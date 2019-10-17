Срамота на «Месте встречи», которую изменить нельзя

14 октября жителям Новомичуринска (это в Рязанской области) вместо общественно-политического дневного ток-шоу «Место встречи» показали… порнографический фильм. По одним данным, кино для взрослых продержалось в эфире 15 минут, по другим — целый час. Как сообщили информационным агентствам сотрудники провайдера кабельного ТВ из Новомичуринска, при проведении работ по отключению аналогового сигнала произошел технический сбой.

Иван Ургант не мог пройти мимо такой яркой новости и прокомментировал ее на следующий день в своем эфире на Первом канале: «Многие зрители, кстати, приняли этот инцидент за переход на цифровое телевидение. Знаете, говорят, как хорошо выглядит Андрей Норкин без одежды… И обратите внимание — эксперты новые. И какие красивые! Как сказали жители Новомичуринска, мы говорим цифровому ТВ: «Дас ист фантастиш!»

Сам ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин, человек со специфическим чувством юмора, давно раздвинувший рамки скучного формата регулярным рассказыванием скабрезных анекдотов с употреблением сниженной (мягко говоря) лексики, отреагировал на произошедшее с плохо скрываемым восторгом. С таким же восторгом, сопровождаемым солидарным казарменным ржанием, внимали монологу ведущего его постоянные гости.

«Тревогу подняла одна из наших телезрительниц, которая позвонила своему внуку и сказала, что вместо ее любимой телепрограммы «Место встречи» по телевизору идет какая-то срамота». Тут кто-то из экспертов попытался вставить свои «пять копеек» в тему, но Норкин попытку пресек: «Вы меня только с ритма не сбивайте, потому что в порнографии придерживаться ритма — это очень важная вещь. Внук позвонил в компанию, которая отвечает за подачу сигнала.

Там сообщили, что один из сотрудников воткнул (цитирую дословно) не в тот ресивер. Что именно он воткнул — не сообщается, но судя по тому, какая картинка пошла, он воткнул именно то, что надо».

Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая в комментарии для РИА «Новости» тоже хорошо пошутила: «Мы получили большое количество жалоб от телезрителей, так как не все смогли увидеть то, что в течение 15 минут наблюдала часть жителей Рязанской области». И пообещала, что телеканал НТВ попытается исправить ситуацию, чтобы зрителям из других регионов было не так обидно.

Впрочем, похоже, что мало кто из зрителей, исключая бдительную бабушку, заметил подмену. А значит, ситуацию можно и не исправлять. «Срамота» в эфире общенационального ТВ, в том числе на самом «Месте встречи», — давно уже перестала быть чем-то исключительным, о чем, в частности, свидетельствует скабрезный монолог Норкина вослед курьезному инциденту, а также его особая и постоянная привязанность к слову, начинающемуся на букву «ж». То, за что детей раньше били по губам, слетает с уст ведущего легко и непринужденно едва ли не в каждом выпуске его ДНЕВНОЙ (подчеркну это специально) программы. Именно в нее он посылает неугодных ему гостей. Именно в этом интимном месте он черпает вдохновение, заканчивая ток-шоу непременным анекдотом типа: «Была бы ж…, а приключения на нее мы найдем».

Большим искусником в сфере окончательной легализации генитально-сортирной лексики проявил себя другой ведущий канала НТВ — Тигран Кеосаян, ведущий юмористической программы «Международная пилорама». Ему, штатному юмористу, как говорится, сам бог велел не выбирать выражений, тем более что жестким языком казармы и сортира он клеймит исключительно зарубежных деятелей. Достаточно нескольких минут просмотра его программы — и рвотный рефлекс щепетильному зрителю гарантирован: «Трамп положил руки на трибуну, а хрен — на всех сидящих в зале (Генеральной Ассамблеи ООН — И. П.). Зеленский поддержал идею Трампа с хреном и назвал размер своего: 12,7 миллиметра. Следуя старинной украинской традиции тащить в ООН всякую херню, Зеленский вынул из кармана пулю. Я начинаю думать, что ему посоветовали показать дулю, а он не расслышал…».

Находится в эфире «Международной пилорамы» и место театрализованным представлениям — когда некто якобы в прямом включении изображает того или иного известного персонажа. На сей раз жуткое существо, завернутое во что-то наподобие савана, пародировало шведскую экоактивистку Грету Тунберг. «Как ты смеешь портить воздух?» — с ходу возопило существо, обращаясь к Кеосаяну. «Я?» — как бы изумился он. «Ой, извините. Это я просто экологического гороха переела». — «А почему вы решили бороться за экологию, а не, например, за права сексуальных меньшинств?» —

«Потому что там столько борцов, что через эту толпу педер…ов (легкое запикивание в середине бранного слова. — И. П.) не пробиться». Кеосаян от смеха чуть не валится со стула.

И каждую субботу подобное непотребство выплескивается, выливается грязным потоком на головы людей, решивших скоротать вечер выходного дня с семьей у телевизора. По давней традиции именно так проводят свой досуг россияне, хотя число их неуклонно снижается.

Но ярые приверженцы и защитники традиционных ценностей не дремлют. На этой неделе СМИ сообщили о случае в селе Новотулки Самарской области. Там у одного из жителей Ивана Сидорова, в одиночку растящего троих сыновей 11, 13 и 15 лет, телевизора в доме не оказалось. Его дети не смотрят ТВ, а читают книги, учат иностранные языки и занимаются домашней работой. Родители их одноклассников, сочтя это обстоятельство крайне подозрительным, обратились в комиссию по делам несовершеннолетних с жалобой на неправильное влияние, которое эти мальчики оказывают на их детей. Как объяснил потом Иван Сидоров журналистам, на комиссии ему заявили: «У вас нет телевизора, вы учите их чему-то непонятному.

Ваш сын умеет вязать крючком, а значит, он нетрадиционной ориентации. Вы сами и ваши дети должны уважать и принимать традиции того места, где вы живете».

Комиссия обратилась в прокуратуру с просьбой лишить несознательного отца родительских прав. Но этого, на мой взгляд, мало. Надо бы Госдуме принять специальный закон, обязывающий россиян не только держать в доме телевизор, но и регулярно его смотреть, оговорив в законе необходимый минимум программ и каналов, обеспечивающих уважение к традициям. Надзор же за смотрением возложить на правоохранительные органы и общественников, мимо которых мышь не проскочит.

В конце концов, не грех воспользоваться положительным опытом братских стран. В программе «Вести недели» показали в воскресенье восторженный сюжет о том, как развивается Северная Корея. Правильно она развивается. Идет своим путем. Народ доволен. В одну из новостроек, к примеру, в 2015 году въехал с детьми и двумя внучками профессор Ли. «Вся мебель расставлена по своим местам по личному указанию Ким Чен Ына, — говорится в сюжете. — В канун завершения [строительства и заселения] дома он (Ким Чен Ын — И. П.) осмотрел квартиры и объяснил, что куда нужно поставить, а подаренный телевизор подсказал установить на тумбу нужного размера».