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Почти 240 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Сюжеты

«Прямой взгляд» и хорошая выдержка: 8 фото

Посмотрите часть выставки на сайте «Новой», а полностью — в Fotodoc при Сахаровском центре до 24 ноября

Культура

 
«Серая зона». Фото: Валерий Мельников
«Вятский модник». Фото: Женя Жуланова
«Я — рохинджа». Фото: Мохаммед Ракибул Хасан

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«Тоборочи». Фото: Мария Плотникова
«Литий». Фото: Матьяж Кривиц
«Последние дни грузинских кочевников». Фото: Натела Григалашвили
«В поисках островов». Фото: Оксана Юшко
«Восставая из пепла войны». Фото: Энаят Асади

как попасть
 

Выставка будет работать с 18 октября до 24 ноября ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 13:00 до 20:00.

Адрес: Земляной вал, д.57, стр. 5. Fotodoc при Сахаровском центре.

Вход свободный.

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Теги:
докуменальная съемка, сахаровский центр, выставки, фото

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