«Спасибо, что не прошел мимо»

Сегодня Данил Беглец, пока еще находясь в СИЗО, ждет этапа в колонию. Даже после того, как Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на приговор, жена Беглеца Диана продолжает бороться за мужа — ищет мальчика, которому он пытался помочь на митинге 27 июля, обращается в письмах к президенту. С того момента, как в «Новой» вышел первый материал о том, как живет семья Данила Беглеца в ожидании приговора — не было и дня, чтобы редакция не получила звонка или письма с вопросом, чем можно помочь его жене и маленьким детям — двухгодовалому Алеше и четырехмесячной Алисе. Наши читатели написали Данилу Беглецу письма со словами поддержки. Мы передали эти письма Данилу, публикуем здесь некоторые из них.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Здравствуй, Данил Беглец! Мы незнакомы, но у нас много общего: во-первых, мы тезки, во-вторых, я тоже молодой отец (у меня дочь 2 лет), в-третьих, и возраст у нас с тобой почти один и тот же. Можно перечислять и дальше, но мне это не кажется особенно важным. Чувствую, важнее сказать, что на твоем месте мог быть я, мог быть любой другой такой же молодой парень, не сделавший ровным счетом ничего противозаконного, но попавший под этот полицейский каток. Я никогда раньше не писал писем в СИЗО, хоть и слежу за ситуацией и сочувствую невинно осужденным, как максимум своей правозащитной деятельности пересылаю небольшую сумму в правозащитные НКО. Мимо тебя я не смог пройти — потому что увидел в тебе себя. Я хочу, чтоб ты чувствовал поддержку, знал, что за тобой стоят незнакомые, но сопереживающие люди, знал, что мы не оставим в беде твою оставшуюся без кормильца семью и что как бы в дальнейшем ни повернулась судьба, мы будем требовать справедливости и не забудем подлости тех, из-за кого ты там оказался. Как бы ни была ужасна сама эта ситуация, она обращает на себя внимание широкого круга людей, и этот круг с каждым днем растет, и вместе с ним растет надежда на то, что когда наберется критическая масса людей, осознавших творящийся беспредел, все довольно быстро изменится. Я надеюсь на это, потому что уже осознал и проснулся сам, потому что без надежды жить нельзя, потому что без нее останется только уехать из страны. Но я верю, что сознательность общества вырастет, и мы тебя вытащим, добьемся справедливости, изменим систему. Надейся и ты, не теряй силы духа. Панфилов Данила

Здравствуйте, Данил! Хочу пожелать Вам терпения и мужества, также надеюсь на ваше скорейшее освобождение и воссоединение с семьей. Мне уже за сорок, я отец совершеннолетнего и несовершеннолетнего детей, по профессии я врач, поэтому склонен к наблюдениям и выводам. Наблюдая за Вашим делом, подумалось мне вот о чем: если бы большинство людей, не проходили мимо откровенной мерзости и беспредела, как не прошли Вы, то их и не было бы в нашей жизни, во всяком случае, в таком количестве. Вы попали в неприятную ситуацию, однако знаю одно: Ваши дети будут гордиться Вами, когда подрастут и поймут, что именно произошло. Так думаю я, так думают и мои дети. Ведь если бы не было таких, как Вы, то можно было бы быть совершенно уверенным, что и мимо Вашего или моего ребенка в беде все пройдут мимо. А Вы не прошли. Это дает нам всем надежду на лучшее и веру в людей. Именно поэтому многие — и я в том числе — стояли у здания администрации президента в пикетах, с Вашим именем на плакатах, хотя до этого ни разу в жизни ничего подобного не делали и не думали, что будем делать когда-нибудь что-либо подобное. Я знаю, что много людей разделяют мои мысли, поэтому уверен, что во время Вашего (искренне надеюсь — недолгого!) отсутствия дома, помощь Вам и Вашей семье неравнодушные будут оказывать на регулярной основе. Держитесь и не унывайте, и помните вы — молодец! С искренним уважением, Дмитрий Тимофеев

