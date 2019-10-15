Турецкие войска, вторгшиеся 9 октября на территорию северной Сирии, сохраняют впечатляющую скорость продвижения в южном направлении. Похоже, они не намерены соблюсти ранее заявленные параметры «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы (порядка 30 километров).

Протурецкие боевики ведут стрельбу на границе с Сирией. Фото: Reuters

По словам главы Пентагона Марка Эспера, ситуация ухудшается «с каждым часом». Даже для американцев, которые постепенно перебрасывают своих военнослужащих группами по 100–150 человек из мест их дислокации в контролируемых курдами населенных пунктах на американские базы в Ираке. «За последние 24 часа мы узнали, что Турция, вероятно, хочет расширить свою атаку дальше на юг по сравнению с тем, что планировалось ранее, а также на запад», — заявил Эспер в интервью телеканалу CBS.

Ситуация действительно представляется странной:

поспешная передислокация американских солдат перед лицом наступающих подразделений армии Турции — союзника США и члена НАТО — вызывает ассоциации, скорее, с паническим бегством, чем с заранее запланированным уходом.

По сути, это так и есть: после провала в начале октября попыток достигнуть компромисса с Анкарой по вопросу о военной операции с целью создания поддержанной в принципе Вашингтоном идеи «зоны безопасности» турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган двинул свои войска без оглядки на своего стратегического партнера. Загнанный Эрдоганом в угол Дональд Трамп вынужден грозить Анкаре мерами финансовыми и экономическими (но никак не военными) в случае нарушения ею «красных линий» в атаке на редуты курдских формирований, которые последние несколько лет были ближайшими союзниками США и международной коалиции в борьбе против ИГ (запрещенного в РФ. — Ред.). Действия самого Трампа, объявившего спешно об эвакуации своих военнослужащих из северной Сирии (порядка тысячи человек), не только курды, но и многие в США и Европе называют не иначе, как жестким словом «предательство». Сам Трамп предложил «посреднические услуги», а заодно возобновил патрулирование американскими самолетами некоторых районов северной Сирии, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение турецких войск. По мнению аналитиков, это стало «холодным душем» для Анкары, которая с ходу отвергла всякое посредничество.

Первый день турецкой операции «Источник мира». На фото: протурецкие силы ССА вторгаются вглубь курдской территории. Фото: источник «Новой»

Впрочем, столкновения турок с еще не эвакуированными американцами на поле развернувшихся боев практически исключаются. А вот с сирийской армией, выдвинувшейся в северные районы уже по договоренности с курдами, — вполне вероятны.

Известно априори, кто выйдет победителем из этой схватки. Конечно, турки.

Такой сценарий, кстати, сейчас может реализоваться в приграничном городе Манбидже, куда курды пригласили сирийские войска, а точнее, попытались прикрыться ими перед лицом наступающей турецкой армии. Однако сирийцы, похоже, не готовы столкнуться с турками лицом к лицу, а потому развернулись на подступах к городу. Турки же вряд ли остановятся: по всем признакам они будут брать город, чтобы не допустить туда асадовцев. Тем более что возможные столкновения с войсками Башара Асада не обозначены Трампом для Эрдогана как «красная линия».

Турки и протурецкие боевики (на фото) вряд ли остановятся перед столкновением с асадовскими силами. Во что это выльется — пока неизвестно. Фото: источник «Новой»

Во что выльются вероятные боестолкновения Анкары и Дамаска — это одно из неизвестных для всех задействованных акторов. Второе неизвестное, похоже, все более проясняется: после воскресного совещания на российской авиабазе Хмеймим курды обратились за помощью к Дамаску — со всеми вытекающими из этого последствиями. Понятно, что ценой альянса с Асадом будет постепенная сдача контролируемых курдами территорий Дамаску.

Как сказал один из лидеров сирийских курдов, «между жизнью и геноцидом, мы выбираем жизнь». Что дальше? Жизнь под Асадом, чего курды уже натерпелись предостаточно?

На это окончательного ответа нет. Курдская администрация настаивает, что договоренности в Хмеймиме на данном этапе ограничиваются тактическим взаимодействием с армией Асада — без обозначения финальной формулы. Более того, курды утверждают, что политический контроль над регионом и обеспечение порядка остаются в их руках. Формула на сегодняшний день сколь гибкая, столь и сомнительная: безопасность населенных пунктов обеспечивают сирийцы, а политический контроль остается в руках курдов. Возможно ли такое? Как успокоительное средство для курдов — да, но вряд ли оно будет работать долго.

Понятно, что развернутая Эрдоганом операция смешала карты администрации Трампа (по словам Эспера, «это часть ужасной ситуации, в которую нас втянула Турция») и преподнесла неожиданный «подарок» Москве, которая не без оснований увидела в происходящем шанс на благополучную для себя развязку. Прав Дмитрий Песков, который уверяет, что в Москве и не мыслят вероятности какого-либо столкновения с Турцией. Действительно, такая вероятность близка к нулю, ибо сталкиваться с турками на поле боя могут разве что подразделения сирийской (асадовской) армии. Россия в стороне. Путин же в тесном контакте с Эрдоганом продолжает проявлять понимание «озабоченностей» последнего. А северные территории Сирии, те, что окажутся вне «зоны безопасности» Анкары, скорее всего, постепенно будут возвращаться под контроль Асада. Самими курдами. Это то самое, на чем настаивал в последнее время Кремль. Но осуществляется сценарий уже руками Эрдогана.

Судя по всему, операция в Турции приведет разделению влияния над Сирией, очень похоже описанной Кремлем в последнее время. Фото: РИА Новости

В нынешнем состоянии трудно назвать «победой» факт контроля Дамаском только 60 процентов сирийской территории. Без атаки Эрдогана трудно было бы Асаду привлечь курдов на свою сторону. Более того, аналитики говорят о вероятной договоренности между Путиным и Эрдоганом относительно «размена» того, что удастся создать Анкаре в виде «зоны безопасности» на казавшуюся нерешаемой проблему Идлиба.

В самом общем виде это может выглядеть так: Москва согласилась с операцией Анкары на севере Сирии, а Анкара должна будет принять операцию Дамаска–Москвы–Тегерана в Идлибе.

Такое не столь уж и невероятно — после эвакуации протурецких группировок из этого анклава.

Конечно, вынужденная договоренность курдов с Дамаском — это еще и сигнал Вашингтону с требованием найти способы давления на Анкару. Другой сигнал — участившиеся побеги игиловцев (членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. — Ред.) из тюрем и лагерей, в которых они находятся под охраной курдов. В Вашингтоне и Анкаре говорят, что курды намеренно выпускают террористов под предлогом нехватки сил на охрану из-за турецкого вторжения. Первыми, однако, обеспокоились этим европейцы, для которых не только уже обозначившиеся потоки беженцев будут представлять угрозу, но и замаскированные под «беженцев» головорезы из ИГИЛ.

Какой оборот примут события на севере Сирии — не знает никто. Эрдоган наверняка добьется своего, поскольку вопрос цены в виде человеческих жизней для него, судя по всему, остро не стоит. К тому же отнюдь не в проигрыше оказываются пока Дамаск и Москва. Ну а удар по репутации США — не большая проблема даже для американцев, которые вполне привыкли к подобному за время правления Дональда Трампа.

Автор — руководитель Центра «Европа — Ближний Восток» Института Европы РАН, доктор политических наук