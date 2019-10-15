Проблемы с сердцем?

Николай Булакин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Как это обычно бывает в среде политических животных, тут же, не дожидаясь похорон 16 октября (в городе — день траура), появились версии о неслучайности ДТП и о тех выгодах, что извлечет молодой «красный» губернатор Валентин Коновалов.

Год назад, когда многоходовая эпопея с выборами главы Хакасии окончательно зашла для Кремля в тупик, администрация президента предложила Булакину возглавить регион. У него все бы получилось. И, назначенный и.о., он мог бы легко выиграть выборы — хоть у коммуниста Коновалова, хоть у любого другого соперника: его шесть раз избирали градоначальником, он на этом посту — четверть века, но несмотря на такой (рекордный для мэров столиц субъектов РФ) срок, и в Абакане, и в республике его уважали, а то и любили. Однако Булакин отказался от предложения Кремля (выдержав даже звонок Путина Кириенко насчет хакасского тупика, он состоялся как раз в момент беседы первого замруководителя президентской администрации с экстренно вызванным мэром Абакана).

Но интересно даже не то, что Булакин отказал Кремлю в его играх, оставив за народом право выбирать (в том числе Коновалова), а то, что Булакин тут же открыто обо всем народу и рассказал.

В том числе подробно о сценариях, расписанных за пределами народного волеизъявления. В программе «Час мэра» абаканского ТВ он сказал:

«Я отказался, и аргумент мой неотразим: выборы еще идут. Чтобы президент меня назначил и.о., я должен уйти в отставку с должности главы города, а это меня не устраивает. Я только что избрался, и горожане оказали мне доверие. Мои доводы были восприняты, быть может, не с очень большим удовольствием».

Николай Булакин, одно из последних фото с его страницы в соцсетях

И вот теперь местный сегмент сетевого пространства переполняется рассуждениями о том, что Булакин мешал Коновалову, что мэр берег город от коммунистических «посягательств», 10 дней назад «дал по рукам мусорным воротилам, которые при поддержке заместителя председателя правительства Хакасии хотели построить сортировочный пункт отходов прямо в черте города», «легко превращал главу республики в посмешище во время своих прямых эфиров», что «младогубернатор всегда ревностно относился к Булакину и давно мечтал его сдвинуть», что «нет конкурента — нет проблемы», что мэр Абакана был фигурой, «вокруг которой могли консолидироваться главы других муниципалитетов Хакасии, несогласных с попытками Коновалова залезть в карман органов местного самоуправления». И что теперь регион полностью отошел «красным».

Подробностями с места ДТП поделился коллега Михаил Афанасьев:

«Поражает невероятная сила удара довольно массивного «Ford — Explorer» о два тополя. Машина словно бы прямо по воздуху пролетела метра 3–4 над небольшим оврагом и, перевернувшись, ударилась в деревья. Тормозного пути нет вообще. Что интересно, я никак не могу найти источник версии, что у Николая Булакина стало плохо с сердцем за рулем и что, мол, это и есть причина смертельного ДТП. Трагедия произошла территориально в Красноярском крае, и откуда бы местным милиционерам знать, что у Николая Булакина было плохо с сердцем. Хотя — если только как версия?»

Однако Афанасьев выяснил, что мэр действительно плохо себя чувствовал с утра, об этом сообщают и работники мэрии. После обеда он поехал на дачу. Гололеда не было, погода стояла ясная. На этом отрезке, где все произошло (на 433-м километре федеральной трассы Р-257, в районе поселка Топольки Минусинского района), сложно разогнаться более 120 км/час, движение здесь обычно плотное. Вместе с тем машина выглядит так, точно слетела со скалы — скорость была очень большой. Наверное, сердечный приступ мог заставить выжимать педаль газа до упора или перепутать ее с тормозом.

Булакину было 66 лет. Родился в Томске, выпускник мехмата МГУ, завкафедрой информатики и вычислительной техники в Абаканском педе, в политику пошел в конце 80-х как демократ. Последние годы — член «ЕР». В 1992-м избран первым вице-спикером Верховного совета Хакасии. Затем, с 1995-го, — бессменный мэр Абакана.