«Евхаристический шантаж»

Взволнованный распадом сложившейся по итогам Второй мировой войны системы «мирового православия», патриарх Кирилл вынужден проводить уже второе подряд внеочередное (чрезвычайное) заседание Священного синода РПЦ. Предыдущее состоялось всего 10 дней назад и было посвящено принятию в РПЦ отколовшихся от Константинопольского (Вселенского) патриархата приходов в Западной Европе. Нынешнее заседание, проводившееся 17 октября в Даниловом монастыре, решало гораздо более сложную проблему: идти ли на разрыв канонического общения и вообще любых отношений с Элладской архиепископией — государственной церковью Греции, объединяющей более 10 тысяч приходов.

18 октября 2019 года. Выступает патриарх Кирилл. Фото: РИА Новости

Дело в том, что на чрезвычайном заседании Архиерейского собора Элладской архиепископии в Афинах 12 октября было принято решение о фактическом признании церковью Греции автокефалии (то есть полной церковной независимости от Москвы) Православной церкви Украины (ПЦУ). Если быть уж совсем корректными, то в определении собора признается право Константинопольского патриарха такую автокефалию предоставить и делегируется Афинскому архиепископу право вступить с ПЦУ в полное каноническое общение от имени церкви Греции. Это решение принято спустя год после того, как Вселенский патриарх Варфоломей и его Синод объявили о согласии принять в свою юрисдикцию две непризнанные Украинские церкви — Киевский патриархат и автокефальную — и даровать им впоследствии Томос об автокефалии. Что и было исполнено с величайшей помпой в Стамбуле и Киеве 5–6 января уже нынешнего года.

Как известно, Московская патриархия ответила на демарш Константинополя полным разрывом общения с «первой по чести» православной церковью мира, объединяющей миллионы верующих в Америке, Западной Европе, Азии и Австралии.

Целый год московская пропаганда объясняла дарование автокефалии «украинским раскольникам» происками администрации США,

якобы стремящейся через своих агентов в Константинополе и Киеве подорвать лидирующее положение Московской патриархии в православном мире.

В самой Украине за это время более 500 приходов перешло из церкви Московского патриархата во вновь признанную ПЦУ, общее число общин которой достигло 7 тысяч. (При этом в Московском патриархате остается большинство православных приходов Украины — около 12 тысяч.)

Московская патриархия прилагала немыслимые усилия, убеждая остальные православные церкви не признавать ПЦУ и стремясь таким образом изолировать Константинополь. «Министр иностранных дел» РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) постоянно объезжал поместные церкви, порой в сопровождении высокопоставленных российских чиновников и щедрых на пожертвования «единоверным братьям» олигархов. В одной только Греции в этом году он побывал трижды.

Греческий монах. Фото: РИА Новости

Действительно, внутри Элладской архиепископии было создано мощное пророссийское лобби — ряд епархий этой церкви существовали не столько за счет бюджета Греции, сколько за счет разного рода «помощи» из России. В Московской патриархии отчетливо понимали: Элладская архиепископия — ключевое звено; если она признает ПЦУ, этот процесс станет лавинообразным, и уже невозможно будет найти аргументы, чтобы удержать от такого же шага греческие по своей традиции Кипрскую и Александрийскую церкви. О признании ПЦУ также всерьез раздумывают Румынская, Болгарская и Албанская церкви.

В решающий момент, то есть 12 октября, несколько греческих митрополитов действительно высказались против признания ПЦУ. Но их оказалось всего 8 из 130.

Трое из них удостоились поименного благодарного упоминания в заявлении Синода РПЦ от 17 октября. Но говоря откровенно, это очередная катастрофа московской церковной дипломатии, олицетворяемой митрополитом Иларионом. Вопрос о его отставке становится все более предрешенным, на что, кстати, намекает и решение Синода о назначении ему заместителя в лице архиепископа Леонида (Горбачева). Причем в протоколе Синода особо отмечается, что он владеет английским, греческим и арабским (рабочим языком Антиохийского патриархата в Сирии и Ливане) языками.

Решение греческой церкви признать независимоть украинской Церкви при разгромно малом числе несогласных — всего 8 из 130 — очередной провал дипломатии РПЦ, возглавляемой митрополитом Иларионом. Фото: РИА Новости

На решение собора Элладской архиепископии, которое, пожалуй, еще сильнее влияет на расстановку сил в мировом православии, чем даже само дарование автокефалии ПЦУ, Московская патриархия теоретически могла ответить тремя способами: жестким, мягким и средним.

Жесткий, понятно, заключался в полном разрыве общения, как с Константинополем, и создании своих «параллельных» структур на территории Греции.

Мягкий был предложен неназванным источником в Элладской архиепископии через российское государственное информагентство РИА «Новости». Источник предлагал Москве попросить Афинского архиепископа Иеронима стать посредником в переговорах с Константинопольским патриархатом и согласиться на новый Всеправославный собор для решения «украинского вопроса». От участия в прошлом Всеправославном соборе (2016 год) РПЦ уклонилась в самый последний момент под очень туманным предлогом, чем фактически и спровоцировала Константинополь на предоставление автокефалии Украины.

Синод в Даниловом монастыре выбрал средний, компромиссный вариант, идущий в разрез с каноническим правом православной церкви. Синод постановил разорвать общение не со всей Элладской архиепископией, а только с теми ее иерархами, которые вступят в общение с ПЦУ. Такой подход противоречит, например, 10-му Апостольскому правилу: «Если кто с отлученным от общения церковного помолится, таковой да будет отлучен». РПЦ считает ПЦУ (в терминологии патриарха Кирилла — «украинских раскольников») и Константинопольский патриархат отлученными от церковного общения. Элладская архиепископия в полном составе общается с отлученным Москвой от общения Константинопольским патриархатом. Как в этой ситуации РПЦ, не нарушая Апостольское правило, может выборочно общаться с какой-то частью элладской иерархии, составляющей единое целое?

Такие методы патриарха Кирилла уже получили в современном православном мире определение «евхаристический шантаж».

Ведь что такое в конечном счете разрыв канонического общения? Это отказ причащаться от единой Чаши, участвовать в единой литургии — Евхаристии. Отказываясь вместе причащаться, одна церковь показывает, что у другой церкви уже никакой Евхаристии нет, что в ее литургической Чаше просто хлеб и вино, а не Тело и Кровь Христовы.

Протоиерей Всеволод Чаплин уже сравнивает греческую церковь с «сатанинским сборищем»... Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Следуя именно этой логике, протоиерей Всеволод Чаплин написал в своем блоге, что Элладская архиепископия «перестала быть церковью» и превратилась в «сатанинское сборище». Это, пожалуй, самая важная для каждого христианина реальность, и когда ею начинают манипулировать в церковной политике, борясь за ту или иную территорию, выглядит это довольно страшно. Тем более если эта церковная политика — не более чем отблеск обычной светской политики.

Боясь «потерять лицо» и стремясь «сохранить политический вес», патриарх Кирилл совершает все новые и новые церковно-политические ошибки, которые ускоряют демонтаж привычной всем конструкции, состоящей из «15 братских поместных православных церквей».

Уже в довольно близкой перспективе такие действия приведут к тому, что на месте одной такой конструкции появятся как минимум две — с параллельными патриархатами и епархиями, переманивающими друг у друга прихожан. Подобная перспектива была заложена еще Сталиным, попытавшимся в 1943–48 гг. создать централизованное вселенское православие со столицей в Москве. Судьба этого искусственного имперского проекта предрешена, и патриарх Кирилл — лишь один из инструментов этого исторического процесса.