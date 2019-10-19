19 октября около шести утра на реке Сейба близ поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Поток затопил общежития-балки (нечто среднее между сараем и вагончиком, никак не закрепленное на земле и ничем не защищенное от внешнего воздействия), где спали рабочие. Их было предположительно 74 человека. 15 из них погибли, 13 пропали без вести, трое в тяжелом состоянии доставлены в райбольницу, 11 с легкими травмами первоначально помогают в Щетинкино, но готовят к отправке в курагинскую больницу, все они подлежат госпитализации (цифры промежуточные — на тот момент, когда передаю заметку в редакцию).

МЧС в районе трагедии. Красноярский край. Фото: РИА Новости

Премьер края Юрий Лапшин заявил, что лопнувшая дамба на золотом прииске в Курагинском районе была построена незаконно и «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм». Есть регламент по созданию инженерных сооружений, но проекта дамбы никто не видел и строительство не контролировал, «надзорные органы даже представления не имели, что в данном месте есть дамба; работы по ее строительству выполнены кустарным способом».

Замначальника ГУ МЧС Олег Матыленко: «балки стояли ниже уровня дамбы в нарушение всех правил безопасности. Когда из-за дождей насыпь начала разрушаться, вода пошла в сторону поселка золотодобытчиков. Все, что могло произойти, уже произошло».

Дамба, не состоявшая в реестре Ростехнадзора и никогда не проверявшаяся, вообще-то сооружение значительное и вовсе не невидимое.

Ее было отлично видно всем вокруг, ее было видно на космоснимках, однако никто из надзорных органов ею не интересовался. И таких дамб тут не одна — еще недавно было четыре. И их прорывы (менее, конечно, масштабные) случались периодически. Все сооружения — земляные, высотой от 5 до 10 метров. Так что удивительно не то, что сейчас произошло, а то, что об этом стало всем известно. И сейчас тоже есть версия, что причиной прорыва дамбы у Щетинкино могло стать разрушение еще одной дамбы, которая находится выше по течению. Об этом, в частности, говорят в красноярском следкоме.

О том, что может произойти в курагинской тайге на золотых приисках, местные жители и представители общественного экологического контроля предупреждали власти неоднократно. Прорыв дамбы запрограммировали людская алчность и, по всей видимости, коррупция.

О золотодобыче в этой местности и протестах коренных жителей против варварского промысла, об их обращениях ко всем, вплоть до президента России, «Новая» писала совсем недавно. Вот что рассказали «Новой» участники общественного экологического контроля сейчас, дополнив тот рассказ конкретными деталями.

Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля (Санкт-Петербург, директор Ольга Чупаченко) год назад дал заключение № 60/24: в ходе анализа космоснимков, полученных средствами дистанционного зондирования Земли, ЦСМиГК выявил (см. документ) на территории Курагинского и Балахтинского районов Красноярского края факты загрязнения водных объектов взвешенными веществами 20 сентября 2018 года. «Наблюдается загрязнение реки Сисим ниже мест золотодобычи. Загрязнение усиливается после впадения в Сисим реки Сейба. Протяженность загрязнения 240 км». Сканированные изображения участка загрязнения прилагались.

Снимки сделаны 20 сентября 2018 года. Это район, где сегодня случилась трагедия

На следующий день, 21 сентября 2018 года, красноярец Александр Колотов, российский координатор экологической коалиции «Реки без границ», обратился (Исх. № RwB-210918-2) к руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю Андрею Калинину. Передал снимки и пояснил: «Считаем, что загрязнение произошло в ходе работ по добыче россыпного золота (в том числе, возможно, в результате аварий гидротехнических и иных сооружений на водных объектах) и свидетельствует о значительном ущербе, причиняемом окружающей среде. Вероятные источники загрязнения: по данным Интерактивной электронной карты недропользования РФ, на реке Сисим и ее притоках имеются месторождения россыпного золота, находящиеся в пользовании ООО «Сисим».

