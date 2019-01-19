Санта-Хакасия

Теле- и Telegram-каналы рассказали стране, что фаворитка Зюганова Юлия Исмагилова, устроенная заместителем «красного» губернатора Хакасии Валентина Коновалова и руководителем постпредства республики в Москве, получила премию в 600% декабрьской получки, более 1 млн рублей. Это за два дня работы (12 декабря утверждена, а 14-го поощрена). Другие говорят о 500% — двух премиях в сумме 0,8 млн (ссылаясь на получку предшественника Юлии в 160 тысяч), итого за декабрь, вместе с зарплатой, 0,95 млн. Как сказано в распоряжении, «за успешное выполнение отдельных заданий». А еще там указано, что премии выданы за счет экономии фонда оплаты труда (читай: за счет рядовых клерков).

Не сказать, что Хакасия прямо забурлила, но — обсуждают. Из самых пристойных комментариев в Сети: «Гнать поганой метлой салабона!» (новому губернатору 31 год).

«Теперь «Единая Россия» должна на протесты выходить!»

Местная пресса пишет о коммунистическом губернаторе как «Робин Гуде наоборот»: грабит бедных и отдает их деньги богатым. Начали высказываться о цинизме, несправедливости и т.п. депутаты Госдумы, политологи, все те, кто у нас привычно отвечает за мораль и нравственность.

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Сама Исмагилова ответила, что не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий, живет в хрущевке 34 кв. м. И предложила федеральным каналам, что взялись искать миллион у нее дома и напугали ее ребенка и соседей, обнародовать информацию о премиях своего руководства и ведущих этих телеканалов: «Покажите пример всей стране! Вы же получаете миллиардные дотации из бюджета?» А Зюганов призвал показать зарплату кремлевских и Силуанова.

Но какова все-таки премия? Исмагилова отправляет к официальным, ранее данным, разъяснениям. Туда же отправляет всех интересующихся и сам Коновалов — 18 января он назвал происходящее информационной атакой и заказом. Из официальных пояснений можно узнать, что назначена Исмагилова на должность 29 ноября (12 декабря состоялось официальное утверждение, и это, видимо, существенно — премии она удостоилась не за два дня, а за две недели). А оклад Исмагиловой — 24,7 тыс. Однако в реальности ее оклад не имеет никакого значения, в распоряжениях речь идет о премиях в 200 и 300% «от месячного денежного содержания», а это оклад вместе с различными надбавками, которые вкупе выше оклада в несколько раз. У некоторых, давно работающих, — в семь-восемь раз.

Но достоверно известно и другое: получка Исмагиловой существенно меньше предшественника (160 тыс.) — некоторые надбавки отменены.

В общем, врут и обвинители, и защитники. Одни преувеличивают, другие преуменьшают.

Помимо Исмагиловой с ее премией 500%, поощрения в 200% от месячного денежного содержания удостоились еще 13 хакасских чиновников первого эшелона.

Официально нам опять разъясняют, что министерский оклад — 22 тысячи. Так что 200% — это 44 тысячи. В реальности речь о премиях в 250–400 тысяч. За месяц (чуть больше или чуть меньше) работы.

Яркости сваре добавило увольнение первого замминистра финансов Галины Спиридоновой, возмутившейся премиями министрам и вице-губернаторам за счет экономии на прочих бюджетниках.

Замминистра финансов Хакасии лишилась работы после возмущения премиями министрам и вице-губрнаторам региона. Фото: hcsu.ru

Почему новогоднее поощрение бюрократов в Хакасии вдруг стало федеральной историей? Точно такие или похожие, или гораздо более весомые суммы вручают традиционно, сплошь и рядом в определенных эшелонах-этажах многих госведомств, управленческих госаппаратов, в других регионах, да и в самой Хакасии порядок премирования чиновников утвержден законом 2006 года. Однако именно сейчас это с чего-то стало конфузом. Предметом осуждения и остракизма. Хая.

Кто-то ждал от чиновников администрации «красного» Коновалова чего-то качественно иного? Что эти стихийные ницшеанцы себе зарплату понизят, а народу повысят?

