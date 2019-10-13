ИГИЛ* воскреснет?

На четвертый день турецкого военного вторжения на территорию Сирии потери курдов достигли порядка 400 человек. С турецкой стороны погиб один солдат и четверо бойцов Свободной сирийской армии, выступающей в качестве союзника Турции в операции под названием «Источник мира». Бомбардировке подверглись города Рас-эль-Айн и Эт-Тэлль-эль-Абьяд, населенные преимущественно курдами. Затем началась наземная операция.

Усиление турецкой армии и ССА в деревне Акшакале перед началом операции «Источник мира». Фото: источник, специально для «Новой газеты».

В деревне Акшакале. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Курды при этом не только защищаются, но и нападают. Они ответили на вторжение артиллерийским обстрелом турецкой приграничной деревеньки Акшакале. Деревня понесла существенный материальный ущерб, однако человеческих жертв не было.

Объявляя о начале спецоперации, турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган пояснил: целью вторжения является оттеснение курдских сил от турецкой границы и создание безопасной зоны в богатом сельскохозяйственном регионе, куда смогут вернуться миллионы сирийских беженцев. В свете недавно прошедших провальных для Эрдогана стамбульских муниципальных выборов этот популистский шаг, рассчитанный на националистически настроенные массы, может добавить президенту политических очков.

Однако инициатива, объявленная едва ли не гуманитарной, реализуется такими методами, которые ставят под угрозу не только хрупкое равновесие в регионе — но и весь устоявшийся геополитический расклад вокруг сирийского конфликта.

Бойцы ССА в Ашкакале перед началом наземной операции «Источник мира». Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Бойцы ССА у деревни Ашкакале. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Маневры техники ССА перед стартом наземной операции «Источник мира». Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Турецкое вторжение уже повлекло за собой масштабные гуманитарные последствия: массовые перемещения мирного населения затронули провинции Хасака и Ракка. На этих территориях проживают не только курды, но и компактно расселены общины ассирийцев, халдеев, христиан и езидов, которые столетиями живут там.

Министр обороны Турции Хулуси Акара заявил, что в зоне спецоперации предприняты все необходимые меры, гарантирующие безопасность мирному населению. «Мы придаем огромное значение не только безопасности наших граждан, но и представителей других народов — курдов, арабов, ассирийцев, христиан, езидов, халдеев», — сказал он. Однако, по заявлению World Food Programme (WFP), количество людей, вынужденных оставить свои дома из-за военных действий, уже достигло 100 тысяч человек.

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«Новой» удалось связаться с жителями курдских деревень, которые подверглись бомбардировке. Шафиг Шейхо, 56 лет, бежал из деревни Рас-эль-Айна в Хасаку близ Иракской границы. «Мы бежали в спешке, взяв только одежду, хотели спасти детей, — говорит он. — Нас приютили в Хасаке, тут значительно безопаснее. Сейчас ночуем в местной школе». 44-летний Рашид Мохаммед: «После того, как мы сражались с ИГИЛ, хоронили сыновей, проливали кровь, чтобы вернуть территории, оккупированные террористами, весь мир бросил нас. Уверен, если бы не курды, ИГИЛ мог бы дойти и до Европы. И вот нам награда — бомбардировки и тяжелая артиллерия».

Операция «Источник мира» началась вскоре после того, как Соединенные Штаты объявили о выводе собственных войск из граничащих с Турцией северных районов Сирии, контролируемых курдскими подразделениями. Курдские Сирийские демократические силы (SDF) оценили этот шаг США как предательство. Эта оценка нашла широкую поддержку в Вашингтоне — как среди демократов, так и среди республиканцев.

Сенатор Линдси Грехам, республиканец, написал в своем твиттере: «Мне жаль тех американцев и их союзников, которые пожертвовали собой в борьбе с ИГИЛ, потому что это решение практически гарантирует воскрешение ИГИЛ. Это плохо. Это опасно. Президент Трамп, возможно, и устал сражаться с радикальным исламом и террористами. Но они не устали сражаться с нами».