(Отмечу, что прорванная дамба принадлежала именно «Сисиму», в этом году оно выступило соучредителем с 20-процентной долей холдинга «Сибзолото», вышедшего сразу на одну из передовых позиций в Сибири — две тонны золота в год на территории Красноярского края и Хакасии.)

Далее Колотов перечисляет Калинину, какие статьи законодательства нарушены золотодобытчиками «в результате действий либо бездействия», просит провести проверку и принять меры по пресечению нарушений.

В ответ — ничего, ноль. При этом Калинин — балахтинский, оттуда родом.

Так общественники спасали, но не спасли золотодобытчиков.

Затопленный поселок золотодобытчиков на реке Сейба близ Щетинкино Курагинского района Красноярского края. Фото: РИА Новости

11 декабря 2018 года руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Калинина задерживает ФСБ при получении крупной взятки. Сначала содержали в СИЗО, сейчас под домашним арестом. В этой должности он проработал всего несколько месяцев, однако обвинения и эпизоды все копятся и продолжают предъявляться. Но, насколько известно «Новой», они не имеют отношения к курагинским приискам.

Между тем подобных обращений по Сисиму и Сейбе в красноярский Росприроднадзор, как вспоминает Колотов в беседе с «Новой», было шесть. Причем стали работать после того, как пошли жалобы от местных жителей:

не река — муть одна идет. Раньше воду брали из реки, пили даже некипяченую. Сейчас и кипятить страшно.

Независимый космический мониторинг загрязнения рек Красноярского края добытчиками россыпного золота общественники ведут уже лет пять. Но в этом году мониторинг прекращен, поскольку последние два года красноярский Росприроднадзор фактически саботировал их работу, отказываясь от проверок по фактам загрязнений, зафиксированных на спутниковых снимках.

— Нам отвечали на наши сигналы: поезжайте, отберите пробы загрязнения, до него за 500 метров, ниже него за 500 метров, сдайте в лабораторию, проанализируйте, а потом приходите, — рассказывает Колотов. — То есть нас отфутболивали. И мы вынуждены были отступить и сосредоточиться на других регионах. Например, в Амурской области и Забайкальском крае на наши обращения реагируют — вплоть до приостановки деятельности старателей и отзыва лицензии. По сравнению с этими регионами золотодобытчики Красноярского края сейчас, напротив, в максимально комфортных условиях. Немудрено, что они активно пытаются расширить область своей деятельности и уничтожить любые реки, где есть хоть крупицы золотого песка. Немудрено и то, что вскрываются неучтенные дамбы: если вы отказываетесь принимать космоснимки, отказываетесь выезжать на проверку… Причем заметьте: два-три года они ездили, реагировали на наши обращения, а потом — как отрезало. Ну что это? Наверняка что-то нечисто, подумаете вы, кто-то из золотодобытчиков нашел подходы. И потом. Ведь все в крае наблюдали, как в последние месяцы на юге местные жители активизировались в борьбе с золотодобычей. «Новая» об этом писала, в Сети — видеообращения к Путину. Я даже не к тому, что кто-то мог разворотить эту дамбу, но почему власти не реагировали и не наводили порядок с артелями, как того требовали местные?

Ну да, местные обращались во все органы власти, начиная с районного уровня: предъявляли и фото-, и видеодоказательства, как работают старатели, но — ничего. При этом фон, события в соседних регионах таковы: кемеровский губернатор Цивилев обратился в Роснедра с предложением полностью запретить добычу в области россыпного золота (экологический вред от артелей нельзя оправдать экономической выгодой, дражный способ даже при соблюдении технологических требований наносит рекам непоправимый ущерб; это варварство), алтайские экологи добились в суде прекращения добычи россыпного золота на реке Ануй. Это была многолетняя эпопея борьбы.

Дамбы по Сейбе и Сисиму, по рассказам местных, стали появляться «года два-три как». Красноярский Росприроднадзор, по словам Колотова, последние два года саботировал проверки.

Красноярский край