Троллю определили границу

Россиянка Анна Богачева, задержанная по запросу Интерпола в Минске, на свободе. Впрочем, это не совсем свобода: дорога в западные государства, как теперь понятно, для нее закрыта.

Анна Богачева. Фото: currenttime.tv

Богачева — одна из 26 граждан России, в отношении которых в США после доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы было возбуждено уголовное дело. Сотрудница пригожинской «фабрики троллей» обвиняется по одному пункту: «Заговор против США». Дело возбуждено в округе Колумбия. Богачева, как и другие «ольгинские», числится скрывающейся от правосудия.

Ее задержали в воскресенье, 13 октября, в десять вечера. Анна Богачева вместе с мужем и ребенком приехала в Минск, чтобы оттуда отправиться на отдых. Богачеву задержали в гостинице, но если бы между Беларусью и Россией существовал полноценный пограничный контроль, это случилось бы раньше, во время прохождения границы: пограничники всегда сверяют фамилию пересекающего границу со списками разыскиваемых — от внутреннего до международного розыска. Россияне, приезжающие в Беларусь, процедуру пересечения границы не проходят. Однако когда они регистрируются в гостинице, их фамилии все равно передаются в МВД. Так что никакого сговора Беларуси с США против России не было: обычная процедура. Появляется человек, находящийся в интерполовском розыске, — дается команда на задержание. Вот и все.

Во вторник посольство России в Минске сообщило в своем твиттере, что Богачева на свободе. Белорусская прокуратура не усмотрела оснований для заключения под стражу — более того, она будет ходатайствовать о прекращении в отношении Богачевой розыска на территории Беларуси. Куда направилась после освобождения Богачева с семьей — неизвестно. Но скорее всего, вернулась в Россию.

История простенькая, без сенсаций и международных скандалов, но весьма поучительная. Богачевой повезло, что она собралась выехать через Беларусь. Возможно, это вообще была «разведывательная вылазка»: работает интерполовский розыск или так, пугают? Если работает, то лучше это проверить у союзников. Если нет — тогда можно двигаться дальше. Оказалось, работает. Конечно, белорусов не слишком интересуют схемы «ольгинских» — свои есть, хоть и мельче масштабом. Так что резона задерживать, а тем более выдавать Штатам Анну Богачеву у них не было. Но география для нее сузилась с планеты Земля не до СНГ даже, и не до ЕАЭС, а всего лишь до рамок вялого союзного государства. За пределами — Интерпол и арест. Так что сигнал всем причастным прозвучал четкий: если ты тролль — сиди дома и не рыпайся.