Спецоперацию, инициированную Турцией, осудил и Пентагон. «Министерство обороны ясно дало понять Турции, что, как и президент, мы не одобряем турецкую операцию в Северной Сирии. Армия Соединенных Штатов не поддержит и не будет каким-либо образом вовлечена в подобную операцию», — заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Израильский премьер министр Беньямин Нетаньяху также жестко осудил турецкую атаку, выразив обеспокоенность по поводу возможных этнических чисток в отношении курдов со стороны Турции и ее союзников. «Израиль готов оказать гуманитарную поддержку храброму курдскому народу», — заявил Нетаньяху.

Город Эль-Хасака. Бойцы из «военного совета», который принадлежит к Сирийским демократическим силам, готовятся к обороне города. Фото: Аднан Хассан, специально для «Новой»

Женщина в госпитале Аль-Шааб (город Эль-Хасака) сдает кровь для пострадавших от турецкой бомбардировки. Фото: Аднан Хассан, специально для «Новой»

Беженцы из города Серекание (Рас-эль-Айн) сидят в машине на дороге между городами Тель-Темер и Эль-Хасак. Фото: Аднан Хассан, специально для «Новой»

Сирийский конфликт существенно утих за прошедший год, во многом в связи с российским военным вмешательством на стороне президента Асада, его иранских и ливанских союзников. И сейчас турецкая спецоперация, похоже, имеет все шансы вновь накалить ситуацию.

Самым тревожным из всех возможных ее последствий может быть массовое освобождение игиловцев, содержащихся в тюрьмах Сирийских демократических сил.

Обеспокоенность по этому поводу уже выразил российский президент Владимир Путин: курды гарантировали изоляцию тысяч заключенных игиловцев, а теперь сами бегут.

«Это реальная для нас с вами угроза, — сказал Путин в ходе встречи глав стран-участниц СНГ в Туркменистане. — Куда они (боевики) будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона? Мы должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование возникающей новой угрозы».

Последние дни показали, что такого рода опасения не беспочвенны: в результате турецкой бомбардировки тюрьмы Джеркин в курдском городе Камышли сбежали пятеро игиловцев. Это совпало с выступлением спящей ячейки джихадистов в самом городе: около популярного ресторана взорвалась машина. Четверо мирных жителей погибли, более десятка ранены.

Полевой командир 3-го корпуса ССА инструктирует бойцов перед захватом деревни Эт-Телль-эль-Абьяд. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Бойцы 3-го корпуса ССА загружают боеприпасы в машины. Готовится захват Эт-Телль-эль-Абьяд. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

3-й корпус ССА проверяет оружие перед захватом деревни Эт-Телль-эль-Абьяд. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

3-й корпус ССА проверяет оружие и боеприпасы после захвата деревни Аль-Ябиса к востоку от города Ракка. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Бойцы третьего корпуса ССА стоят перед турецкой военной техникой после захвата деревни Аль-Ябиса, которая находится к западу от города Эт-Телль-эль-Абьяд. Фото: источник, специально для «Новой газеты».

Опасения по поводу способности Турция сдерживать исламистскую угрозу обоснованы и с геополитической точки зрения. Будучи членом НАТО, Турция стала страной транзита для тысяч исламских экстремистов из Европы, арабского мира и России, направлявшихся в Сирию. Вместе с тем именно Турция приняла самое большое количество сирийских беженцев — более трех миллионов человек.

Раз за разом турецкие власти использовали это обстоятельство для получения финансовых выгод от Евросоюза. По соглашению от 2016 года с ЕС Турция обязалась удерживать беженцев от продвижения в сторону Европы в обмен на шесть миллиардов евро и право безвизового въезда для собственных граждан и с тех пор неоднократно критиковала Брюссель за отсутствие поддержки. И вот в пятницу турецкий президент пригрозил выпустить миллионы сирийских беженцев в Европу, если ЕС осудит вторжение Анкары в Сирию. Поступок, который председатель Европейского совета Дональд Туск резко обозначил как попытку шантажа.

Вопрос, который в этой связи напрашивается: что мешает Турции использовать пленных бойцов ИГИЛ как козырь для торга Европы и России в будущем?

Ведь Турция уже однажды пропустила через свои границы сотни чеченских джихадистов, направлявшихся в Сирию, а также отправляла семьям этих джихадистов гуманитарную помощь, чтобы они были одеты и накормлены, пока мужчины сражаются за ИГИЛ.