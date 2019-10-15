Эрудит и полиглот

Автограф Доменико Тедеско после пресс-конференции в Москве. Фото: РИА Новости

Жил себе человек спокойно, получал положенные за прерванный контракт неплохие деньги, работой себя не утруждал, и нате — подъехали гонцы, позвали в очередной раз оставшийся без главного тренера «Спартак». Пришлось лететь в холодную Москву, знакомиться с легендарным красно-белым прошлым и унылым настоящим на матче с «Краснодаром», встречаться с владельцем клуба, посещать Красную площадь и Мавзолей, после чего возвращаться в Германию окончательно расторгать контракт с «Шальке», который Доменико Тедеско и кормил.

Теперь парень будет получать два миллиона евро в год плюс бонусы от «Спартака», и даже если его уволят раньше 31 мая 2021 года, свое Доменико получит сполна.

То, что уволят, можно почти не сомневаться — ни один тренер «Спартака» в послероманцевское время не уходил по своей воле,

ни один не дорабатывал свой контракт до конца, и наименее защищенными (только не в финансовом плане) оказывались как раз иностранцы. В том числе статусные Невио Скала и Унаи Эмери, не говоря уже о Мурате Якине. Головокружительная карьера Массимо Карреры тоже продолжалась недолго, что не могло не насторожить любого кандидата на расстрельную, так уж получается, должность.

Со статусом у Тедеско вообще неважно — стаж работы с профессиональными клубами не превышает двух лет, все успехи ограничиваются сезоном в «Шальке», который под руководством Доменико стал вторым в бундеслиге после «Баварии», на чем покорение вершин во внутреннем чемпионате завершилось. В Лиге чемпионов «Шальке» дошел до плей-офф весны-2019, где был жестоко унижен «Манчестер Сити», после чего Тедеско и стал щедро оплачиваемым безработным, полгода не получавшим предложений.

Нашел его новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн — впрочем, может, они и раньше были знакомы. Как сейчас говорит Цорн, фамилия Тедеско в списке кандидатов значилась под номером первым. Олег Кононов еще пытался что-то сделать с катящейся по наклонной командой, а его замена уже обсуждалась вовсю, и шансы целого корпуса российских специалистов, похоже, стремились к нулю

Отчего доверия удостоился молодой человек, родившийся в итальянской Калабрии, но выросший в Эслингене неподалеку от Штутгарта, игравший в футбол исключительно на любительском уровне, получивший инженерное образование и тренировавший в основном детские и юношеские команды, надо было спросить у Цорна, но тот ограничился констатацией сделанного. Подчеркнув, что доверие к Тедеско — большое, а степень ответственности их обоих будут определять другие люди.

Конечно, дело пахнет авантюрой.

На отсутствие более или менее значимого футбольного прошлого можно не обращать внимания — в футбольном мире все больше молодых тренеров-эрудитов и полиглотов (Тедеско говорит на пяти языках), которые любят и умеют поверять гармонию алгеброй, не расстаются с ноутбуком, знают много мудреных слов, в работе пляшут от современных представлений о тактике, чем мучают подопечных. Прорывным стал приход Жозе Моуринью, после чего массовый призыв «технологов», который осуществляют такие же менеджеры, стал неизбежен. Не всем удается далеко продвинуться, но в Германии работу Доменико Тедеско оценили высоко, предрекали выпускнику-отличнику футбольных курсов блестящее будущее, но в случае со «Спартаком» есть большие сомнения в его осуществлении.

Никто из специалистов, приходящих в «Спартак», до конца не знает, с чем им придется столкнуться. Доменико Тедеско тем более не понимает — еще и поэтому на пресс-конференции он был очень осторожен, говоря о планах, тактике и персоналиях. Работать немецкому штабу Тедеско придется с контингентом сложным, находящимся в неважном состоянии, задачи перед ним, в отличие от Олега Кононова, не ставят, потому как главная всем понятна — для начала просто вывести команду из пике. Назначение дало импульс ироничному народному творчеству в духе «до зимы продержится!», «на багаже Кононова чемпионство возьмет», «настоящий спартаковец!», «сезон доработает, или как всегда?», но если что и может защитить новобранца, так это только быстрый результат.

Иначе — «как всегда».