О дамбах, самолетах и всеведущем СК

Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы на реке Сейба. Фото: ТАСС

В Красноярском крае прорвало дамбу на реке Сейбе. Погибло 15 человек. И дальше выяснилось удивительное: дамба была построена без разрешения. Более того, власти якобы даже не знали о ее существовании!

«При возведении должна быть получена санкция на использование водного объекта, чего в данном случае сделано не было. Далее готовится проект, по которому сооружается дамба, и этого тоже сделано не было. Поэтому соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в этом месте произведены такие гидротехнические работы», — объяснил глава правительства Красноярского края г-н Лапшин.

Что? Вы это серьезно?!

Дамба, даже самодельная — это все-таки не шалаш в лесу. Это кубометры и кубометры стройматериалов. Это самосвалы. Это дорога для самосвалов. Все окрестное население знало, что есть дамба. Более того, этих дамб было несколько! И прорывало их неоднократно, потому что строили их для золотодобычи числом поболее, ценою подешевле. Все экологи красноярские знали, что дамбы есть, потому что река Сейба цветом и консистенцией из-за них cтала напоминать опроставшуюся выгребную яму. Из космоса дамбу было видно!

А вот Ростехнадзор не знал, потому что строители не обращались к нему за разрешением. Согласитесь, это прекрасно.

Наше государство лупит людей, сажает за твиты и контролирует каждый вздох и каждый чих. Но вот только время от времени на его территории возникают бесхозные дамбы.

Что еще, интересно, в этой вставшей с колен вертикали можно построить без разрешения? Металлургический завод? Космодром? НПЗ? Ядерную электростанцию?

Но я, собственно, не об этом.

Сразу после катастрофы власти о наличии дамбы вдруг узнали, и СК тут же с торжеством сообщил, что в офисе компании «Сибзолото», которой и принадлежала эта несуществующая по документам дамба, уже идут обыски.

Вас ничего не смущает в этой новости? Как же, — скажете вы, — наконец-то власть узнала о нелегальной деятельности «Сибзолота» и наложила на него свою суровую, но справедливую руку. Лучше поздно, чем никогда.

Тогда я поставлю вопрос иначе: а что, если бы подобная история случилась, например, в США?

Точный аналог подобрать будет, конечно, трудно, потому что прецедентов многолетней эксплуатации построенного из птичьего дерьма каскада дамб, загаживающих все вокруг, в США — в отличие от нашей упорядоченной и целиком поднадзорной страны — нет.

Рабочий поселок старателей в Красноярском крае, затопленный в результате прорыва дамбы. Фото: ТАСС

Но случаев, когда в результате технических огрехов компании страдают люди, — сколько угодно.

Вот, например, в прошлом году в Массачусетсе в трех городках в 40 (!) домах взорвался газ. Причина — местная Columbia Gas of Massachusetts повысила давление в трубе. 1 человек погиб, 30 тысяч эвакуировали. В России в офисе Columbia Gas давно бы уже копошились следователи. Здесь, однако, никаких следователей нет. Зато совокупная стоимость исков, которые, вероятно, придется выплатить Columbia Gas — свыше 1 млрд долларов.

Возьмем новость из нашей жизни. 2 октября следователи СК предъявили обвинение Денису Евдокимову, командиру «Сухого Суперджет», который разбился в мае в Шереметьево.

Напомню, что Евдокимов — это пилот, в самолет которого попала молния, что отключило автоматическую систему управления самолетом и перевело его в режим direct mode. Это совершенно нормальный режим управления самолетом, при котором до изобретения автоматики летало предыдущее поколение летчиков.

Судя по его дальнейшим действиям, Евдокимов просто не умел управлять самолетом сам. Когда ему пришлось взять управление на себя, он впал в состояние шока. Он быстренько развернулся и посадил самолет с полными баками, а поскольку, как уже сказано, управлять самолетом в режиме direct mode он не умел, то садился с превышением скорости и посереди полосы. Шлепнулся, отскочил — вместо того, чтобы уйти на второй круг, сел любой ценой. Стойки шасси пробили топливные баки, самолет загорелся, 41 человек погиб, Евдокимов выкинулся из окна по веревке.

