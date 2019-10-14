Проще простого
Как интернет влияет на современную молодую поэзию, разбирается Юлия Корищенко, 15 лет
Интернет требует яркой подачи информации с картинками и песенками; стихи требуют концентрации. Когда единственным показателем успеха становится охват аудитории, количество лайков и репостов, оригинальность отходит на второй план. А на первый выходит понятность и краткость.
В Сети существует множество поэтических конкурсов: «Электронная буква», «Гомер 2019», но выбрать победителя в постоянной гонке интернет-сообществ не так просто. Само соревнование (как и хорошая статистика прочтений) требует от молодых поэтов постоянного контента: иначе автор просто потеряется в бездонной ленте. «Конвейерное производство» отражается и на качестве, и на оригинальности.
Даже нонконформизм становится конформистским понятием: все обличают общество. А тема «одиночество в толпе» встречается у всех начинающих поэтов поголовно. Это, вероятно, единственный канон, который соблюдают все.
Впрочем, стараясь привлечь к себе внимание, молодые поэты много экспериментируют с форматами стихов. Вот, например, полуверлибр Серафимы Ананасовой:
- Стою на празднике жизни
Злой, обессиленный,
Как осел вьючный.
Купился, голубчик?
Но она и правда была красивая,
Словно с полотна Модильяни,
То есть с черными ямами
Вместо глаз.
Стою на празднике жизни,
Дергают за рукав:
Не зарекайся,
Выпей с нами, красавчик,
Съешь таблетку от боли.
Мы все тут такие,
Мы все тут боимся смерти
И гнева божьего.
Ананасова открыто беседует с аудиторией обо всем, даже самом интимном: так разговор с читателем становится честнее, а в стихах всё большую роль играет образ автора, а не сам материал.
К слову, разговорную интонацию поэты любят.
Современная поэзия «человекоориентирована». Она о нас, о наших чувствах, о спасении и помощи. Она очень проста и не любит заморачиваться: как пишется, так и пишется, как читается, так и читается. Оригинальность тоже не важна.
Главное — чтобы продавалось. А большого спроса на качество и оригинальность нет.
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