Чума близко

Это было странное событие, собравшее в Нижнем Новгороде четыре с лишним тысячи участников — в два раза больше, чем было разослано приглашений. Про заявленную основную тему «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом», которая, казалось бы, напрямую касается напряженной ситуации вокруг России, если и вспоминали, то исключительно с позитивной стороны.

На форуме царило такое всеобщее благолепие, что непонятно было, о какой стране идет речь —

о той, что за пределами нижегородской арены мундиаля-2018, или о той, которая существует в воображении и планах самого большого начальства.

Поддержать исключительно позитивный настрой призван был главный спортсмен страны, что Владимир Путин с присущей ему убедительностью и делал на протяжении нескольких часов пребывания в атмосфере праздника. Не подвели президента РФ и спортсмены, в качестве подарка форуму отличившиеся на чемпионатах мира — как было не отметить и первую командную победу гимнастов, и героические усилия легкоатлетов, и домашний триумф боксеров, и традиционное доминирование в художественной гимнастике? Это только подтверждало тезис, что «Россия остается в числе ведущих участников мирового спортивного движения» и «стремится покорить новые высоты в спорте».

В качестве подтверждения спортивных амбиций главой государства были озвучены как ближайшие планы по проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу, чемпионатов мира по волейболу, хоккею, водным видам, санному и парашютному спорту, так и глобальные задачи, в числе которых охватить регулярными занятиями физкультурой и спортом половину населения страны (если быть точным, то 55 процентов) к 2024 году, а также разработать всестороннюю программу развития до 2030 года (тоже знаковая для России Владимира Путина дата). Что касается физкультурно-спортивной массовости, то о «каждом втором» жителе страны кремлевские мечтатели не заикались даже в советские времена бесплатных спортшкол и всеобщей обязанности быть готовым к труду и обороне. Но дискутировать на эту тему аудитория, похоже, не была расположена, надо было внимать, радоваться и аплодировать.

Телеканалы внимательно следили за тем, как Владимира Владимировича знакомили с инновациями и перспективами, стендами и платформами, где главе государства докладывали об успехах, а он, в свою очередь, воздавал участникам должное. Больше всего старался «Матч ТВ», накануне получивший пять статуэток ТЭФИ и в лице Дмитрия Губерниева превозносивший сам себя с таким усердием, что удостоился особо важной похвалы.

Конечно, от Владимира Путина ждали и сигналов по тем аспектам жизни российского спорта, которые действительно волнуют и спортивную элиту, и общественность. Эти сигналы были. Аудитория не могла не заметить нюансов — что спортсмены побеждают, «несмотря ни на что», что партнеры по Содружеству независимых государств, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза приняли российские предложения по организации открытых соревнований «если не на ура, то с большим энтузиазмом».

Это можно было понимать и как создание запасных спортивных аэродромов в случае отлучения россиян от классических мировых и европейских спортивных форумов.

Впрочем, и по части претензий известных международных структур к России, пессимизма не наблюдалось: «Мы в постоянном контакте с международными профильными организациями, в том числе сотрудничаем с ВАДА. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме. Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты в сфере антидопинговых разбирательств остались в прошлом, чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство без всяких ограничений». Тезис был дополнен: «Мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются и наши спортсмены. Будем спокойно работать над этими проблемами. Имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями. Мы сотрудничали и будем сотрудничать с ВАДА. Я только рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам. Задача спорта — не разъединять страны и людей, а объединять их».

Насколько серьезно проблемы возможной изоляции российского спорта наряду с другими жизненно важными вопросами обсуждались на второй день форума, доподлинно неизвестно. Как-то обсуждались, но наибольший резонанс получили не дискуссии, а призыв со сцены генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки поприветствовать и поддержать футбольную сборную России, накануне разгромившую шотландцев. То, что в числе трех перечисленных российских героев оказался форвард сборной Ирана Сердар Азмун, Тинатин Гивиевне забудут не скоро.

Теперь о том, о чем эйфорические телерепортажи скромно умолчали. Российская легкая атлетика за четыре года под санкциями потеряла, по заявлению главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, 17 тысяч спортсменов и тысячу тренеров. В чем виноваты, по мнению той же трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, и собственные спортивные начальники, в том числе упомянутый президент организации. Восстановление в правах Союза биатлонистов России вновь отложено. Российское антидопинговое агентство, успешно работающее после восстановления статуса в сентябре прошлого года как независимая организация, в ближайшее время может быть снова закрыто по независящим от него причинам, за новые российские грехи.

О возможных апокалипсических для российского спорта последствиях такого шага криком кричит глава РУСАДА Юрий Ганус, но, похоже, все его стенания либо не слышат, либо относятся к ним по типу «прекратить истерику». Ситуация с возможной фальсификацией переданной в январе ВАДА базы данных Московской антидопинговой лаборатории на сегодняшний день не прояснилась, но уже через десять дней могут появиться первые результаты.

Письмо с ответами на 31 конкретный вопрос было подготовлено, по заявлению Министерства спорта РФ, «независимыми российским экспертами в области информационных технологий», и было отправлено в адрес ВАДА за три дня до истечения последнего срока (по совпадению дедлайн наступал в день открытия форума «Россия — спортивная держава»). У «независимых экспертов» была непростая задача — дать исчерпывающие объяснения, каким образом из скопированной базы данных исчезли тысячи (!) файлов, что исключает случайность изменений.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что, по мнению экспертов ВАДА, последние вмешательства датированы концом прошлого и началом нынешнего года. То есть тогда, когда российская сторона оттянула назначенный срок окончательной передачи данных.

Получается, что изменения в базу данных, в результате которых исчезли файлы с результатами, в том числе положительных проб,

если и вносились, то точно не давно находящейся в бегах «шайкой Родченкова», а новыми злоумышленниками.

Они каким-то чудесным образом сумели притупить бдительность Следственного комитета РФ, в полном распоряжении которого база данных долгое время и находилась, и с которым о ее выдаче и договаривалось Министерство спорта.

Раскрывая подробности ознакомления с документами, присланными ВАДА, Юрий Ганус в своем «Открытом письме» недоумевает, как эти люди и те, чьи указания они выполняли, «не могли оценить возможность идентифицирования подобных изменений профессионалами, и трагическую тяжесть последствий для нашего многострадального спорта?». Ганус в эти дни неоднократно подчеркивал, что в его, мягко говоря, опасениях, нет паникерства, и что он руководствуется исключительно имеющимися в его распоряжении фактами: «Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти — мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема».

Может, «независимые эксперты» и нашли сильный ход, который приведет к оправдательному вердикту, о чем Кремлю уже известно. Но ВАДА в зависимости от присланных аргументов способно вынести и другое решение — с ускоренной процедурой лишения статуса в отношении РУСАДА. Этот вариант, который, согласно принятому прошлой весной новому антидопинговому кодексу, почти автоматически перекроет России олимпийские пути в Токио и Пекин, на форуме в Нижнем Новгороде, похоже, даже не обсуждался. И вообще нас всеми силами уверяли в том, что впереди российский спорт ждет безоблачное будущее.

Что-то этот пир напоминал.