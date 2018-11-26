Памятник оскорбленным верующим

Почаевская Лавра на севере Тернопольской области — одной из наиболее «националистических» в Украине — становится главной «горячей точкой» на религиозной карте страны. Во всяком случае, если верить российскому телевидению. На заключительном этапе получения канонической автокефалии церковью Украины от Константинопольского патриархата РПЦ крайне нуждается в появлении такой символически значимой «горячей точки»

Если Украина для РПЦ уже потеряна, то сохраняется возможность, по крайней мере, максимально осложнить процесс строительства новой автокефальной церкви и выжать из противостояния вокруг этого процесса максимальный политический и пропагандистский эффект.

Сначала основным кандидатом на красивую картинку «переростания гражданской войны в религиозную» выступала Киево-Печерская Лавра. Ее «штурм украинскими националистами» был якобы назначен на 14 октября — праздник Покрова Богородицы и День Вооруженных Сил Украины. Однако в Киеве подобные эксцессы маловероятны — радикалов в столице не так много, а правоохранительные органы неплохо контролируют город.

Совсем другое дело — глухой провинциальный Почаев, где «твердыня русского православия» со всех стороны окружена греко-католическим «национально свидомым» украинским миром.

Депутат Почаевского горсовета от Всеукраинского объединения «Свобода» (его деятельность запрещена в РФ) Тарас Паляниця обнаружил документы государственного регистратора, которые не планировалось предавать огласке. Еще в сентябре этот регистратор решил исполнить распоряжение премьер-министра Украины Януковича, изданное в 2003 году, о передаче в пользование религиозной организации Почаевской Лавры (УПЦ Московского патриархата) ряда зданий на ее территории.

Речь идет об Успенском и Троицком соборах, колокольне, келейном корпусе и архиерейских покоях общей площадью 7000 квадратных метров. При этом в собственности монастыря уже находятся построенный при самом активном участии того же Януковича (но уже как президента) гигантский Преображенский собор, не менее гигантские гостиничные корпуса и всевозможные магазины, трапезные и служебные постройки. Выяснилось, что

15 лет назад Янукович распорядился снять с баланса Кременецко-Почаевского архитектурного заповедника и передать в пользование Лавры несколько наиболее ценных архитектурных памятников.

Близкий к руководству УПЦ МП госрегистратор и оформил их на Лавру до 2052 года. Однако после того как поднялся шум, и по факту подозрительной регистрации было заведено уголовное дело, специальная комиссия минюста Украины отменила регистрацию и, по идее, должна теперь вернуть памятники государственному заповеднику.

Звонарь Почаевской Лавры. Фото: РИА Новости

Примерно такой статус два собора, колокольня и исторические корпуса Лавры имели еще при советской власти, что определенным образом ограничивало братию в правах пользования ими, но все же не мешало совершать там богослужения и расселять монахов. Нынешний объединенный Кременецко-Почаевский заповедник был создан в 2001 году и стал правопреемником аналогичной советской структуры.

Случившееся нынешней осенью оставило массу вопросов.

Во-первых, вызывает сомнения подлинность распоряжения Януковича 2003 года. Если такое распоряжение действительно существовало, почему оно не выполнялось целых 15 лет, в том числе в годы президентства того же Януковича, который был частым гостем Почаева и даже вкладывал в монастырь собственные деньги?

Во-вторых, если распоряжение подлинное, то имеет ли оно срок юридической давности? Ведь Янукович давно не премьер-министр, его полномочия добиваться исполнения собственных распоряжений прекратились. Более того — Янукович подозревается украинской Фемидой в тяжелейших государственных преступлениях, повлекших гибель людей и потерю Украиной части территорий.

Согласно законам Украины, исполнительные листы, связанные с изменением статуса имущества, действительны в течение трех лет. Кроме того, распоряжения премьер-министра не могут исполнять напрямую рядовые провинциальные регистраторы, их исполняют центральные органы власти — такая процедура также прописана в украинских законах. Неудивительно в контексте вышесказанного, что 23 ноября комиссия минюста отменила «незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской Лавры».

Это решение упредил Духовный собор Лавры своим заявлением от 20 ноября, которое, между прочим, выдержано в весьма спокойной манере. Лаврские отцы признают, что государство владеет историческими памятниками обители по крайней мере с 1962 года. Кроме того, собор подчеркивает, «что здания, о которых идет речь, являются государственной собственностью и никто, кроме государства, не может ими распоряжаться».

В отличие от РФ, в Украине нет закона о передаче религиозным организациям в собственность зданий религиозного назначения.

Как это было и в советские времена, религиозные организации лишь безвозмездно пользуются храмовыми зданиями, но их собственником остается государство. Это важно иметь в виду, когда раздаются заявления, что «украинское государство отбирает у верующих храмы».

В пещере первого игумена Почаевской Лавры, теперь — реликвии. Фото: РИА Новости

Глава Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заверил 24 ноября, что «Почаевская Лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви [Московского патриархата]». «Решение минюста об отмене государственной регистрации (исключение из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской Лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года», — подчеркивает главный юрист УПЦ МП.

Однако церковное руководство в Москве не хочет разделять «благодушия» своих единоверцев из Киева. Гораздо менее знакомый с местной ситуацией зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата о. Николай Балашов, не посещавший Украину с 2013 года, поспешил квалифицировать восстановление статуса памятников Почаевской Лавры как

«подготовку масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь».

Вообще история Почаевской Лавры весьма не проста, учитывая специфику региона (а это самая граница условно православной Волыни и условно католической Галичины), в котором она расположена. Достоверно установить «правопреемника» тут практически невозможно. Более ста лет — с 1713-го по 1831-й — монастырем владели греко-католики, монашеский орден василиан. Именно они построили величественный Успенский собор и монашеские корпуса, являющиеся ныне предметом спора. В период между двумя мировыми войнами, когда часть Волыни и Галичина входили в польское государство, Почаев был духовным центром Польской автокефальной Церкви, одним из правопреемников которой считает себя нынешняя Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Звание священноархимандрита Почаевской Лавры входит в полный титул предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета (Денисенко). В 1992 году, когда он отделялся от Московского патриархата, единственным поддержавшим его епископом был наместник Почаевской Лавры Иаков (Панчук). То есть как минимум четыре юрисдикции имеют разной степени убедительности основания заявлять свои претензии на Лавру.

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Напряженность вокруг Почаева во многом провоцирует специфическое политическое позиционирование, которое избрала лаврская братия.

Лавра стала центром «русского мира» во «враждебном окружении» — явно и подпольно здесь распространяется масса актиукраинской литературы, поддерживается идея Новороссии, почитаются цари Николай II и даже Иван Грозный (хоть и неофициально). Всех входящих в лавру встречает красочный плакат, на котором экуменизм обозначен как опаснейшая ересь, хотя священноначалие Московского патриархата продолжает участвовать в экуменическом движении. Братия Лавры особым заявлением официально осудила в 2016 году встречу патриарха Кирилла (Гундяева) с папой Римским Франциском.

Понятны культурно-психологические причины превращения Почаева в «осажденную крепость», но нельзя не признать, что такой выбор сопряжен и с определенными рисками. Однако, какими бы они ни были, в условиях современной Украины невозможно себе представить ситуацию «изгнания монахов» из Почаева.