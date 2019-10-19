«Умереть в канаве» с отсрочкой

Парламент Великобритании на чрезвычайном заседании в субботу обсудил Соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное на днях премьер-министром Борисом Джонсоном с Брюсселем.

Ситуация в парламенте и обсуждение еще раз показало, что в расколотой почти пополам стране напор и давление — не работают. Различные подсчеты говорили о том, что число сторонников и противников Соглашения отличаются в несколько голосов и правительство имеет преимущество от двух до пяти голосов. Но внесенная вчера поздно вечером, казалось бы, «техническая» поправка Летвина украла у Джонсона победу.

К сути сделки у депутатов много претензий: лейбористы опасаются, что будут отменены стандарты защиты прав трудящихся, которые существуют в европейском законодательстве. Депутаты Демократической юнионистской партии Северной Ирландии считают Соглашение Джонсона предательством, так как, несмотря на все обещания, их отсоединяют от страны, предлагая построить границу между Британией и Северной Ирландией. Депутаты от Шотландской национальной партии, Либеральных демократов, партии Уэльса, «Зеленых» в принципе против «Брексита».

Объединяет оппозицию и добавляет сил и голосов несколько общих проблем. Во-первых, премьер и канцлер отказались представить какие-либо расчеты, анализ или прогнозы. Депутаты получили документ в 500 с лишним страниц утром в день заседаний и не имели возможности ни изучить, ни оценить его, ни получить профессиональную оценку со стороны.

Во-вторых, к Борису Джонсону в частности и его правительству в целом существует устойчивое недоверие. Как оказалось, Джонсон и его ближайшее окружение неформально пообещали, что на самом деле в конце переходного периода Британия, несмотря ни на что, все равно выйдет из ЕС по самому жесткому варианту. Интервью об этом появились в прессе очень не вовремя для правительства — в ночь накануне голосования.

На недоуменные и возмущенные вопросы премьер и его команда отвечали демагогическими, иногда даже издевательскими репликами.

В результате многочасовой классической и весьма острой парламентской дискуссии Палата общин поставила на голосование поправку, предложенную бывшим консерватором Оливером Летвиным, которая запрещает выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС. 322 депутата поддержали поправку и 306 проголосовали «против».

Это означает, что 31 октября «Брексит», который обещал Джонсон, теперь крайне маловероятен: трудно представить, что за две недели можно обсудить и принять весь пакет документов, входящих в Соглашение о выходе из ЕС. Принятие поправки Летвина фактически запускает процедуру, которая в соответствии со специально принятым законом, требует от премьера обратиться к Брюсселю за очередной отсрочкой.

Джонсон пока не выиграл ни одного голосования за время своего премьерства. Фото: EPA

Разгромленный премьер уже заявил, что не будет этого делать: он ведь обещал «лучше умереть в канаве», чем просить отсрочки. Зато спикер Палаты общин Джон Беркоу подтвердил, что готов отправить письмо в Брюссель вместо Джонсона, если таковым будет решение суда. Шотландцы заранее запрашивали суд о том, что делать, если премьер откажется выполнять закон. Суд обещал принять решение в первоочередном порядке по факту отказа от выполнения обязанностей.

Так закончилось историческое чрезвычайное субботнее заседание Британского парламента. Сотни тысяч людей, марширующих на улицах Лондона за второй подтверждающий референдум по поводу выхода Великобритании из Евросоюза, с ликованием встретили новость об очередном поражении Джонсона в парламенте: он пока не выиграл ни одного голосования за время своего премьерства.

Лондон