Фигурант «московского дела» Алексей Меняйло стоит в одиночном пикете в поддержку Данила Беглеца. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Добрый день, Данил! Я пишу «добрый», потому что знаю: с каждым днем мы ближе к победе. Каждый день система, построенная на властолюбии, жажде наживы и лицемерии, терпит новые — пусть пока и маленькие! — поражения. Нас пытаются запугать, запереть, заткнуть нам рты, но мы выстоим. Выстоим за свою свободу и за твою и твоей семьи, Данил. Ты не знаешь меня, Данил, но я знаю тебя и хочу сказать спасибо. Наверное, тебе придется привыкнуть к этой фразе, потому что политзаключенные стали для многих знаковыми фигурами. Кто-то видит в вас героев, вставших на защиту народа, а кто-то после «московского дела» вообще впервые задумался о своих правах и необходимости их защищать. Я вижу в вас мост — от равнодушной и смиренно сносящей любой произвол толпы к гражданскому обществу, сильному народу, к личностям, вспомнившим наконец о чести, достоинстве и справедливости. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты не оказался равнодушным. За то, что не прошел мимо. За то, что ты — папа и муж, за спиной которого не страшно. Ты сильный, Данил. И твоя семья тоже — сильная. Сейчас вам тяжело, но постарайся помнить о том, что рядом с тобой, мужчиной-героем, есть женщина-героиня, не бросившая тебя в трудный момент. Что твои дети будут знать, как важно для тебя их будущее. Что за тебя и твою свободу каждый день стоят люди, которых не знаешь ты, но которые знают тебя. И мы будем стоять, пока тебя не освободят из-за решетки. А в сердце… в сердце ты уже свободнее многих из нас. Мы с тобой. С тобой правда. Мы победим. Даю слово. С благодарностью, Саша Фишман

Здравствуйте. Каждый раз, читая Вашу историю, у меня накатываются слезы на глаза. Очень печально, что в наше время могут посадить невиновного на такой же срок, как и виновного в тяжком преступлении. Понятно, что «все будет хорошо», «не отчаивайтесь» и тому подобные фразы лишь делают больнее, и совершенно очевидно, то есть все мы понимаем, что не будет, но все же я хочу пожелать Вам, чтобы это суровое испытание сделало Вас только сильнее, не падайте духом, мы готовы поддержать Вас с семьей в такое трудное время. Сегодня светило солнце. Мне хотелось бы, чтобы в Вас оно тоже светило. Прошу Вас, не дайте себя сломать. Елизавета Ульянова

Здравствуйте, Данил. Простите робкий тон моего письма. В последние годы я все время боюсь — и даже это письмо отправлять страшновато. Но ваша история показывает: бессмысленно прятаться от самодовольного, бесстыдного зла. Оно настигает того, кто ощущает элементарную моральную ответственность. Велик соблазн эту ответственность с себя сложить, чтоб не забрали, не тронули. За это очень стыдно. Оказывается, роскошь быть порядочным человеком — как вы — сегодня оплачивается по гамбургскому счету. Нельзя сохранять человечность безнаказанно. Я очень желаю вам вернуться и сберечь притом свое сердце. Пожалуйста, пусть так случится. Вы добрый и честный — вопреки расхожей логике комнатных циников, именно такие люди определяют лицо времени. Думаю, вашим утешением станет не только благосклонный суд истории: у вас впереди счастливая жизнь, исполненная смысла и достоинства. И вас ждут — и дождутся — те, кто вас любит. С уважением, Влад

Заседание по делу Данилы Беглеца в Мосгорсуде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Здравствуйте, Данил! Пишет вам Евгения, врач-педиатр из Москвы. Хочется поддержать вас, вашу семью, детей. То, что произошло — это ужасно. Мы всей семьей выходили на митинг 29 сентября в поддержку политзаключенных, думая о вас и остальных безвинно осужденных, которым сломали жизни несправедливыми приговорами. Сила всегда в правде, как бы банально это ни звучало, поэтому больше всего сейчас меня возмущает нечестная судебная система, неприкрытая ложь и фальшь в судебных процессах и решениях, отсутствие законного регулирования, соблюдения прав человека. Мы возвращаемся во времена жестокого государственного произвола и репрессий. Человек и его жизнь давно стали лишь обесцененными винтиками в государственной машине, и это очень грустно. В нашей стране кризис правосудия, от которого страдают люди из всех слоев общества, в том числе далекие от политики. Очень много, например, врачей, арестованы по сфабрикованным делам. Невыносимо понимать, когда белое называют черным, а откровенное вранье принимается за правду и утверждается истиной. К сожалению, в случае вашей апелляции зло победило, но я все равно верю, что «жизни на свете все ж больше, чем смерти, а света на свете, чуть больше, чем тьмы", что нужно пытаться что-то изменить, говорить открыто о несправедливости. Знайте, что много врачей — моих коллег — также следят за ходом вашего дела и возмущены нелепым процессом и приговором. Мы с вами. И я понимаю, что на вашем месте мог оказаться любой из нас. С уважением, Евгения

