напишите данилу беглецу

Дорогие читатели «Новой газеты».

7 октября Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на приговор отцу двоих маленьких детей Данилу Беглецу — два года он будет отбывать в колонии общего режима за то, что хотел помочь человеку на акции 27 июля в центре Москвы. Беглец договорился о деловой встрече в кофейне на Большой Дмитровке. Но не смог пройти мимо жесткого задержания человека — Беглец одернул одного из полицейских за руку, отчего тот якобы испытал боль.

В суде Данил Беглец принес свои извинения прапорщику полиции Никитину. По просьбе Данила, его жена Диана перевела полицейскому 10 тысяч рублей на счет в качестве компенсации морального вреда. Но Никитин сказал, что его это не устраивает — Беглец должен ответить «по закону».

Дома Данила ждут дети: сын Алеша (ему 2 года) и дочка Алиса (ей 4 месяца). С сыном Данил был, как рассказывает его жена, 24 на 7. С августа жена Диана не виделась с Данилом — их брак не зарегистрирован, а общие дети «не являются основанием для встречи».

Диана с дочкой Алисой. Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Корреспондент «Новой газеты» побывала дома у семьи Данила Беглеца. И вот, что нам рассказала Диана:

«[Алеша, сын] привык спать ложиться с папой и требует его. До сих пор ночью бастует. Мне и так тяжело ему объяснять… Но он меня спрашивает, почему папа его бросил. А я не знаю, как объяснить. Я хотела пойти на митинг 29 сентября [на проспекте Сахарова], уже собралась, но он закричал, чтобы я как бы… Чтобы я его не бросала. Как папа. (...) Недавно сел в игрушечную машину возле сада, начал кричать, чтобы мама села назад — он за папой поедет. «Пора ехать за папой, пора ему звонить» — он и пробует дозвониться с моего телефона. Умеет сам. Но папа выключен».

как помочь семье данила беглеца

Читатели «Новой газеты» обращаются к нам с вопросом, как помочь семье Данила Беглеца. Мы оставляем здесь номер карты «Сбербанка» его жены Дианы: 4276 4000 6613 8539 (Диана Николаевна Д.). Диана передает всем огромную благодарность за поддержку и желание помочь.