Спецоперация «деза»
Что не так в сенсационных разоблачениях New York Times деятельности российских военных разведчиков
Ликвидаторы «Новичка» в Солсбери. Фото: EPA
Ирек Муртазинспецкор
The New York Times рассказал читателям о российском элитном спецподразделении ГРУ под кодовым номером 29155, которое занимается «скоординированной кампанией по дестабилизации Европы». По мнению NYT, именно с этим подразделением военной разведки связаны попытка госпереворота в Черногории, дестабилизация обстановки в Молдове, отравление болгарского торговца оружием Эмилиана Гребева и неудачное покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По данным NYT, «подразделение 29155» дислоцируется на востоке Москвы, в центре специального назначения № 161, а сотрудники подразделения — «ветераны войн в Афганистане, Чечне и на Украине», и операции спецподразделения «настолько секретны, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о его существовании».
Однако «центр специального назначения № 161» — это и есть в/ч 29155.
И о том, что в Москве (по адресу: улица 11-я Парковая, д. 38 «А») расположен штаб «161-го центра подготовки специалистов разведки» знали еще в советское время.
Именно в этом центре проходили переподготовку выпускники общевойсковых, танковых, артиллерийских и других военных училищ, прошедшие отбор для перевода в военную разведку. В войсках этот центр называли «бурсой ГРУ».
На 11-й Парковой как во времена СССР, так и сейчас располагается только штаб и административные службы 161-го центра, обучение же слушателей проходит в основном на полигонах в Подмосковье. Среди выпускников и преподавателей центра действительно много ветеранов локальных конфликтов. Собственно, для подготовки участников подобных боевых действий центр и был создан еще в 1962 году в структуре Шестого управления ГРУ, занимавшегося оперативной разведкой.
Курсантов «бурсы ГРУ» готовят очень серьезно. И основной упор в тренировках делается на обезоруживание или ликвидацию вооруженных террористов, выведение из строя инфраструктуры противника, складов с боеприпасами, техники. Неслучайно, что в составах диверсионно-разведывательных групп отличившихся, к примеру, во время освобождения от боевиков сирийского города Алеппо, было много выпускников 161-го центра.
Выпускники этого центра могут взорвать мост или электростанцию, уничтожить автомобиль с террористом или предателем, но говорить об участии в спецоперации по «дестабилизации Европы» или в планировании заговора по свержению власти в какой-либо стране применительно к выпускникам этого центра странно — не их специфика. Для этого в том же ГРУ есть совсем другие исполнители, и готовят их в других местах.
Заметим, что некие «источники из российских спецслужб» не в первый раз снабжают западные спецслужбы и СМИ некой «эксклюзивной информацией».
В качестве примера можно привести сентябрьские публикации ряда авторитетных немецких изданий о том, что ликвидатор-велосипедист, застреливший в берлинском парке чеченского боевика Зелимхана Хангошвили, — это бывший сотрудник милиции, якобы отбывавший на тот момент длительный срок в российской колонии.
Лично мне кажется, что «спецоперация» если и имела место, то, по дезинформации западных правоохранительных органов и СМИ, чтобы резко обесценить их выводы хотя бы по делу об отравлении Скрипалей.
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