«Это политическое дело, его будут доводить до конца»

Министерство юстиции требует от Верховного суда ликвидировать движение «За права человека» — его возглавляет правозащитник Лев Пономарев. Восемь лет подряд — с 2010-го по 2018-й — организация получала президентские гранты. В 2019-м движение внесли в реестр иностранных агентов, а теперь и вовсе требуют запретить. О том, как это случилось, «Новой газете» рассказал исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.

Движение «За права человека» — это организация, которая не просто занимается юридическими проблемами, ходит в суды, но и занимается общественными кампаниями, которые привлекают внимание общества, резонируют. Нашими оппонентами, как правило, является ФСБ.

Мы одними из первых начали заниматься делом «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории России. — Ред.) — мы опубликовали адвокатские опросы и добились, чтобы пытки [в отношении фигурантов дела] прекратились благодаря тому, что [уполномоченный по правам человека] Татьяна Москалькова вмешалась. Ребят, по крайней мере, пытать перестали.

Сейчас идет открытый процесс, на котором приводится много фактов о том, как пытали в деле «Сети», о том как ребята себя оговорили и других. Публикаций сейчас много, но начинали это мы. Мы создали родительскую сеть, объединив родителей [фигурантов дела].

Потом — дело «Нового величия», которое развивалось практически параллельно. Нам не согласовывали акцию в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и [запрещенной] «Сети», поэтому мы провели «народный сход» [в мае 2019 года Пономарев вместе с несколькими десятков человек вышел к зданию ФСБ на Лубянке]. За призывы к несогласованной акции «За наших и ваших детей» в декабре 2018-го меня посадили на 25 суток, которые потом сократили до 16-ти.

На самом деле, мы занимаемся многими делами — тем же делом Исломбека Камалова, обвиняемого в участии в террористической организации. Мы ведем не одно и не два дела о терроризме. Поддерживаем «свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ. — Ред.), незаконно преследуемых. И то, что больше всего возмущает силовиков, —мы публично защищаем людей, обвиняемых в участии в признанной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Людей по этим обвинениям сажают на 20 лет, на 24 года. Меньше десяти уже не дают.

Они [Минюст] ищут любые причины, чтобы нас ликвидировать, любые. Мы ведем переписку с ними почти год и видим, как безграмотно и неряшливо они нам отвечают. С точки зрения юридической техники это выглядит абсолютно безграмотно, а это ведь министерство юстиции.

Мы, конечно, пойдем в суд. Я надеюсь, не последние адвокаты России будут меня защищать. Не думаю, что Минюст будет иметь сильную позицию, но это политическое дело. Если такое решение принято, его будут доводить до конца. Нужен общественный резонанс. Надеюсь, он будет.