Приговор-ТВ

Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
Появление в передаче Дмитрия Киселева «Вести недели» 13 октября 15-минутного сюжета о летних протестах в Москве, видимо, свидетельствует, что вопрос решен: делу по ст. 212 УК РФ о «массовых беспорядках» — все же быть. Утром 14-го это подтвердил и Следственный комитет РФ: проведены обыски еще у пятерых участников летних акций, чьи имена в их контексте прежде не упоминались, четверым из них, по сведениям адвокатов, будет предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ — «Применение насилия к сотрудникам Росгвардии».
Бастрыкин с Киселевым друг другом не командуют, но ни один из них не решился бы на такую активизацию без согласования на Старой площади. Вероятно, взвесив все «за» и «против», там пришли к выводу, что второе «болотное дело» послужит укреплению власти. Логику обвинения заранее обозначил в сюжете корреспондент «Вестей недели» Ярослав Красиенко (это тот, кому на митинге на проспекте Сахарова 10 августа участники акции не позволили выйти в эфир).
В сюжет вошло большое количество видеоматериала, снятого в разных точках: в основном во время несогласованной массовой акции 27 июля.
До того как попасть в Останкино, все эти кадры, несомненно, были отсмотрены в Техническом переулке: следствие и «репортеры» опираются на одну и ту же доказательную базу.
Есть здесь и кидание пустых пластиковых бутылок (хотя в закадровом тексте упоминаются стеклянные), и бросок урны (комментатор подчеркивает, что она «металлическая», а по кадрам понятно, что это алюминиевая фольга), и многочисленные попытки незнакомых между собой демонстрантов помочь друг другу избежать задержания Росгвардией.
И чем яснее кадры говорят о том, что протестующие отвечают на насилие «космонавтов» и их действия в основном спонтанны, тем настойчивее в закадровом тексте подчеркивается, что они, напротив, заранее кем-то организованы. Отсюда понятна логика будущего приговора: он будет концентрироваться не на участниках «массовых беспорядков» (они получат свои сроки по ст. 318 УК и другим), а на «организаторах»: их дьявольским планам помешала только Росгвардия, а если б не она, все было бы, «как в Гонконге» (смотри предшествующий сюжет «Вестей недели»).
Следуя сценарию «Вестей», главными организаторами будут названы Алексей Навальный и его сотрудники, а прямую связь между их кознями и действиями отдельных лиц, допустивших те или иные эксцессы «насилия», в такой конструкции можно будет и не доказывать. В сюжете «Вестей» голос за кадром выстраивает эту логику настойчивым вопросом: «Кому это нужно?» — а уж зритель сам должен сделать вывод, что, разумеется, госдепу США.
Собственно, волна обысков по «делу ФБК», накрывшая утром во вторник всю страну, вполне в логике киселевского сюжета и как бы продолжает его в новостном формате.
Стоит пересмотреть кадры не только акции 27 июля, но и точно такой же несогласованной акции 31 августа, когда полиция и Росгвардия сопровождали шествие по бульварам без какого-либо давления, и демонстранты в ответ людям в форме тоже только улыбались. Так кому были нужны столкновения 27 июля: Навальному (пусть в его призывах и был элемент провокации) или Золотову с Бастрыкиным — чтобы явить свою роль спасителей страны «от госдепа»?
СК и ТВ следуют кальке «болотного дела», которое также сначала было анонсировано по НТВ в «расследовании» «Анатомия протеста» (вышло в эфир в октябре 2012 года). Предстоящий суд — как своего рода приставка к телевизору — снова будет «исследовать» уже явленные нам на телеэкране «доказательства» и под таким же углом зрения. Но, как и в «болотном деле», это будет лишь часть объективной картины, из которой будут вырезаны все провокационные действий «силовиков».
Участники протестных акций — не ангелы с крылышками. Есть среди них и лица, представляющие общественную опасность, хотя не стоит ее и преувеличивать, как это делается в сюжете «Вестей» и в параноидальной конструкции Следственного комитета. Но настоящий суд не должен ограничиваться только частью картины. Приговоры профессиональных московских судей не могут расходиться с уже анонсированным по Первому каналу.
Поэтому общество должно требовать возвращения ст. 212 УК РФ и «второго «болотного дела» в компетенцию суда присяжных. Пусть уж состоится суд, но только суд с участием граждан может сделать правильные выводы о том, кто же на самом деле истинный «организатор массовых беспорядков» лета 2019 года.
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