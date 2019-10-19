Россия под Ганусом

Юрий Ганус. Фото: РИА Новости

Только этого и не хватало — чтобы глава РУСАДА Юрий Ганус оказался в одной компании с пособниками «инквизиторов», да еще и добавил жару в обсуждение новых российских прегрешений, связанных со злополучной базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Но именно так и произошло на большой международной спортивной конференции в американском Колорадо-Спрингс, где откровения российского представителя, кажется, удивили даже журналиста Хайо Зеппельта, главу Американского антидопингового агентства Тревиса Тайгерта, автора фильма «Икар» о Григории Родченкове Брайана Фогеля, и других бывалых «злопыхателей».

В России Ганус оказался единственным, кто с первых сообщений о начале расследования «лабораторного дела» о якобы внесенных в базу данных российской стороной изменениях, последовательно начал бить в набат, обличая и обвиняя темные силы, мешающие спортивной России встать на путь исправления и хотя бы частично сменить менталитет. Заявления главы РУСАДА становились все жестче, при этом практически никто его публично не одергивал — «сверху» вообще не было никакой реакции, словно человек кричит в пустоту. Во всяком случае в отчетах о прошедшем в Нижнем Новгороде грандиозном форуме «Россия — спортивная держава» ссылки на конкретную проблему, способную в самое ближайшее время снова ввергнуть Россию в мрачные времена изгойства, блистательно отсутствовали.

А Юрий Александрович Ганус жег не по-детски,

от туманных намеков подходя все ближе и ближе к конкретике. Основной посыл многочисленных его выступлений до выхода на авансцену в Колорадо сводился к тому, что претензии ВАДА по поводу целостности электронной базы данных, переданной российской стороной в январе этого года с опозданием, основаны на четких выводах экспертов. Что подтасовки делались в том числе на исходе прошлого года, то есть в самый последний момент, перед вторым визитом «приемной комиссии». Что осуществляли их люди, «продавшие душу дьяволу», но кто эти таинственные злоумышленники и кого они пытались вывести из-под удара, можно только предполагать.

Вывод звучал страшновато: Россия в глазах мировой спортивной общественности предстает рецидивистом с последствиями, катастрофическими для всего российского спорта.

Тем временем Минспорта с помощью неких независимых экспертов в области информационных технологий отправил в ВАДА письмо с ответами на поставленный комитетом по соответствию организации 31 конкретный вопрос по изменениям в переданной базе данных. Сделано это было за два дня до истечения трехнедельного срока, который давался ВАДА российской стороне. Тут следует заметить, что ни к процессу передачи данных, ни к подготовке аргументов ведомство Юрия Гануса привлечено не было.

Юрий Александрович, очевидно, пошел ва-банк исключительно из-за того, что достучаться до самых верхов ему не удалось. С этим, возможно, связан и резкий тон его многочисленных заявлений, который достиг пика в Колорадо-Спрингс и был наконец услышан — не теми, на реакцию кого глава РУСАДА рассчитывал, а газетой «Нью-Йорк Таймс». Именно это солидное издание известило, что, по мнению Юрия Гануса, изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории вносились для того, чтобы не повредить репутации известных спортсменов, ныне занимающих высокие посты в госструктурах или ставших крупными спортивными функционерами. Соответственно доступ к опечатанной Следственным комитетом РФ базе данных могли дать только люди с очень большими полномочиями. То, что изъятия числом в тысячи исчезнувших или измененных файлов производились именно российской стороной, ньюсмейкером сомнению не подвергалось: «Все уже доказано… Все там сделано системно и организованно».

Конкретные ответы Юрий Ганус предложил получить у министра спорта Павла Колобкова, к чьему ведомству и ведут, по мнению главы РУСАДА, нити заговора против российского спорта. Знаменитый в прошлом фехтовальщик и бывший заместитель Виталия Мутко очень мягко ответил, что «для таких серьезных обвинений нужны весомые основания». Если брать реакцию официальных лиц, то наезд оказался на удивление слабым — к примеру, заместитель председателя профильного комитета Госдумы, известный тренер Валерий Газзаев считает, что эскапады Гануса — это «непрофессионально, неэтично и непатриотично».

Общественность в лице патриотично настроенных представителей пошла куда дальше, прямо называя Юрия Гануса новым Родченковым, русофобом и предателем.

Конечно, устраивать открытую травлю Гануса невозможно по причине того, что это только будет доказывать его правоту, а в руки всех недоброжелателей попадет сильнейший козырь. За год полноценной работы после восстановления статуса ведомство Гануса обрело устойчивую позитивную репутацию, бескомпромиссность нового главы в борьбе с допингом не могла не импонировать, поставленные (в том числе российскими властями) задачи по улучшению имиджа России он, безусловно, выполнял. То, что Ганусу, возможно, отводилась роль по обновлению фасада, и не больше, и заставило его «превышать полномочия» и лезть не в свои дела, каковыми неназванные лица и считают работу по очищению российского спорта, — естественно, очищению в их понимании.

Конечно, Ганус всеми силами пытается вывести из-под удара свою организацию, всячески подчеркивая ее неучастие в темных делах уже нового времени. Но что в этом предосудительного, если именно от полноценного функционирования РУСАДА зависит не только участие в Олимпиадах и вообще присутствие в мировом спортивном движении, но и будущее всего российского спорта? Другое дело, что, если придется Россию наказывать, то санкции начнутся именно с РУСАДА, потому что так положено, независимо от того, что вины за агентством в конкретном случае с «лабораторным делом» нет и близко. Вот Юрий Ганус и предлагал упредить удар ВАДА и еще до вынесения вердикта, чего бы это ни стоило, выявить и публично наказать всех виновных во втором после Сочи возможном грандиозном мошенничестве. Ну, это Юрий Александрович совсем уже хватил через край, так как из всех фигурантов сочинского дела мы знаем только Григория Родченкова, парочку его подчиненных и парочку тихо уволенных чиновников Минспорта, а отнюдь не заказчиков.

Было бы верхом наивности считать, что уже в середине недели комиссия по соответствию во главе с Джонатаном Тэйлором выдаст исчерпывающие рекомендации исполкому ВАДА, и мы получим ответы на все вопросы. У России, как известно, есть свои большие специалисты в области информационных технологий, и, если их привлекли, то исход киберсхватки далеко не ясен. Но в любом случае лучше было бы самим разбираться со своими косяками, чем доводить дело до очередного международного скандала. На что требуется политическая воля, но она направлена совсем в другую сторону. Не по словам (слова-то правильные), а по сути, пусть Юрий Ганус и подстелил соломку, говоря о том, что

«продавшие душу дьяволу» злоумышленники «подставили не только спорт, но и верховную власть».

Донкихотство главы РУСАДА имеет свои причины и свою природу, едва ли не каждое громкое заявление допускает различные толкования и версии, он или многого не договаривает, или просто не допущен к знанию истинного положения вещей, или наивен больше, чем хитер: «Наш спорт достоин полноценного членства в международной спортивной семье, но прежде нужно убрать неприемлемые подходы и методы, и лиц, которые завели его в тупик и дискредитировали в глазах мира». Что это, как не борьба с ветряными мельницами?

Впрочем, с квинтэссенцией его на сегодня безнадежных усилий не поспоришь: обеляя неприглядное прошлое, можно потерять будущее. Этот тезис никаких двойных толкований не предполагает.