Проще простого

Интернет требует яркой подачи информации с картинками и песенками; стихи требуют концентрации. Когда единственным показателем успеха становится охват аудитории, количество лайков и репостов, оригинальность отходит на второй план. А на первый выходит понятность и краткость.

В Сети существует множество поэтических конкурсов: «Электронная буква», «Гомер 2019», но выбрать победителя в постоянной гонке интернет-сообществ не так просто. Само соревнование (как и хорошая статистика прочтений) требует от молодых поэтов постоянного контента: иначе автор просто потеряется в бездонной ленте. «Конвейерное производство» отражается и на качестве, и на оригинальности.

Даже нонконформизм становится конформистским понятием: все обличают общество. А тема «одиночество в толпе» встречается у всех начинающих поэтов поголовно. Это, вероятно, единственный канон, который соблюдают все.

Впрочем, стараясь привлечь к себе внимание, молодые поэты много экспериментируют с форматами стихов. Вот, например, полуверлибр Серафимы Ананасовой:

Стою на празднике жизни

Злой, обессиленный,

Как осел вьючный.

Купился, голубчик?

Но она и правда была красивая,

Словно с полотна Модильяни,

То есть с черными ямами

Вместо глаз.

Стою на празднике жизни,

Дергают за рукав:

Не зарекайся,

Выпей с нами, красавчик,

Съешь таблетку от боли.

Мы все тут такие,

Мы все тут боимся смерти

И гнева божьего.

Ананасова открыто беседует с аудиторией обо всем, даже самом интимном: так разговор с читателем становится честнее, а в стихах всё большую роль играет образ автора, а не сам материал.

К слову, разговорную интонацию поэты любят.

Современная поэзия «человекоориентирована». Она о нас, о наших чувствах, о спасении и помощи. Она очень проста и не любит заморачиваться: как пишется, так и пишется, как читается, так и читается. Оригинальность тоже не важна.

Главное — чтобы продавалось. А большого спроса на качество и оригинальность нет.