Вы скажете — ну вот все же правильно, человек виноват, пусть сидит.

Вопрос: а как в таком случае обстоит дело в США?

Очень просто. В США вместо того, чтобы посадить пилота, влепят коллективный иск. И не к пилоту. А к компании. В нашем случае — к компании «Аэрофлот», которая или никогда не учила этого пилота управлять самолетом в режиме direct mode, или — допустила его, неготового, к полетам.

Вот — типичный иск. Семья погибшего второго пилота подает иск к компании Southern Air Transport. Смысл иска. Southern Air Transport, маленькая компания с 4 самолетами, которая вдруг купила еще 8 и наняла новых пилотов, одним из которых был покойник. В спешке его забыли обучить всему, чему надо. В частности, ему забыли рассказать о существовании некоего контрольного блока, который, когда самолет стоит на земле, держит поднятыми закрылки самолета, чтобы легче грузить груз. Как-то этот блок занесли в кабину, и во время полета он забился под джойстик, мешая управлять самолетом. Результат — самолет разбился. За то, что блок не был внесен в чек-лист и пилот о нем не знал — 10 млн долларов.

Вот другой случай. Компенсация — 2,850 млн долларов. Ответчик: Federal Aviation Administration. Суть — маленький частный самолет (пилот и его мать) погибли из-за ветреной погоды. Причина иска: авиадиспетчеры FAA не снабдили пилота своевременно информацией о погоде.

Никого, заметим, не сажали. Иски — гражданские.

И, несмотря на то, что никого не сажали, в США что с полетами, что с дамбами — не в пример лучше, чем у нас.

А вот наш свежий пример. 8 октября в якутском СИЗО покончил с собой бывший начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер. 7 октября его взяли под стражу, на следующий день он и повесился.

Арестовали Бурксера из-за аварии, которая случилась два года назад. На «Мире» бурили скважину, ее затопило водой, под землей был 151 шахтер, 8 погибли. Судя по всему, ситуация была аварийная и бурить скважину было нельзя. Но очень хотелось.

Возникает, однако, вопрос: а кто у нас был глава «Алросы», когда случилась авария? Ответ: Сергей Иванов-младший, сын экс-главы АП Сергея Иванова, брат знаменитого Александра Иванова, который, если помните, задавил на пешеходном переходе 69-летнюю Светлану Беризде. А что, Сергей Иванов не знал, в каких условиях и как в компании бурят скважины? А если знал, то, согласитесь, его вина как минимум равна вине Бурксера.

Но, конечно, главный вопрос совсем другой: а следовало ли вообще кого-то в этом случае сажать? Или правильнее было бы, если бы семьи восьми погибших рабочих влепили «Алросе» иск как минимум по 10 млн долларов за человека? Я полагаю, что такой иск заставил бы Сергея Иванова и компанию внимательнее относиться к правилам безопасности.

В США травмы, катастрофы, аварии на производстве кончаются многомиллионными исками, существенными для компании. У нас дело ограничивается стрелочником, который вешается в СИЗО, и куда более дешевой взяткой, чем сумма компенсации пострадавшим.

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Каждый раз, при каждой катастрофе, мы видим одно и тоже. Когда все сгорело и утонуло — появляется СК и доблестно рапортует об аресте виновника.

В известном случае с «Булгарией», например, посадили мать-одиночку, жившую в хрущевке с двумя детьми, потому что «Булгария» была на нее оформлена. Настоящий владелец был, конечно, другой. Можем себе представить, сколько ему стоило откупиться.

СК сажает и сажает. А самолеты все падают, и дамбы все рушатся, и «Булгарии» все тонут. Когда перестанут?

Ровно тогда, когда компании будут отвечать рублем. Но не перед теми, кто решает, сажать или не сажать. Деньги должны получать не следователи, а пострадавшие — миллионов по 10 долларов за каждого покойника.

Будем реалистами. Мы же понимаем, что после обысков в «Сибзолоте» сядет не его хозяин Алексей Гурьянов. И все эти обыски — не для того, чтобы предотвратить очередную катастрофу, а чтобы потрясти коммерсанта.