Привет, Данила! Меня зовут Ярослав, и я москвич в третьем поколении. На моем веку происходили разные события, я был на баррикадах возле Белого дома в далекие уже девяностые и видел своими глазами зияющие чернотой, дымящиеся окна после обстрела из танков. Тогда демократия только зарождалась и даже мне, на тот момент молодому человеку, было немного страшно от осознания туманного будущего. Никто не представлял, до чего докрутится колесо времени и как несправедливо оно обойдется с молодыми людьми настоящего. Я своими глазами видел, как силовики беспричинно выхватывали молодых людей во время прогулки 3 августа на Бульварном кольце и запихивали их в автозак, просто за то, что они шли мимо, разговаривая и смеясь. Разве может быть более абсурдное задержание? У каждого события есть причин, и, увы, мы все знаем, что стоит в начале твоей трагедии — нелепая случайность попавшего в жернова и беспощадность ослепшего от вседозволенности режима, НО! Как бы ни было тяжело от осознания того, что справедливость, к сожалению, стала не частой гостьей в наших домах, я искренне верю в твою невиновность и человечность. Просто представь себе на секунду, сколько людей думают о твоей судьбе и желают наискорейший свободы, пусть эта мысль сделает тебя сильным, не даст страху и унынию никакого шанса. У этой системы нет будущего. У тебя оно есть. И как бы ни сложилась твоя дальнейшая жизнь, я уверен, вскоре ты обнимешь жену и сына, предашь забвению тех, кто имел отношение к краже твоей свободы. С наилучшими пожеланиями и скорейшего освобождения! Мы не знакомы, но я всецело поддерживаю тебя! Ярослав Яровенко

Письмо Данила Беглеца

«Привет, родная! Как дети? Сыты? Здоровы? Я очень переживаю, и мне кажется, что что-то не так. <…> Мне вас очень не хватает. Я вас очень люблю, мое сердце разрывается на части вдали от вас и душа болит. <…> Передай огромное спасибо всем-всем за помощь, поддержку, за то, что не обходят стороной нашу беду. Ты всегда говорила, что таких людей, как я, которые помогают людям в беде, очень мало. Как видишь, ты ошиблась. Нас, таких людей, очень много. Хотел тебя попросить кинуть клич, чтобы люди помогли найти парня, которому я попытался помочь. Может, парень, которого били по голове, увидит объявление, не останется в стороне и теперь поможет мне. Если ты читаешь это объявление, я тебя очень прошу найти мою семью, чтобы благодаря твоим показаниям могли восстановить хронологию событий. И я вновь вернулся [бы] к своим детям. Очень тебя жду, и ты моя последняя надежда. Твой арестант».

Кого ищет Данил Беглец

На видеозаписи из материалов дела запечатлены двое мужчин, которым пытается помочь Беглец, когда хватает полицейского за рукав. Один — в белой кофте, другой — в серой футболке с рюкзаком на спине. Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский называет время и место произошедшего: 27 июля, период с 18.00 до 18.30, пересечение Большой Дмитровки (дом 7/5, стр. 1) с Камергерским переулком.

Ближайшая стадия обжалования приговора Беглеца — кассация. Диана написала письмо президенту России с просьбой, как гаранта Конституционных прав и свобод, направить ходатайство в прокуратуру и президиум коллегии судей и провести проверку на соблюдение конституционных прав ее мужа. В ответе из управления президента ожидаемо было сказано, что суды осуществляют судебную власть самостоятельно.

Спасибо вам, наши читатели, за то, что помогаете и не остаетесь равнодушными.