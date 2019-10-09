«Бюджетный» собор
В ближайшее воскресенье в Екатеринбурге пройдет общегородской опрос: горожане будут выбирать место под храм святой Екатерины
Иван Жилинспецкор
Право выбирать екатеринбуржцы отвоевали в мае этого года, когда четыре ночи подряд собирались тысячами в сквере у драмтеатра, шли под дубинки Росгвардии и кулаки бойцов из академии единоборств «Русской медной компании» — одного из главных спонсоров строительства храма. Люди не хотели отдавать сквер под стройплощадку, а промышленники и церковь — не хотели упускать локацию в самом центре Екатеринбурга.
Лишь спустя четыре дня уличных баталий, когда в столицу Урала был стянут ОМОН из соседних городов и регионов, миротворцем выступил президент России Владимир Путин, который заявил: «Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству». На том и сошлись.
С того заявления президента прошло без малого пять месяцев. За это время было сделано все, чтобы горожане потеряли к опросу интерес, а выбор можно было бы сделать за них.
Сначала екатеринбуржцев активно вовлекли в выбор площадки под строительство храма: мэрия попросила горожан предложить свои варианты. И 11 000 человек предложили сразу 53 места. Затем из этих 53 мест оставили 13 — самых популярных. А потом — начали «рубить» оставшиеся: после нескольких совещаний с экспертным сообществом мэрия оставила сначала шесть площадок. Потом три. Причины для отсева назывались разные: земля то оказывалась слишком дорогой, то на нее находились другие планы.
В конце сентября, за три недели до проведения опроса, список площадок и вовсе сократили до двух, причем исключили самый популярный вариант — пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Застраивать пустырь, по словам мэра Александра Высокинского, запретило Росимущество.
В итоге екатеринбуржцам оставили минимальный выбор: построить храм в центре города на месте бывшего приборостроительного завода, или — на пока никем не освоенной территории за Макаровским мостом.
При этом чиновники уже обозначили «правильный вариант»: на заседании городской думы мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что возведение храма на месте приборостроительного завода «даст возможность полностью реконструировать квартал писателей» и «возвести старый город». А на площадку за Макаровским мостом, по словам мэра, даже нет строительной документации. За строительство храма на месте приборостроительного завода выступила и Екатеринбургская епархия. Это понятно: бывшее здание завода находится в центре, площадка за Макаровским мостом — в полукилометре от него.
Для тех, кого не может убедить ни мэр, ни церковь, включили черные технологии: по городу начали распространять листовки, в которых рассказывается, что если жители вдруг проголосуют за площадку за Макаровским мостом, то деньги на строительство храма будут взяты из бюджета.
А это — 3,5 млрд рублей, которые недополучат городские больницы, школы и детские сады.
«Бюджетный ресурс», впрочем, активизировали по максимуму: на опрос, судя по публикациям в соцсетях, принуждают идти заведующих и методистов детских садов и школ. Сотрудникам Екатеринбургского торгово-экономического техникума в рассылке указывают, что «правильный вариант для голосования» — площадка бывшего приборостроительного завода. В мэрии Екатеринбурга уже назвали происходящее «перегибами на местах».
Ажиотажа на участках чиновники в день голосования не ожидают: прогнозируют, что проголосуют около 30 000 человек — 3% от общего числа избирателей. Минимум, необходимый для признания опроса состоявшимся, — 10 000 голосов.
Взять Екатеринбург атакой «в лоб», как это было в сквере, не получилось. Но оставить город без выбора — почти удалось. Сделает ли свой выбор Екатеринбург, или выбор все-таки сделают за него — узнаем в воскресенье.
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