Очень человечный человек

Канал НТВ поздравил президента Путина с днем рождения в программе «Новые русские сенсации». Почему для поздравления выбрали именно этот формат — не очень понятно. Программа, позиционирующая себя как журналистское расследование, до этого «расследовала» нападение на Марию Максакову (заголовок выпуска «Заткнись, дура»), «Тайны вождей Украины» (многократно: один из выпусков остроумно озаглавили «Петр Алексеевич Гитлер»), со смаком анонсировала и показывала драки в эфире между разными светскими персонами.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Подозреваю, что это род «толстой» лести в адрес именинника: Путин и только он, по мысли создателей программы, — истинная «русская сенсация», всегда новая и желанная для благодарных зрителей любого канала.

Именинный спецвыпуск назвали интригующе: «Кто стоит за Путиным». Нет, это не те, о ком могли бы подумать зрители, насмотревшись конспирологических версий про украинских политиков или деятелей российской оппозиции, не Трамп, не Госдеп с печеньками, не Запад и не беглые олигархи. За Путиным стоит его ближний круг, попасть в который трудно, но еще труднее оставаться в нем долгие годы.

«Что скрывать? Каждый из нас мечтал бы оказаться рядом с президентом и о многом его расспросить».

Среди тех, кто годами в прямом смысле слова «стоит за Путиным», его личные операторы, которые снимали его на воде, под водой и даже в небе. Они же впервые запечатлели Владимира Владимировича за роялем, без галстука и даже с обнаженным торсом, а также в голой степи — с лошадьми Пржевальского, которых человечеству не удавалось приручить тысячелетиями, а вот он, завидев этих диких красавцев, смело вышел из машины и задал им овса. И что самое поразительное — они, разглядев издалека Путина с ведром, сами к нему (к Путину) потянулись, использовав тот единственный в жизни шанс, о котором «мечтает каждый».

Трогательную картину единения президента с живой природой в ярких красках описал ветеран кремлевского пула Андрей Колесников из газеты «Коммерсантъ», который, по словам авторов программы, «уже почти 20 лет живет по графику президента, поэтому на интервью приехал под покровом ночи, а мог и вообще не приехать». «Многие коллеги завидуют Колесникову, — снова и снова повторяют авторы программы. — Такой шанс оказаться рядом с президентом выпадает далеко не всем».

Выпало Колесникову и отдельное счастье увидеть воочию раскрытый ядерный чемоданчик «со всеми кнопками, которые так и хочется понажимать».

Ближе к финалу авторы усиливают пронзительную лирическую ноту: «В редкие дни отдыха Владимир Путин отправляется на рыбалку в тайгу или уходит в монастырь, чтобы подумать о чем-то сокровенном. О чем молится Путин наедине с Богом, не знает никто, кроме него самого».

Личный оператор удостоверяет: «Он не работает на публику, он иногда вообще не замечает оператора».

Возможность очередной раз в этом убедиться представилась зрителям в сам день рождения героя, когда на всех каналах показали сюжет из сибирской тайги, где именинник с ближайшим другом и соратником Сергеем Шойгу провели «редкие минуты отдыха», собирая грибы и шишки. Совершенно не замечая операторов, опираясь на слеги, бредут отшельники одного дня по тайге, взбираются на пригорки, присаживаются отдохнуть, любуются могучим Енисеем.

Но вот загадка: все эти кадры как будто бы хроника одного дня — бредут, взбираются, присаживаются, любуются, едут по тайге на вездеходе.

Однако президент, начиная восхождение на гору, одет в брюки и кофту песочного цвета, а взобравшись и присев отдохнуть, каким-то чудом оказывается в коричневых джинсах и синей кофте.

В следующем же кадре он снова во всем бежевом и в стеганой жилетке цвета хаки. Интимные моменты переодевания президента деликатные операторы не запечатлели. Ну захотелось герою сюжета одиноко гулять в разных нарядах — его воля. Зрителям же просто приятно лишний раз понаблюдать за любимым президентом на фоне сибирской природы. Народ такое любит и мелочей вроде неоднократно меняющейся по ходу прогулки одежды не замечает.

А сам-то президент, как выяснилось накануне его дня рождения, телевизор не смотрит и потому, возможно, не увидел ни сюжета о своем визите в тайгу, ни именинного спецвыпуска «Новых русских сенсаций».

В ходе очередного заседания клуба «Валдай» украинский политолог неожиданно пожаловался Путину на российские телеканалы, выставляющие Украину «не в очень симпатичном виде. Этого соблазна не избежала, похоже, и популярная программа Владимира Соловьева. Не кажется ли вам, что пора ну как-то поменять эту редакционную политику или линию?»

«Я с вами согласен, — отвечал Путин. — Если это так, это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа, братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике властей, но никак не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в этих программах. — И добавил со всей откровенностью:

— Как это ни покажется странным, даже наши государственные телеканалы ведут независимую редакционную политику».

Оптимисты в соцсетях тут же возликовали и предположили, что ведущие общественно-политических программ сразу же и перестанут выставлять Украину и ее народ «в невыгодном свете». Да не угадали.

Читайте также Аплодисменты на уровне грудной клетки. Оливер Стоун и Ольга Скабеева в борьбе за Украину

Телевизионщики как вели, так и продолжили вести независимую редакционную политику. Ольга Скабеева с Евгением Поповым еще и дерзко ответили на критику в эфире своего ток-шоу «60 минут»: «Мы теперь про Украину говорим по-особенному… Накануне наш президент запретил нам ругать Украину… А мы никогда не ругали украинский народ, он братский».

И Владимир Соловьев, удостоенный персонального упоминания, не подумал справляться с «соблазном». «Те украинцы, у которых еще остались мозги… Ну тогда и утритесь… Вы и ваш идиот поубивали детей на Донбассе… Вы неумные, вы трусливые, вы легли под нациков… Со своим дерьмом живите сами…» — заходится он в ежевечернем крике, не делая особых различий между «преступной» украинской властью и «братским народом».

Честный принципиальный человек! Убеждений на ходу не меняет. Он, кстати, тоже Путина видел и даже не раз с ним разговаривал, о чем (как считают авторы «Новых русских сенсаций») мечтает не только в родной стране, но и во всем мире буквально каждый. Может, и пожурит президент тезку при очередной личной встрече, но не сдаст и в обиду не даст. Путин — он такой. Очень человечный человек.