья на апелляции. Но сколько бы оба адвоката Беглеца, Станислав Рыбчинский и Ильнур Шарапов, ни указывали суду на параллель с делом Павла Устинова и назначенным ему условным сроком — их аргументы в итоге проигнорировали.

Беглец участвовал в заседании по видеосвязи. Иванова предложила ему присесть, но он отказался и остался стоять. Периодически тяжело кашлял — не так давно, как рассказал сам Данил еще на предыдущем заседании, у него была пневмония.

— Я неоднократно говорил о том, что возможно было прекращение уголовного дела с вынесением судебного штрафа, — настаивал в ходе прений адвокат Станислав Рыбчинский (один из защитников, который убедил Беглеца взять особый порядок рассмотрения дела и признать вину). — Я прошу суд немножко отойти от некой общественной напряженности вокруг этого процесса. Подойти объективно, по-человечески.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов также просит, если и назначить наказание, то не в виде реального лишения свободы: «Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Необходимости его исправления нет».

Почему адвокаты в своих выступлениях говорили лишь о характеристике личности Беглеца? О том, как он обеспечивает свою семью, оплачивает лечение сыну, также финансово помогает маме. Это еще одна особенность особого порядка рассмотрения дела. В рамках особого порядка исследуются только те доводы, которые касаются характеристики личности, но не фактические доказательства, собранные по делу.

Данил Беглец с женой Дианой и дочерью Алисой. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

А фактические доказательства были. Как минимум видео, на котором Беглец якобы «препятствуя задержанию правонарушителя, схватил прапорщика Никитина за запястье правой руки, сильно сдавив, и отдернул в сторону, тем самым причинив боль». На самом деле до сих пор даже до конца непонятно, Беглец ли на видео — да, он в той же одежде, в которой сидит в ОВД «Тверской» (белая кофта с капюшоном), но жена Данила Диана сомневается, что это точно он. На правой руке у Данила ярко-выраженные красные пятна, а на видео их нет.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов сообщил «Новой», что Беглец не видел этой съемки из-за особого порядка, поэтому подтвердить, он это или нет, Данил бы не смог.

Другое дело, что даже если на видео все-таки Данил Беглец — можно наглядно оценить, заслуживает ли этот поступок двух лет лишения свободы. Четверо сотрудников полиции задерживают двух парней — они оба уже почти на земле, но их продолжают заламывать. Предположительно Беглец подбегает к сотрудникам полиции и хватает одного из них за рукав, тем самым оттягивая руку, как бы убирая ее от задержанного. Сотрудник полиции, бросив взгляд на Беглеца, спокойно продолжает задержание, все так же используя якобы уже поврежденную «оттянутую» руку.

— Уважаемый суд, мои действия были спонтанными, они были обусловлены действиями полиции, — обращается к суду в прениях Беглец. — Это, конечно, была моя сильная ошибка. Но это не было сделано специально. Я пришел в центр города, чтобы встретиться со знакомым по работе. Я не отрицаю, что причинил сотруднику полиции боль. Я раскаиваюсь в этом. Я не хотел, чтобы ему было больно. Уважаемый суд, у меня на иждивении двое малолетних детей. Жене сейчас очень сложно. У сына проблемы с ногой. Уважаемый суд, пожалуйста, не назначайте мне наказание в виде реального лишения свободы.

Диана сидит на первом ряду и не отводит взгляд от мужа на экране, в глазах у нее слезы. Слышно как на соседней скамье тихо плачет мама Данила Людмила Васильевна.

Диана и Алиса Беглец. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Все 10 минут, которые судья проводит в совещательной комнате, Данил и Диана смотрят друг на друга. «Приговор Тверского районного суда оставить без изменений. Апелляционные жалобы без удовлетворения», — ровным тоном зачитывает судья Иванова. Диана подходит к приставу и просит у него разрешения поговорить с мужем, тот — запрещает.

Мама Данила Людмила Васильевна в голос плачет и поднимает руки к экрану, откуда на нее смотрит Данил. «Сына, освободите сына… Данечка, сынок…Дайте мне сына».

Она проходит мимо судьи Ивановой и обращается к ней, сложив ладони как при молитве. Приставы просят родственников увести женщину из зала. Людмила Васильевна видит в коридоре Даниила Конона (бывшего фигуранта «московского дела»), крепко обнимает его, утыкается в куртку и сквозь слезы почти что кричит «Данечка, как же мой сын…» Приставы ругаются на родственников и журналистов, что они так долго продолжают толпиться в коридоре. Один из приставов говорит, что женщина сейчас успокоится, потому что «кто-то и на пожизненном сидит, а [Беглец] главное, что жив-здоров», повышая голос, требует, чтобы мать Беглеца «не нарушала общественный порядок». Людмиле Васильевне капают успокоительное и, поддерживая с двух сторон, ведут на улицу на свежий воздух.

Адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов сообщил, что пока у защиты нет планов по дальнейшим стадиям обжалования. Глава «Апологии протеста» Алексей Глухов рассказал «Новой», что даже при признании вины у Беглеца остается право обратиться в Верховный и Конституционный суды. Однако под сомнение можно будет поставить только вопрос суровости наказания:

— УПК [Уголовно-процессуальный кодекс] прямо запрещает пересматривать такие решения (если ничего экстраординарного не произошло) по своему существу — доказывание того, что преступление не совершено и прочее.

То есть оспаривать, какой реальный вред Беглец причинил Никитину и то, что он не направлялся на акцию, а просто проходил мимо — будет нельзя.

Если только в деле не появятся какие-то серьезные обстоятельства, которые бы могли повлиять на пересмотр решения. Что касается возможности обращения в ЕСПЧ, здесь все не так однозначно:

— Я думаю, что говорить о статье 6 Конвенции («Право на справедливое и публичное разбирательство дела») точно будет нельзя, — продолжает Глухов. — Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и объемом доказательств, следствия как такового не было. Тяжесть наказания — это отдельный предмет для рассмотрения в сочетании со статьей 11 Конвенции («право на свободу собраний»). [Было ли законно] привлекать Беглеца к реальному лишению свободы, когда статистика говорит, что при таких условиях реальное лишение свободы получить невозможно? Только условное или штраф.

После суда напротив здания в пикеты встанут Влад Барабанов и Алексей Миняйло. Их задержат без объяснения причин за плакаты «Позор». Диана, сидя в машине рядом с автозаком, сигналит около минуты. Дома Диану и своего папу ждут четырехмесячная Алиса и двухлетний Алеша.