В чем же дело? Очевидно, новость совсем не в том, во что тычут федеральные телеканалы. А в том, что

затяжная политическая кампания 2018 года в Хакасии избранием Коновалова не закончилась, а продолжается — с тем, чтобы уже в этом году 8 сентября состоялось избрание нового главы республики.

Хакасскую проблему будут решать заново.

Об этом на днях «Новой» сообщили два источника — из Абакана, близкий к бывшему губернатору Зимину, и из Москвы, работавший на прошедших выборах. Наши собеседники свидетельствуют, что с победой Коновалова в вотчине Шойгу мало кто в стане проигравших смирился. Тут и субъективное: человеческие и профессиональные обиды на собственное поражение — выскочка нагнул несколько команд от Минобороны, «Русала», «Роснефти», «Нефтегазхолдинга». И объективная оценка личности Коновалова. (Хотя, с другой стороны, служат же губернаторами бывшие охранники президента — может, и партийный юрист справится?)

Как бы то ни было, цель определена, и одна из башен Кремля, судя по активности федеральных телеканалов, дала отмашку. Политтехнологи, задействованные минувшей осенью, снова вовлечены в процесс. Они полагают, что протестный пар осенью спущен (в свисток), теперь следует показать, что пришедшие на этой волне политики ничего собой не представляют. И любой промах (а пока только они и присутствуют) будут использовать для досрочного снятия, новых выборов.

Республика остается в зоне экспериментальных технологий.

В Хакасии или уже работают (или приступят к работе вскоре) сразу несколько известных социологических компаний, и эти замеры явно предназначены под внеочередные выборы.

Все бы ничего, смущает стиль работы со ставкой на самые низменные инстинкты, на пробуждение теней Павлика Морозова и Полиграфа Полиграфыча, вся эта пионерия. Да, давайте считать деньги министров и вице-губернаторов — вместо того, чтобы вести речь о налоговых отчислениях угольщиков и алюминщиков, спрашивать, почему такая богатая промышленностью республика влачит жалкое существование… Возмущаться не низкими зарплатами народа, а высокими — отдельных его представителей.

Валентин Коновалов получает удостоверение губрнатора Хакасии. Фото: РИА Новости

Зачем вестись на эти глупые разводки? Может, все-таки, раз уж Хакасии выдался шанс, говорить по существу? Например, о 50-тысячном Саяногорске — это крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС и Майнская ГЭС, Саянский и Хакасский алюминиевый заводы, производство фольги. Горнолыжный курорт Гладенькая, где катались Дерипаска и Путин. Почему в городской казне пусто? Почему здесь поставщики еды в детсады и школы отказываются исполнять госконтракты? Почему здесь арестовывают счета школ и детсадов, выписывают исполнительные листы к больницам? Почему не хватает денег на уличное освещение?

Нет, лучше по карманам региональных министров шарить, как будто они эту жизнь с этим «бюджетным федерализмом» так устроили.

Вот то, что в ходе выборов Коновалов давал интервью на фоне бюста Сталина — не трогало. А совсем не вопиющие премии воспринимаются как конец света.

Что характерно, коноваловская команда и ее защитники в президиуме ЦК КПРФ отвечают на политтехнологические изыски противников абсолютно в том же стиле, в тех же регистрах и столь же инфантильно. То есть в рамках заданного Кремлем дискурса — ни шага влево-вправо. Мелют, что «зарплата Исмагиловой меньше, чем у студента, работающего в Макдоналдсе», что «она вообще-то в Москве живет». (И? В Москве жизнь дешевле, чем в Сибири и в Хакасии в частности?) Что с помощью премий ей компенсируют отсутствие у нее районного и северного коэффициентов. (А с чего вдруг, если она живет в Москве, а не в Абакане? И для чего вообще эти уловки — не честнее ли назначить достойную зарплату, поскольку премии вручают все-таки за заслуги, а не в качестве компенсаций?) Что при единороссе Зимине чиновникам давали премии еще больше. Что схема — белая. Но, собственно, Коновалова и избирали для того, чтобы стало как-то иначе.