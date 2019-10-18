Турецкий марш

Парламентские выборы в Косово заслонили собой состоявшееся сразу после них событие — официальный визит в Сербию президента Турции Реджепа Эрдогана. Сойдя с трапа на красный ковер, он обменялся с сербским коллегой Александром Вучичем символическим европейским поцелуем — прикосновением щеками — и спросил его: «How are you?» «Fine», — отвечал Вучич.

Репутация Эрдогана как «отца всех мусульман» на Балканах очень высока. Фото: EPA

Последний раз Эрдоган был здесь два года назад. Это время прошло недаром, как, собственно, и все предыдущее десятилетие. В 2008 году годовой объем торговли между двумя странами составлял 340 млн долларов, а сейчас, по официальным турецким данным, вырос до 1,2 млрд долларов. Почти отсутствовавшие тогда прямые инвестиции Турции сегодня регистрируют 200-миллионную отметку. Во время нынешнего визита два лидера поставили следующую планку в торговле — 5 млрд долларов на фоне увеличения инвестиций.

Как и в прошлый раз, Эрдоган привез с собой две сотни бизнесменов, открыл не то шесть, не то больше предприятий, построенных в Сербии при участии Турции, подписал дюжину всяких соглашений, как и приличествует официальному визиту. Однако более важным содержанием встречи все же следует признать политическое и в какой-то степени военное.

Во-первых, турецкий «султан», как его называют иногда в балканской прессе, заявил в интервью сербской «Политике», что Турцию устроит любое соглашение по Косово, о котором договорятся Белград и Приштина. Не разделил он и идею консервативной Партии демократического действия (ПДД), выражающей интересы мусульманского населения Боснии и Герцеговины, о государственном переустройстве этой страны. Турция поддерживает Дейтонские соглашения как «минимальный компромисс», который существует сейчас в Боснии и Герцеговине, сказал Эрдоган, а обсуждать их улучшение следует под эгидой ООН.

Такая позиция укрепляет не только позиции Вучича, но и других проевропейских сил в регионе, которые, несмотря на все тернии, стремятся попасть в созвездие Брюсселя. А Эрдогану добавляет каких-никаких баллов в той же инстанции, в которой его сирийская кампания против курдов вызывает обеспокоенность и неприятие.

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Во-вторых, среди других итоговых документов встречи было и соглашение двух стран «об укреплении сотрудничества в области обороны». Оно было единодушно воспринято как заявка Вучича на приобретение турецких вооружений. И, по всей вероятности, правильно понятая. Сенсации не произошло, поскольку сербский президент давно старается диверсифицировать источники приобретения оружия. Однако продажи его из Турции, когда они состоятся, несомненно, повлияют на балканский военный пасьянс.

Наконец, Эрдоган не был бы самим собой, если бы не заставил экономику в очередной раз служить политике. Он сумел превратить визит в Сербию в трехстороннюю встречу, усадив за один стол с собой и Вучичем членов президиума Боснии и Герцеговины (боснийского президентства): Шефика Джаферовича (от упоминавшейся ПДД), Желько Комшича (от хорватов, он же ныне действующий глава президентства) и Милорада Додика, представляющего сербов Республики Сербской. Это произошло в городке Сремска-Рача на северо-западе Сербии — там начинается строительство моста через реку Сава. Он станет частью шоссе длиною 290 километров, которое свяжет Белград и Сараево. Турецкий капитал, воплощаясь в дорогу и мост, примиряет антагонистов — Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, образующих собственно государство Босния и Герцеговина. Теперь решение принято: шоссе получит разветвление, одна часть которого пройдет через Республику Сербскую.

Во время этого визита были сделаны эффектные анонсы, например, об открытии генерального консульства Турции в городе Нови-Пазар, фактическом центре мусульманской общины Сербии. Эрдоган уже является там почетным гражданином.

Его авторитет как отца-покровителя всех мусульман на Балканах, в том числе славянского происхождения, очень велик.

Этот же контингент составляет опорную базу Турции в регионе.

Однако на самом деле все обстоит не так парадно. Внимательные аналитики замечают, что в последний период, а именно после попытки переворота в Турции, ее экономика испытывает такие деформации, которые могут серьезно ее подорвать. Экономическая активность турецкого лидера на Балканах начинает выглядеть не стратегической, а тактической, и не очень понятно, на какую глубину она может быть рассчитана. Далее:

и Турция, и Сербия сближаются с Россией — но не потому, что осознали историческую необходимость этого, а из-за сиротского комплекса в своих отношениях с Западом и США.

Насколько перспективна такая геополитическая контригра и как долго она может продлиться?

Обострение на сирийской шахматной доске, инициированное в самое последнее время Турцией, внесло заметное смятение в балканское политическое пространство. Тут задумались, что может случиться, если Эрдоган действительно выпустит миллионы мигрантов из своих лагерей и они разбредутся по местному ландшафту. Болгары, например, как самые уязвимые, благословляют Эрдогана на дальнейшие подвиги в Сирии. Другие страны успокаивают себя тем, что не так интересны бывшим (или будущим) игиловцам (которые запрещены в России, но не здесь), чем страны Европы.